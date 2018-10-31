Помпео призвал Саудовскую Аравию прекратить бомбардировки Йемена
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией должна прекратить авиаудары по Йемену, передает РИА Новости заявление госсекретаря США Майка Помпео.
Кроме того, по словам Помпео, необходимо провести в «третьей» стране переговоры по ситуации в Йемене, чтобы прекратить вооруженный конфликт и создать там демилитаризованную зону. Он предложил провести такие переговоры уже в ноябре текущего года.
Накануне в представитель коалиции Турки аль-Малики сообщил об очередном авианалете союзников на объекты хуситов в йеменской провинции Ходейда, в результате которого было уничтожено 150 боевиков.
Он уточнил, что ракетно-бомбовый удар нанесен по учебно-тренировочному лагерю повстанцев.
Арабская коалиция уже несколько месяцев пытается отбить у хуситов Ходейду, где находится стратегически важный морской порт, через который, по мнению саудитов, Иран доставляет боевикам баллистические ракеты и другое вооружение.
Напомним, вооруженный конфликт между правительством президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими повстанцами-хуситами продолжается в Йемене с 2014 года. На стороне правительства в конфликт вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция. Война привела к острейшему кризису в стране. По данным ООН, две трети населения (около 18 млн. человек) Йемена находится на грани голодания.
В настоящее время ожесточенные бои идут в районе города Ходейда. Многочисленные попытки отбить порт у хуситов оказались безуспешными. Союзники обращались за помощью к Соединенным Штатам, но получили отказ.
Кроме того, по словам Помпео, необходимо провести в «третьей» стране переговоры по ситуации в Йемене, чтобы прекратить вооруженный конфликт и создать там демилитаризованную зону. Он предложил провести такие переговоры уже в ноябре текущего года.
Накануне в представитель коалиции Турки аль-Малики сообщил об очередном авианалете союзников на объекты хуситов в йеменской провинции Ходейда, в результате которого было уничтожено 150 боевиков.
Он уточнил, что ракетно-бомбовый удар нанесен по учебно-тренировочному лагерю повстанцев.
Арабская коалиция уже несколько месяцев пытается отбить у хуситов Ходейду, где находится стратегически важный морской порт, через который, по мнению саудитов, Иран доставляет боевикам баллистические ракеты и другое вооружение.
Напомним, вооруженный конфликт между правительством президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими повстанцами-хуситами продолжается в Йемене с 2014 года. На стороне правительства в конфликт вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция. Война привела к острейшему кризису в стране. По данным ООН, две трети населения (около 18 млн. человек) Йемена находится на грани голодания.
В настоящее время ожесточенные бои идут в районе города Ходейда. Многочисленные попытки отбить порт у хуситов оказались безуспешными. Союзники обращались за помощью к Соединенным Штатам, но получили отказ.
- Использованы фотографии:
- https://colonelcassad.livejournal.com