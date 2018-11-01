Гражданка Супрун. Министр массового захоронения

В СМИ давно муссируется вполне обоснованное мнение, что сокращение народонаселения украинского квазигосударства – это одна из целей как современных властей Украины, так и их американских хозяев и некоторых европейцев. Количество последних, естественно, несколько меньше, потому что принимать на своей территории украинских беженцев, да ещё после нашествия ближневосточных бегунков, никто не хочет. При этом в сценариях сокращения количества граждан Украины чаще всего упоминают гражданскую войну, экономический спад, кривой политический курс и преступность, но редко говорят о гражданке Супрун, которую можно выделить в отдельную категорию причин.Однако стоит быть объективным. При всей значимости Супрун в утилизации мирного населения соседней страны сама она далеко не уникальное явление на постсоветском пространстве. После развала Союза на его территорию хлынули бывшие коллаборационисты, диссиденты и целые идеологические движения. Кого-то намеренно завозили, оставляя на марионеточном управлении, а кто-то и сам решил выгоднее устроиться в политической неразберихе. Марионетки, политические проходимцы, актёрствующие посредственности и т.д. – всем находилось место. К примеру, России достался Солженицын, сначала манерно вылизавший перрон, а после начавший раздавать советы стране, от которой оторвался на десятки лет.В Эстонии было проще. Устав от необходимости изыскивать подручные политико-управленческие кадры среди аборигенов, а позже отмывать их репутацию от комсомольско-коммунистического прошлого, США решили напрямую привести к власти следующего президента республики, Тоомаса Хендрика Ильвеса, номинально правившего Эстонией в течение 10 лет. Отпрыск эстонских коллаборационистов, бежавших вместе с отступающими нацистами в Швецию, Ильвес родился в Стокгольме, затем эмигрировал в США, где и получил образование. Позже Тоомас подъедался на «Радио «Свобода», а с крахом Союза нарисовался в Эстонии, и кураторы начали вести его по карьерной лестнице, доведя наконец пешку до президентского кресла.В общем, засланных казачат было много, просто Ульяна Супрун в свете своей должности стала образцом циничного людоедства.Родилась Супрун, как это и полагается по разнарядке на прозападных политиков, в Детройте, штат Мичиган. Ульяна является типичным отпрыском нацистских приспешников времён Великой Отечественной, бежавших от наступающей Красной Армии в Западную Германию, а оттуда в США.При этом прошлое Супрун весьма мутное, впрочем, как и остальных членов правительства Украины. По сути, она клиническая активистка всех неонационалистических организаций (Всемирный конгресс украинцев, основанный выкормышами подонка Мельника, или «Пласт», к примеру), а её профессиональный путь скорее напоминает незаконченное расследование какой-то мошеннической схемы получения дипломов. Так, когда её напрямую спросили об её образовании, Ульяна на чистом глазу ответила, что это личная закрытая информация и распространять её она не собирается в принципе. Потом в сети, правда, всплыл какой-то откровенно левый скан её диплома, но сдуть плотный туман с её «карьеры» это не помогло. Единственное, что подтверждают все источники: вся деятельность Ульяны связана с рентгенологией и радиологией, при этом даже по поводу звания врача идут споры.Но так ли это важно в постмайданной Украине? Так или иначе, но, когда «майдан» приступил к осквернению Киева и копчению близлежащей территории, на площади нарисовались не сотрёшь Супрун и её супруг. Конечно, появилась парочка там «совершенно случайно», также «случайно», менее чем за год до этого, несостоявшаяся актриса фильмов ужасов распродала большую часть своего имущества в США и рванула «путешествовать». Разумеется, вояж занёс их на пылающую киевскую площадь. Это ведь обычный маршрут для путешествующих пожилых пар. И почему только путёвки в Могадишо ещё не в дефиците среди пенсионеров?В перерывах между потасовками и издевательством над здравым смыслом Супрун смазывала йодом пустые черепные коробки майдановцев, а её благоверный всячески пиарил свою половинку и наводил мосты, в основном с иностранными «журналистами». В итоге, когда смог майдана начал рассеиваться, Супрун уже была директором школы реабилитационной медицины Украинского католического университета во Львове. А 12 июля 2016 года она становится замминистра здравоохранения. При этом само украинское гражданство Супрун получила лишь в 2015 году, и с тех пор ежедневно нарушает законодательство Украины, являясь ещё и гражданкой США, а двойное гражданство на Украине запрещено.Наконец, 1 августа 2016 года, Ульяна взбирается на «олимп» своей карьеры – она становится исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. И вот тут началось светопреставление. С первых же дней своего начальствования Ульяна поразила окружающих уровнем своей компетенции, стремящейся в минус. Человек, занимающий пост министра здравоохранения, как оказалось, путает понятия сыворотки (к примеру, от столбняка) и прививки, что совсем «дно» даже для человека, далёкого от медицины.Несмотря на эти досадные «мелочи», Супрун взялась за медицинские реформы засучив рукава: настолько яростно, что впору креститься! Она целенаправленно и планомерно убивала и убивает всю систему здравоохранения на Украине. Сначала Ульяна окружила себя 25-летними «менеджерами», далёкими от медицины, зато политически близкими идеям Супрун.Ульяна предложила упразднить врачей скорой помощи, заменив их парамедиками, т.е. работниками, оказывающими только экстренную помощь в догоспитальном режиме, не способными приступить к реанимации и даже понятия не имеющими о настоящей медицине и диагностике, т. к. их обучение варьируется от нескольких месяцев до максимум 4-х лет.Также Ульяна свернула финансирование проектов медицинской помощи онкологическим больным с формулировкой «их всё равно не вылечишь» и помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этими действиями она фактически закрыла многие медицинские центры, а о тех, что планировали открыть, теперь речь вообще не идёт. На этом фоне совсем недвусмысленно выглядит желание Супрун легитимизировать и снять любые законодательные запреты для рынка донорских органов.Более того, медицинская реформа, задуманная «командой Супрун», предполагает оплачивать исключительно минуты «лечения» граждан, а не содержание самих медицинских учреждений и соответственно койко-мест для больных. А для того, чтобы финансы можно было крепко держать при команде мадам Ульяны, активно куётся новая служба – Национальная служба здоровья, которая будет аккумулировать деньги только у себя в кармане и окончательно отберёт какие бы то ни было средства у регионов. Это, естественно, полностью прикончит провинциальные медицинские центры.К тому же действия Супрун уже вызвали дефицит многих препаратов, потому что они оказались российского производства. Вспышки инфекций перестали быть единичными случаями. В Одесской области, к примеру, туберкулёз принимает масштабы эпидемии, а туберкулёзный диспансер в Подольске при этом преспокойно прикрыли. Более того, закупки медицинских препаратов для лечения туберкулёза провалены, больных просто выписывают, даже не удосужившись ввести карантин. Но это Супрун не беспокоит, а может быть, это и есть план её «команды»? Зато Ульяна периодически инициирует различные политиканские акции. То пойдёт войной против врачей старой школы, таких, как кардиохирург профессор Борис Тодуров, который раскритиковал её команду реформаторов по утилизации народонаселения. То начнёт протестовать против председательства россиянки на 70-й Ассамблее Всемирной организации здравоохранения.Однако вишенкой на торте бурной деятельности гражданки Супрун, а следовательно, окончательной надгробной плитой на могиле здравоохранения украинцев, стало решение Ульяны отдать право заключать договоры на приобретение лекарственных препаратов для Украины международным организациям. Во-первых, по сути, министерство передаёт контроль зарубежным дельцам. Во-вторых, государственная структура превращается в банкомат для этих самых дельцов. В-третьих, и это главное, Супрун таким образом сделала шаг на уничтожение украинской фармацевтики, ведь все эти договоры закрыты и чуть ли не засекречены, т. е. докричаться до контрактов с собственным государством украинским фирмам не светит. А вот под иностранцев министр даже законодательство «подбила».И весь этот дьявольский цирк на конной тяге обильно приправлен параноидальными комментариями гражданки Супрун. Например, по высокой смертности министр предложила вдарить гопаком, т.е. танцами, любыми на ваш вкус, это, мол, стимулирует организм, повышает активность мозга и т.д. Кроме того, Ульяна наконец освободила свидомых от «совкового» наказа не мочить манту, наоборот, заливайте рану хоть из ведра. Супрун также заявила о бесполезности части советских лекарств, к примеру, перекись водорода, по мнению тараканов внутри министерской головы, совершенно бесполезна в качестве первичного антисептика. В чёрный список попала и флюорография (основной способ диагностирования туберкулёза и новообразований в грудной клетке), которую «доктор смерть» желает запретить, заменив… анкетированием.При этом даже в терпимом по отношению к политически «правильным» адептам Национальном антикоррупционном бюро Украины вынуждены были завести на Ульяну уголовное дело за выведение за рубеж 4 миллиардов гривен через обожаемые министром международные организации. Но, учитывая насколько «внучка Менгеле», как нынче именуют Супрун украинцы, необходима самым разным лицам в деле сокращения популяции граждан, дело быстро закрыли.Казалось бы, что, в России нет проблем? Есть, конечно. Но вот, учитывая поток гастарбайтеров из Украины, который может и увеличиться, перспектива возведения стены становится всё более заманчивой. Уж очень не хочется сгинуть в 21 веке, подцепив какую-нибудь средневековую хворь, да ещё после знакомства с селянкой со Львовщины или из Жмеринки.