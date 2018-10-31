Ельченко рассказал в ООН, как Россия использует Азовское море
Российские военные используют Азовское море для переброски вооружений в Донбасс, передает РИА Новости заявление постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко.
По словам Ельченко, выступавшего на заседании Совбеза ООН, Азовское море используется россиянами как дополнительный канал для обеспечения своих войск в Донбассе с территории Крыма. То есть РФ фактически создает в море «Крымский коридор».
Он заявил также, что угроза нападения с «Азовского направления» продолжает оставаться «источником дестабилизации безопасности в Донецкой области».
Ельченко также выразил уверенность, что Азовское море превращается в очередной театр военных действий, направленных, в том числе на экономику и торговые отношения Украины с другими странами.
Он сообщил, что за последние полгода российские военные остановили более 200 гражданских судов, направлявшихся в Мариуполь и Бердянск, что привело к огромным потерям портов в этих городах.
Не забыл постпред раскритиковать и «незаконно построенный Крымский мост», который якобы создает «барьер для международной навигации».
Высота сооружения над морем составила всего лишь 35 метров, и под ним «могут пройти суда с осадкой менее 33 метров», длина которых не превышает 160 метров. Такое ограничение привело к тому, что суда Panamax и большое количество судов Handymax сегодня не могут пройти Керченский пролив, пояснил он.
Напомним, создание Крымского моста началось после вхождения Крыма в состав России на фоне резкого ухудшения российско-украинских отношений, поставившего перед Москвой задачу создания независимой от Киева сухопутной связи с российскими регионами. Автодорожная часть мост открыта в текущем году. Открытие железнодорожной части ожидается в 2019 году.
По словам Ельченко, выступавшего на заседании Совбеза ООН, Азовское море используется россиянами как дополнительный канал для обеспечения своих войск в Донбассе с территории Крыма. То есть РФ фактически создает в море «Крымский коридор».
Он заявил также, что угроза нападения с «Азовского направления» продолжает оставаться «источником дестабилизации безопасности в Донецкой области».
Ельченко также выразил уверенность, что Азовское море превращается в очередной театр военных действий, направленных, в том числе на экономику и торговые отношения Украины с другими странами.
Он сообщил, что за последние полгода российские военные остановили более 200 гражданских судов, направлявшихся в Мариуполь и Бердянск, что привело к огромным потерям портов в этих городах.
Не забыл постпред раскритиковать и «незаконно построенный Крымский мост», который якобы создает «барьер для международной навигации».
Высота сооружения над морем составила всего лишь 35 метров, и под ним «могут пройти суда с осадкой менее 33 метров», длина которых не превышает 160 метров. Такое ограничение привело к тому, что суда Panamax и большое количество судов Handymax сегодня не могут пройти Керченский пролив, пояснил он.
Напомним, создание Крымского моста началось после вхождения Крыма в состав России на фоне резкого ухудшения российско-украинских отношений, поставившего перед Москвой задачу создания независимой от Киева сухопутной связи с российскими регионами. Автодорожная часть мост открыта в текущем году. Открытие железнодорожной части ожидается в 2019 году.
- Использованы фотографии:
- инфоцентр "Крымский мост"