Поставки начались? УГСТ "Физик-1" поступила на вооружение ВМФ РФ

Как минимум 20 новейших универсальных глубоководных самонаводящихся телеуправляемых торпед "Физик-1" поступило на вооружение Военно-морского флота РФ. Об этом сообщается на сайте госзакупок.Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, торпеды "Физик-1" в количестве не менее 20-и штук поступили во все флоты, а именно на военно-морские базы в Североморске (Северный флот), Балтийске (Балтийский флот), Фокино (Тихоокеанский флот) и Севастополь (Черноморский флот).Новейшая универсальная глубоководная самонаводящаяся телеуправляемая торпеда "Физик-1" была представлена публике еще в 2003 году, и только в 2017 она была официально принята на вооружение Военно-морского флота России после почти пятилетней процедуры "принятия торпеды на вооружение и обеспечения ее эксплуатации на Военно-морском флоте РФ". Торпеда производится на заводе "Дагдизель", входящим в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Серийное производство торпеды началось буквально недавно.УГСТ "Физик-1" имеет длину 7,2 метра и массу - 2,2 тонны. Торпеда способна поражать надводные корабли и подводные лодки на дальности до 50 километров и должна заменить устаревшую советскую торпеду УСЭТ-80 с максимальной дальностью стрельбы 18 километров. Основными носителями УГСТ должны стать атомные субмарины проекта 955 "Борей" и проекта 885 "Ясень".