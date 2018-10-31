США обвинили нескольких китайских граждан в промышленном шпионаже
Минюст США предъявил обвинения (заочно) в промышленном шпионаже двум офицерам китайской разведки и нескольким гражданам КНР, помогавшим им взламывать серверы американских авиастроительных компаний, передает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
Согласно заявлению, офицеры подразделения госбезопасности КНР, дислоцированного в Нанкине (провинция Цзянсу) Чжа Жун и Чай Мэн вместе со своими сообщниками занимались с января 2010 по май 2015 года кражей информации у американских компаний, в том числе касающейся создания и производства авиационных двигателей.
В Минюсте отметили, что за это время шпионы украли данные о турбовентиляторном двигателе, которые затем «могли быть использованы» китайскими предприятиями для создания аналогичной силовой установки «без разработки и существенных затрат на исследования».
По данным ведомства, под удар китайских «взломщиков» попали более 10 компаний, расположенных как в США (Capstone Turbine), так и в европейских странах.
В заявлении также указываются имена нескольких помощников офицеров, непосредственно занимавшихся проведением кибератак. Это – Чжан Гуэй, Ма Чжици, Чжуан Сяовэй и Лю Чуньлян.
С начала сентября, это уже третий случай, когда Вашингтон выдвигает обвинения в шпионаже против сотрудников китайской разведки.
Так, в октябре в США был экстрадирован из Бельгии гражданин КНР Сю Яньцзюню, обвиненный в похищении информации у ряда американских предприятий, работающих в авиационной и космической отраслях.
Согласно заявлению, офицеры подразделения госбезопасности КНР, дислоцированного в Нанкине (провинция Цзянсу) Чжа Жун и Чай Мэн вместе со своими сообщниками занимались с января 2010 по май 2015 года кражей информации у американских компаний, в том числе касающейся создания и производства авиационных двигателей.
В Минюсте отметили, что за это время шпионы украли данные о турбовентиляторном двигателе, которые затем «могли быть использованы» китайскими предприятиями для создания аналогичной силовой установки «без разработки и существенных затрат на исследования».
По данным ведомства, под удар китайских «взломщиков» попали более 10 компаний, расположенных как в США (Capstone Turbine), так и в европейских странах.
В заявлении также указываются имена нескольких помощников офицеров, непосредственно занимавшихся проведением кибератак. Это – Чжан Гуэй, Ма Чжици, Чжуан Сяовэй и Лю Чуньлян.
С начала сентября, это уже третий случай, когда Вашингтон выдвигает обвинения в шпионаже против сотрудников китайской разведки.
Так, в октябре в США был экстрадирован из Бельгии гражданин КНР Сю Яньцзюню, обвиненный в похищении информации у ряда американских предприятий, работающих в авиационной и космической отраслях.
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