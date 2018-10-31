Чем воевать будем? В Бундесвере жалуются на неисправную технику

Около 60% военной техники, имеющейся в Бундесвер, даже с учетом поступившей в 2017 году, является непригодной для использования в военных целях. Об этом заявил статс-секретарь Минобороны Германии Петер Таубер, пишет немецкое издание Stuttgarter Nachrichten.Согласно заявлению Таубера, только 39% военной техники, с учетом поступившей в вооруженные силы Германии в 2017 году, пригодны к использованию по назначению. Из 97 единиц крупногабаритной военной техники, полученной Бундесвером, лишь 38 готовы к немедленному применению. Особую тревогу у немецкого военного командования вызывают БМП "Пума" - из 71 одной машины полностью исправны 27, а также транспортные самолеты А400М - из 8 исправны 4.Плачевная ситуация сложилась и с армейской авиацией: из семи боевых вертолетов "Тигр" готовы к боевым вылетам лишь два, из семи транспортников NH90 — четыре. Из полученных в 2017 году четырех многоцелевых истребителей Eurofighter три пришлось вернуть на завод из-за неисправности электроники, и лишь один был готов к использованию по назначению. Летом 2018 года начальник штаба ВВС ФРГ заявлял, что парк немецких боевых самолетов находится в плачевном состоянии и не готов к боевым действиям.Основной причиной высокого износа техники в Берлине называют чрезмерную вовлеченность Бундесвера в различные операции под эгидой НАТО - в настоящее время вооруженные силы Германии участвуют в 15 миссиях альянса по всему миру. Еще одной причиной в германском Бундестаге называют не способность немецкой промышленности выйти на заявленные показатели в 70% постоянной готовности всех систем вооружения страны.