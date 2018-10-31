Так что же произошло с "Союзом-ФГ". Данные о расследовании от "Роскосмоса"
В Роскосмосе представили итоги расследования причин аварии с ракетой-носителем «Союз-ФГ». Напомним, что ракета не смогла вывести на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-10» с российским космонавтом и американским астронавтом на борту. К счастью, штатно сработала автоматика, и россиянин Алексей Овчинин с американцем Тайлером Хейгом благополучно приземлились после отстрела спускаемой капсулы.
РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора «Роскосмоса» по программам пилотируемых полётов Сергея Крикалёва сообщает о выводах комиссии. Отмечается, что авария произошла вследствие неправильной работы датчика разделения 1-й и 2-й ступеней. Ранее эта версия обсуждалась, но теперь её озвучили и подтвердили официально.
Датчик должен был сработать в момент отделения бокового блока от центрального. Этот датчик передаёт сигнал на пирозамок открытия крышки реактивного сопла бака с окислителем. Сам датчик сработал, но вследствие деформации крепления штатного отделения не произошло. В итоге один из боковых блоков, не отойдя на достаточное расстояние, пробил бак с горючим 2-й ступени.
Инцидент произошёл 11 октября.
В данном случае комиссия сработала достаточно быстро и представила все результаты расследования в открытом формате. Напомним, что ранее американская сторона получила от «Роскосмоса» заверение в том, что расследование будет проведено прозрачно и в максимально сжатые сроки. Теперь остаётся выяснить причины возникновения непосредственно технических неполадок, приведших к аварии.
РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора «Роскосмоса» по программам пилотируемых полётов Сергея Крикалёва сообщает о выводах комиссии. Отмечается, что авария произошла вследствие неправильной работы датчика разделения 1-й и 2-й ступеней. Ранее эта версия обсуждалась, но теперь её озвучили и подтвердили официально.
Датчик должен был сработать в момент отделения бокового блока от центрального. Этот датчик передаёт сигнал на пирозамок открытия крышки реактивного сопла бака с окислителем. Сам датчик сработал, но вследствие деформации крепления штатного отделения не произошло. В итоге один из боковых блоков, не отойдя на достаточное расстояние, пробил бак с горючим 2-й ступени.
Инцидент произошёл 11 октября.
В данном случае комиссия сработала достаточно быстро и представила все результаты расследования в открытом формате. Напомним, что ранее американская сторона получила от «Роскосмоса» заверение в том, что расследование будет проведено прозрачно и в максимально сжатые сроки. Теперь остаётся выяснить причины возникновения непосредственно технических неполадок, приведших к аварии.
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