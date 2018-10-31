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Осталось немного: МБР "Сармат" идёт на смену "Воеводе"

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Новейшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" планируется запустить в серийное производство в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Осталось немного: МБР "Сармат" идёт на смену "Воеводе"



Как пишет издание, серийное производство МБР "Сармат" планируется запустить в 2021 году, так как именно в этот год заканчиваются летно-конструкторские испытания ракеты и готовится принятие ее на вооружение. Тогда же по планам Минобороны РФ заступит на дежурство первый полк в составе командного пункта и двух пусковых установок, оснащенных "Сарматами". При этом отмечается, что в дальнейшем количество пусковых установок будет доведено до штатной численности - шести. Первые МБР поступят в Краснознаменную ракетную дивизию в город Ужур в Красноярском крае.

Ранее уже сообщалось, что испытания МБР "Сармат" вышли в "активную фазу", а российское военное ведомство заявило, что постановка новых межконтинентальных ракет на дежурство "будет проведена согласно установленных сроков".

Тяжелая МБР шахтного базирования "Сармат" разработана ГРЦ имени В.П. Макеева (город Миасс) и предназначена для замены ракет Р-36М2 "Воевода", которые выпускались ПО "Южный машиностроительный завод" (Украина) до начала 1990-х годов. Серийное производство новой МБР будет развернуто на Красноярском машиностроительном заводе, который в советское время был ведущим производителем ракет для подводных лодок.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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