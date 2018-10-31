Индия провела очередное испытание ракеты Agni-I
Стратегические войска Индии во вторник провели очередной испытание баллистической ракеты меньшей дальности Agni-I, способной нести ядерную боеголовку, сообщает The Times of India.
По данным источника газеты, пуск ракеты был осуществлен с мобильной установки на острове Абдул Калам близ побережья штата Орисса (Бенгальский залив) в рамках периодических тренировок, проводимых командованием стратегических войск.
Как сообщил собеседник, траектория полета ракеты в ходе испытания отслеживалась радарами, телеметрическими станциями и электрооптическими приборами кораблей с момента запуска до точного попадания в цель.
Вес баллистической ракеты Agni-I – 12 тонн, длина – 15 м, дальность полета – до 900 км, может оснащаться как обычной боеголовкой массой около тонны, так и ядерной. Она оснащена специализированной навигационной системой, позволяющей поражать объекты с высокой точностью.
Agni-I уже принята на вооружение стратегических войск. Ее предыдущее испытание было проведено в феврале текущего года.
Ракета разработана Организацией оборонных исследований Индии. Первый опытный пуск состоялся в январе 2002 года. Сегодня индийская армия располагает, примерно, 75 пусковыми установками комплекса Agni-I.
Напомним, в январе 2018 года стало известно об успешном испытании МБР Agni-V, заявленная дальность которой составляет более 5 тыс. км. Длина ракеты – 17 м, вес – около 50 тонн.
По данным источника газеты, пуск ракеты был осуществлен с мобильной установки на острове Абдул Калам близ побережья штата Орисса (Бенгальский залив) в рамках периодических тренировок, проводимых командованием стратегических войск.
Как сообщил собеседник, траектория полета ракеты в ходе испытания отслеживалась радарами, телеметрическими станциями и электрооптическими приборами кораблей с момента запуска до точного попадания в цель.
Вес баллистической ракеты Agni-I – 12 тонн, длина – 15 м, дальность полета – до 900 км, может оснащаться как обычной боеголовкой массой около тонны, так и ядерной. Она оснащена специализированной навигационной системой, позволяющей поражать объекты с высокой точностью.
Agni-I уже принята на вооружение стратегических войск. Ее предыдущее испытание было проведено в феврале текущего года.
Ракета разработана Организацией оборонных исследований Индии. Первый опытный пуск состоялся в январе 2002 года. Сегодня индийская армия располагает, примерно, 75 пусковыми установками комплекса Agni-I.
Напомним, в январе 2018 года стало известно об успешном испытании МБР Agni-V, заявленная дальность которой составляет более 5 тыс. км. Длина ракеты – 17 м, вес – около 50 тонн.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org