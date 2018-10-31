Ещё 4 двигателя отправились в США. Как долго НАСА планирует летать на РД-180?

Соединенные Штаты получили от России очередные четыре двигателя РД-180, произведенные НПО "Энергомаш", сообщает пресс-служба предприятия.Согласно пресс-релизу "Энергомаша" четыре двигателя РД-180, произведенные на предприятии, переданы представителям компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance. Формуляры на двигатели подписаны американской стороной после почти двухнедельной проверки двигателей и сопроводительной документации на них представителями НАСА и ВВС США. Двигатели готовятся к отправке.Как пояснили на российском предприятии, это уже вторая партия двигателей РД-180, переданная американской стороне в этом году. Первые четыре РД-180 были переданы США в апреле. Следующая поставка будет в ноябре этого года, тогда Соединенные Штаты получат три российских двигателя.Заключенное в июле этого года новое соглашение на поставку в США двигателей будет действовать до 2022 года и предусматривает поставку 20 РД-180. После 2022 года НАСА планирует перейти на отечественные двигатели BE-4 от американской компании Blue Origin, принадлежащей основателю одного из крупнейших интернет-ритейлеров Amazon и самому богатому человеку в мире Джеффу Безосу. Двигатели BE-4 будут устанавливать на ракеты нового поколения Vulcan Centaur. Первый пуск такой ракеты состоится в 2020 году.