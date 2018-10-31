На Балтфлоте опробуют комплекс «Пакет»
На плановом учении, которое пройдет в акватории Балтийского моря, экипаж корвета «Бойкий» отработает защиту корабля, применив противолодочный комплекс «Пакет», сообщает пресс-служба Западного округа.
По сценарию учения, малый противолодочный корабль Ленинградской ВМБ «Зеленодольск» в ходе учения атакует корвет учебной торпедой. В свою очередь «Бойкий» в целях защиты применит антиторпеду малогабаритного комплекса «Пакет».
Затем корабли проведут совместные маневры по противодиверсионной обороне, а также внутрикорабельные тренировки по борьбе за живучесть.
Комплекс «Пакет» предназначен для поражения подлодок и торпед в ближней зоне корабля. В состав комплекса входят система управления, специализированная гидроакустическая станция целеуказания, пусковые установки и самих малогабаритные торпеды в противолодочном (тепловом) и антиторпедном вариантах.
Комплекс может действовать как автономно, так и в составе корабельного контура противолодочной и противоторпедной обороны. Он обеспечивает в автоматизированном или автоматическом режимах выработку целеуказаний с учетом данных корабельных гидроакустических станций, а также обнаружение торпед, их классификацию и определение параметров движения.
Более подробно о комплексе «Пакет» читайте в материале Военного обозрения.
В пресс-службе также сообщили, что в текущем году корабли Балтийского флота в общей сложности выполнили более 400 упражнений, в том числе артиллерийские, ракетные и торпедные стрельбы, минные постановки и глубинные бомбометания. Наплаванность надводных сил с начала года составила более 2 тыс. суток. Всего корабли и суда обеспечения в 2018 году прошли более 170 тыс. миль.
По сценарию учения, малый противолодочный корабль Ленинградской ВМБ «Зеленодольск» в ходе учения атакует корвет учебной торпедой. В свою очередь «Бойкий» в целях защиты применит антиторпеду малогабаритного комплекса «Пакет».
Затем корабли проведут совместные маневры по противодиверсионной обороне, а также внутрикорабельные тренировки по борьбе за живучесть.
Комплекс «Пакет» предназначен для поражения подлодок и торпед в ближней зоне корабля. В состав комплекса входят система управления, специализированная гидроакустическая станция целеуказания, пусковые установки и самих малогабаритные торпеды в противолодочном (тепловом) и антиторпедном вариантах.
Комплекс может действовать как автономно, так и в составе корабельного контура противолодочной и противоторпедной обороны. Он обеспечивает в автоматизированном или автоматическом режимах выработку целеуказаний с учетом данных корабельных гидроакустических станций, а также обнаружение торпед, их классификацию и определение параметров движения.
Более подробно о комплексе «Пакет» читайте в материале Военного обозрения.
В пресс-службе также сообщили, что в текущем году корабли Балтийского флота в общей сложности выполнили более 400 упражнений, в том числе артиллерийские, ракетные и торпедные стрельбы, минные постановки и глубинные бомбометания. Наплаванность надводных сил с начала года составила более 2 тыс. суток. Всего корабли и суда обеспечения в 2018 году прошли более 170 тыс. миль.
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- Минобороны РФ