А если не будут брать - отключим газ! Медведев выдвинул ультиматум нефтяникам

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев выдвинул требования к нефтяным компаниям из-за резкого роста цен на бензин. По условиям правительственного "ультиматума" в случае, если нефтяные компании не смогут договориться, то правительство перекроет им возможность экспорта нефти и нефтепродуктов за границу, сообщает ТАСС.По словам главы российского правительства, если представители нефтяной отрасли в среду не смогут договориться с властью по росту цен на бензин, то для сдерживания цен на внутреннем рынке правительство введет "заградительные пошлины" на экспорт за рубеж нефти и нефтепродуктов. Отвечать за переговоры с "нефтяниками" будет вице-премьер Дмитрий Козак, и по итогам его переговоров будет принято решение о дальнейших действиях правительства. В случае отрицательного решения еще до конца недели появится соответствующий документ, заявил Медведев.Между тем некоторые из экспертов Союза нефтегазопромышленников России заявляют о том, что нефтяным компаниям заградительные пошлины не страшны, так как объемы экспорта бензина довольно малы и не превышают 10% от объема производимого в стране.Ранее представители нефтяной отрасли попросили поднять отпускные цены на бензин в среднем на 5-6 рублей за литр с 1 января 2019 года.За ситуацией на бензиновом рынке России активно наблюдают и в Кремле, но там заявили, что регулирование цен на бензин целиком лежит на правительстве России.