У них учения и у нас тоже. Два Ту-160 пролетят рядом с Норвегией

Два российский стратегических бомбардировщика Ту-160 приступили к плановому многочасовому полету в районе нейтральных вод Баренцева и Норвежского моря с целью выхода в заданный район для выполнения летного задания, сообщает Минобороны России.В Минобороны России полет двух стратегов над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей в день начала активной фазы учений НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец 2018"), назвали плановой. Самолеты вышли в заданный район для выполнения полетного задания, сообщили в пресс-службе российского военного ведомства, добавив, что общая продолжительность полета составит около 10 часов, после чего экипажи вернулся на аэродром базирования.В российском Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств. В НАТО знают, что российские самолеты регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана, заявили в МО РФ.Согласно опубликованной информации в открытых источниках, активная фаза учений Trident Juncture будут проходить в Норвегии и близлежащих районах Северной Атлантики, в районе Датских проливов на Балтике, а также в воздушном пространстве Швеции и Финляндии. Альянс будет отрабатывать защиту страны-члена НАТО от нападения условного противника - вымышленной страны "Муринус" (паук - лат.).