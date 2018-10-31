Ход слоном. Индия решила вложиться в "коридор" Мумбаи - Санкт-Петербург

Министерство промышленности и торговли Индии решает пойти по пути конкуренции в отношении китайской программы «Один пояс – один путь». Напомним, что Китай одним из важнейших звеньев своей программы позиционирует развитие инфраструктуры пакистанского порта Гвадар. В Гвадар китайская экономика планирует вложить колоссальные средства – около 60 млрд долларов в ближайшие годы.Индия заподозрила Китай в подготовке к милитаризации пакистанского порта, но и Пекин, и Исламабад эти подозрения отвергают, заявляя, что Гвадар – исключительно экономический проект.В правительстве Индии заявили, что готовы профинансировать свой экономический проект, связанный с транспортным коридором, который свяжет индийскую территорию с Россией. Это проект МТК (Международный транспортный коридор» «Север-Юг», который, по плану, должен связать индийский Мумбаи с российским Санкт-Петербургом.О готовности начать работу по реализации этого проекта заявил глава упомянутого индийского министерства Суреш Прабху. По его словам, Нью-Дели готовится к полномасштабному сотрудничеству с Ираном и Россией для того, чтобы МТК «Север-Юг» был реализован в полной мере.Какие ключевые точки этого транспортного коридора обозначаются в плане? На пути от Мумбаи до Санкт-Петербурга это иранский портовый город Бандар-Аббас с его стратегическим расположением на побережье Ормузского пролива, где проходит колоссальный трафик углеводородов из ближневосточного региона в Европу, Азию и в направлении Северной Америки. Дальнейшие две точки – столица Азербайджана Баку и российская Астрахань.Нужно напомнить, что соглашение между РФ, Индией и Ираном о реализации проекта МТК «Север-Юг» было подписано ещё 18 лет назад. Но всё это время Индия никак не могла решиться на инвестиции. Теперь, когда на огромные суммы для реализации своего проекта раскошеливается Китай, в Нью-Дели решили, что времени терять нельзя. К проекту готов подключиться Азербайджан.В индийских СМИ вышли материалы, в которых представлены экономические выкладки проекта. В частности, отмечается, что при общей длине коридора в 7,2 тыс. км время, затрачиваемое на грузоперевозки, сократиться на 40%, а стоимость почти на треть. При этом планируется использовать морской и наземный (в первую очередь железнодорожный) транспорт. Морские участки обозначены от Мумбаи до Бандар-Аббаса и от границы Ирана через Баку до Астрахани по Каспийскому морю. Недавно подписанное соглашение о сотрудничестве прикаспийских государств существенно облегчает работу по реализации МТК.