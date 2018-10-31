Пенс: мы вернем астронавтам возможность летать в космос из США
За каждое место на кораблях «Союз» США платят России около $85 млн., но в скором времени астронавты получат возможность летать в космос с американской территории, приводит ТАСС заявление вице-президента США Майкла Пенса.
По словам Пенса, американцы испытывают большое разочарование по поводу того, что Соединенные Штаты на протяжении последних нескольких лет выводить не могут выводить своих астронавтов в космос.
Однако очень скоро американские специалисты начнут «проведение испытательных пусков новой платформы», которая в итоге позволит астронавтам «вернуться в космос» с территории США, заявил Пенс.
Он отметил также, что президент Трамп, наблюдая за реализацией космических программ, пришел к выводу о том, что при всех достоинствах МКС и проектов развития низкой околоземной орбиты, Америке требуется расширенная политика допуска к космическому движению. Как раз это сейчас и делается: власти предоставляют частным компаниям доступ к космическому туризму, обслуживанию спутников и другой деятельности в пространстве между Землей и Луной. В итоге США опять добьются лидерства в сфере пилотируемых полетов.
Он также заявил, что планы создания в США Космических сил – это часть концепции Белого дома, направленная на возрождение американского лидерства в Космосе.
По словам Пенса, американцы испытывают большое разочарование по поводу того, что Соединенные Штаты на протяжении последних нескольких лет выводить не могут выводить своих астронавтов в космос.
Теперь мы лишь попутчики у россиян, и платим за каждое место в «Союзах» около $85 млн,сказал он.
Однако очень скоро американские специалисты начнут «проведение испытательных пусков новой платформы», которая в итоге позволит астронавтам «вернуться в космос» с территории США, заявил Пенс.
Он отметил также, что президент Трамп, наблюдая за реализацией космических программ, пришел к выводу о том, что при всех достоинствах МКС и проектов развития низкой околоземной орбиты, Америке требуется расширенная политика допуска к космическому движению. Как раз это сейчас и делается: власти предоставляют частным компаниям доступ к космическому туризму, обслуживанию спутников и другой деятельности в пространстве между Землей и Луной. В итоге США опять добьются лидерства в сфере пилотируемых полетов.
Дональд Трамп уже подписал директиву, объявляющую, что мы возвращаемся на Луну, а оттуда мы отправимся на Марс,добавил вице-президент.
Он также заявил, что планы создания в США Космических сил – это часть концепции Белого дома, направленная на возрождение американского лидерства в Космосе.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com