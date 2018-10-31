Деньги некуда девать? США увеличивает финансирование внешней разведки

Соединенные Штаты значительно активизируют работу службы внешней разведки, сообщают американские СМИ со ссылкой на документы, опубликованные директором Национальной разведки и Пентагоном.Как следует из документов, опубликованных в открытых источниках, администрация Дональда Трампа значительно расширила финансирование зарубежных разведывательных операций, выделив в этом финансовом году 81,5 млрд долларов на операции по линии политической и военной разведки, что на 11,6% больше, чем в прошлом году. Почти на 5 млрд долларов увеличилось финансирование операций ЦРУ, Агенства национальной безопасности (АНБ) и контрразведки ФБР по сравнению с прошлым годом. Всего же на цели Национальной разведывательной программы администрация американского президента выделила 59,4 млрд. долларов (сюда входят и 4,8 млрд. выделенные на ЦРУ, АНБ и ФБР)Увеличение финансирования по линии военной разведки составило 3,7 млрд долларов по сравнению с прошлым годом и в общей сложности на эти цели планируется потратить 22,1 млрд.Всего же общее финансирование по линии Национальной разведывательной программы и Программы военной разведки в прошлом финансовом году Соединенные Штаты потратили 73 млрд долларов, по сравнению с заложенными на эти цели 81,5 млрд в этом.