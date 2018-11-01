САУ XM2001 Crusader. Неудачное прошлое и взгляд в будущее
На протяжении последних десятилетий американская армия неоднократно модернизировала самоходные артиллерийские установки M109 Paladin. В то же время достаточно давно стало ясно, что такая техника не может обновляться вечно и нуждается в замене. Несколько недель назад на конференции AUSA Annual Meeting 2018 состоялось обсуждение перспектив сухопутной артиллерии и вновь зазвучали призывы заменить M109 новыми образцами. Среди прочего законодатели вспомнили о закрытом проекте XM2001 Crusader. Два десятилетия назад эта самоходка уже рассматривалась в качестве будущей замены для «Паладинов».
В начале октября состоялась очередная конференция Армейской ассоциации США (AUSA), в ходе которой военные, эксперты и представители власти обсудили ряд важнейших вопросов. Вместе с другими темами обсуждалось развитие сухопутных войск в целом и наземной артиллерии в частности. В этом контексте прозвучали весьма суровые заявления об отставании Соединенных Штатов от других ведущих стран мира. В связи с этим необходимо срочно принимать меры и сокращать отставание, после чего следует обеспечить преимущества.
Поводы для беспокойства
«Возмутителем спокойствия» в ходе конференции стал сенатор-республиканец Джим Инхоф. В своем выступлении он обрушился с критикой на администрацию предыдущего президента Барака Обамы, которая стремилась сокращать военные расходы и из-за этого помешала развитию армии. В частности, это привело к тому, что в сфере артиллерийских систем армия США стала отставать от российских и китайских вооруженных сил.
По словам Дж. Инхофа, в течение двух сроков правления Б. Обамы американская армия откладывала обслуживание и модернизацию артиллерийских систем, тогда как основные зарубежные конкуренты занимались их совершенствованием. Все это привело к закономерному результату. Орудия и самоходки США по дальности стрельбы и скорострельности уступают российским и китайским. Сенатор надеется, что армии в будущем не придется работать с изношенной техникой, поскольку она сможет получить новое и улучшенное вооружение.
В контексте развития сухопутной артиллерии прежде всего вспомнили самоходки семейства Paladin. Все подобные машины, состоящие на вооружении армии США, в прошлом проходили ремонт и модернизацию по новым проектам. Благодаря этому вся строевая техника относится к последним модификациям M109A6 и M109A7. При этом часть имеющихся САУ версии «A6» должна пройти модернизацию и выйти на уровень «A7». Впрочем, модернизация не может продолжаться бесконечно. Последние серийные «Паладины» были поставлены армии в 2003 году, и потому даже самая новая техника этого типа в будущем потребует замену.
Обсуждая вопрос кардинального обновления самоходной артиллерии, участники конференции вспомнили о проекте боевой машины XM2001 Crusader. Ее разработка была начата в середине девяностых годов и продолжалась до начала двухтысячных. Поставка первых подобных машин в армию планировалась в 2004 году, но была отменена в связи с закрытием проекта. Теперь военные и законодатели рассматривают возможность возвращения к старому проекту с целью создания совершенно новой САУ для замены M109.
Перспективный «Крестоносец»
Программа разработки перспективной самоходной артиллерийской установки AFAS (Advanced Field Artillery System – «Продвинутая система полевой артиллерии») стартовала в 1994 году. Целью работ было создание новой боевой машины с рабочим названием XM2001 Crusader («Крестоносец»), по всем основным характеристикам превосходящей имеющиеся M109. К середине следующего десятилетия XM2001 предполагалось поставить к серию и начать поставки в войска. В конце двухтысячных годов, как минимум, большая часть артиллерийских частей смогла бы перейти на новую технику и отказаться от устаревших «Паладинов».
Новая самоходка, согласно изначальным планам, должна была основываться на оригинальных идеях и решениях и иметь лишь ограниченное сходство с существующими образцами. В частности, до определенного времени рассматривалась возможность создания орудия под боеприпас с жидким метательным зарядом. От этой идеи позже отказались, но прочие смелые предложения было решено развивать. В частности, САУ Crusader должна была нести высокоэффективную систему управления огнем, взаимодействующую с современными средствами связи и управления.
Проект XM2001 предлагал строительство самоходной установки, отдаленно похожей на существующие машины. Базой для нее стало гусеничное шасси семейства AMS. На нем планировалось монтировать башню с вооружением, боекомплектом и средствами управления. Благодаря такой компоновке САУ получала возможность стрельбы в любом направлении только за счет поворота башни. Интересной особенностью машины была форма башни. Этот агрегат отличался уменьшенной высотой и большей длиной, а также плотно лежал на крыше корпуса. Из-за этого в определенных положениях башня оказывалась похожей на надстройку и придавала машине специфический внешний вид.
Корпус и башню для «Крестоносца» предлагалось собирать из легких комбинированных броневых панелей. Специфика будущей работы позволила сократить защиту. САУ должна была выдерживать только попадания пуль и осколков. В то же время, проект предусматривал возможность установки комплекса активной защиты для борьбы с более серьезными угрозами. Также безопасность экипажа обеспечивалась коллективной противоатомной защитой и автоматической системой пожаротушения.
В кормовом моторном отсеке шасси планировалось помещать малогабаритный газотурбинный двигатель LV100-5, являвшийся совместной разработкой компаний Honeywell International и General Electric. Также рассматривалась возможность применения дизеля со схожими параметрами. Двигатель соединялся с автоматической трансмиссией, работавшей с задними ведущими колесами. Была использована семикатковая ходовая часть с независимой торсионной подвеской. Отдельные сошники для опоры на грунт при стрельбе не предусматривались.
Важнейшей особенностью проекта XM2001 являлось применение необитаемого боевого отделения. Все процессы внутри башни и соответствующей части корпуса осуществлялись при помощи автоматизированных устройств с дистанционным управлением. Экипаж при этом состоял из трех человек и находился в переднем отсеке корпуса, где располагались все необходимые пульты управления. При боевой работе экипажу не следовало покидать свои рабочие места. Даже погрузка боеприпасов с транспортной машины осуществлялась автоматикой.
Главным оружием самоходки являлось орудие XM297E2 калибра 155 мм со стволом длиной 56 калибров. Ствол орудия оснащался развитым дульным тормозом и внешним кожухом. Интересным нововведением стала жидкостная система охлаждения ствола, казенника и части деталей лафета, предназначенная для сокращения негативного влияния нагрева на точность стрельбы. Надежность при длительном ведении огня также планировалось обеспечить при помощи лазерной системы воспламенения. Орудийная установка изменяла углы вертикальной наводки в пределах от -3° до +75°.
Проект предусматривал использование системы управления огнем на основе современных цифровых компонентов, имеющую связь с развитыми средствами навигации, связи и управления. САУ должна была определять свое положение по сигналам системы GPS. Обеспечивался прием целеуказания с немедленным расчетом данных наведения и подготовкой к стрельбе.
Корма самоходки. Заметны габариты башни и виден крупный выхлопной патрубок ГТД. Фото Snafu-solomon.com
Орудие должно было использовать все существующие снаряды калибра 155 мм, соответствующие стандартам НАТО. При этом для их разгона предлагалось применять модульные заряды MACS, разработка которых завершалась в то время. В механизированных укладках башни помещалось 48 выстрелов раздельного заряжания. Подача снаряда и заряда в ствол осуществлялась автоматически, по командам экипажа. За счет этого удалось получить скорострельность до 10-12 выстрелов в минуту с восстановлением наводки после каждого выстрела.
Вместе с самоходкой разрабатывалась транспортная машина XM2002. Внешне она была похожа на XM2001, но отличалась составом оснащения. Во внутренних отсеках транспортера размещались 110 выстрелов, а также средства для их перегрузки на боевую машину. При помощи выдвижных транспортеров САУ и транспортер могли осуществлять пополнение боекомплекта в автоматическом режиме. Во время перегрузки боеприпасов экипажи обеих машин оставались на своих местах. На загрузку 48 выстрелов требовалось 12 минут.
Боевая и транспортная машины имели схожие габариты. Длина (без учета пушки) – 7,5 м, ширина – 3,3 м, высота – 3 м. Боевая масса XM2001 Crusader составляла 40 т; транспортер XM2002 был на 4 т легче. Максимальная скорость обеих машин на шоссе достигала 65-67 км/ч. Скорость на пересеченной местности – около 45 км/ч. Запас хода – 500 км. Габариты и масса обеспечили авиатранспортабельность техники. При этом в ходе разработки проекта подобные качества были улучшены. Согласно изначальным планам, боевая масса «Крестоносца» составляла 60 т. В связи с этим тяжелые транспортные самолеты США могли бы перевозить только по одной машине. Сокращение массы в полтора раза привело к положительным последствиям: военно-транспортные самолеты получили возможность перевозить по две САУ одновременно.
Неудачи самоходки
В середине 1999 года на испытания вывели опытный образец транспортной машины для будущей самоходки. Прототип XM2001 появился через несколько месяцев. Следующие два года армия США и компании-подрядчики занимались испытаниями, доводкой и проверкой новой техники. Со временем выяснилось, что проект Crusader имеет очевидные преимущества, но при этом не лишен самых серьезных проблем. С одних точек зрения, получившаяся самоходка была интересна для армии, с других – оказывалась не самой удачной.
XM2001 на испытаниях. Фото Military-today.com
Несмотря на наличие определенных проблем разного рода, САУ XM2001 и транспортер боеприпасов XM2002 справлялись с поставленными задачами. По результатам доводки все основные их параметры были выведены на расчетный уровень. Техника с заданной скоростью перемещалась по дорогам и пересеченной местности, преодолевала препятствия и т.д. При стрельбе была подтверждена возможность поражения целей на дальности свыше 40 км. Автомат заряжания обеспечивал высокую скорострельность.
Однако уже во время проведения испытаний над программой AFAS / XM2001 начали сгущаться тучи. Пентагон видел, что техника показывает неплохие результаты, но при этом требуется продолжать доводку. Одновременно с этим программа получалась слишком дорогой для реализации в запланированных масштабах. Так, изначально предполагалось закупить до 800 самоходок, но в дальнейшем рост их стоимости привел к сокращению планов до 480 единиц, не считая транспортных машин. На их закупку следовало выделить 11 миллиардов долларов – около 23 миллионов за машину.
Предложение о выделении 11 миллиардов для закупки новой техники появилось в 2002 году. Почти одновременно с ним в проект бюджета на следующий год внесли дополнительные 475 млн долларов для завершения разработки «Крестоносца». При этом в проекте предусматривалось увеличение трат и на иные программы, в результате чего бюджет мог вырасти почти на 50 миллиардов в сравнении с прошлогодним.
Военным пришлось буквально выбивать финансирование для ряда перспективных программ, что вызывало закономерную критику со стороны Конгресса. В итоге весной 2002 года руководство Пентагона пришло к выводу о необходимости переработки планов и сокращения предполагаемых расходов. Экономить предлагалось за счет перспективных проектов с неоднозначным будущим. Аналитикам предстояло изучить ряд актуальных программ из всех областей и определить, оправдывают ли они ожидания и затраты.
Интересен тот факт, что министр обороны США Дональд Рамсфелд жестко критиковал проект Crusader и призывал отказаться именно от него. В то же время, некоторые конгрессмены вступились за программу и попытались ее защитить, в том числе при помощи «агентов влияния» в Пентагоне. Тем не менее, «заговор» вскрылся, что стало причиной для очередного скандала.
К моменту формирования оборонного бюджета на следующий 2003 финансовый год дальнейшая судьба проекта XM2001 была определена. Предлагаемая самоходная артиллерийская установка все еще не показывала все желаемые характеристики, но при этом на нее уже потратили солидные деньги, а дальнейшие работы и серийное производство требовали новых затрат. Такое положение дел не устроило Пентагон и руководство страны, в результате чего в новом проекте военного бюджета финансирование «Крестоносца» уже не предусматривалось. Все работы были прекращены в 2002 году и более не возобновлялись.
Вторая жизнь проекта?
В настоящее время армия и оборонная промышленность США реализуют проект модернизации имеющихся САУ M109A6 до состояния «A7». Это позволяет продлить срок службы техники, а также повысить ее основные боевые качества. Тем не менее, речь идет лишь о перестройке существующих боевых машин, успевших выработать значительную часть ресурса. Таким образом, в средней перспективе даже «новейшие» M109A7 придется списать и заменить неким новым образцом.
Транспортер боеприпасов XM2002. Фото Military-today.com
В недавнем прошлом Пентагон и промышленность разрабатывали семейства перспективной техники Future Combat Systems и Ground Combat Vehicle. Среди прочего, эти проекты предусматривали создание новых самоходных артиллерийских установок, имеющих преимущества перед существующими машинами Paladin. Предлагались разные идеи и решения, но их большинство так и не сошло с чертежей. Обе программы были закрыты и не смогли повлиять на перевооружение армии. В то же время, наработки по FCS и GCV могут быть использованы в проектах будущего.
В ходе недавнего обсуждения американской наземной артиллерии специалисты вспомнили о закрытом проекте XM2001 Crusader и рассмотрели его перспективы в современных условиях. Очевидно, что Пентагон не станет возобновлять давно закрытый проект и пытаться привести его в соответствие с ожиданиями. Тем не менее, некоторые решения этого проекта могут найти применение при создании совершенно новых САУ. Впрочем, пока до конца не ясно, появятся ли эти образцы хотя бы в средней перспективе.
Как видим, США имеют определенные проблемы в сфере самоходной артиллерии. Имеющиеся образцы уступают зарубежным и постепенно вырабатывают свой ресурс, а достойная замена для них пока отсутствует. Мало того, эта замена на данный момент даже не предвидится. Для замены «Паладинов» в разное время предлагались несколько образцов перспективной техники, но ни один из них не вышел за пределы полигона. Смогут ли это сделать будущие самоходки, покажет время. Но все еще велик риск того, что и последующие проекты повторят судьбу не самых удачных XM2001, FCS или GCV.
По материалам сайтов:
https://globalsecurity.org/
https://fas.org/
https://army-technology.com/
http://military-today.com/
https://militaryfactory.com/
http://dogswar.ru/
https://vpk.name/
https://nytimes.com/
https://btvtinfo.blogspot.com/
В начале октября состоялась очередная конференция Армейской ассоциации США (AUSA), в ходе которой военные, эксперты и представители власти обсудили ряд важнейших вопросов. Вместе с другими темами обсуждалось развитие сухопутных войск в целом и наземной артиллерии в частности. В этом контексте прозвучали весьма суровые заявления об отставании Соединенных Штатов от других ведущих стран мира. В связи с этим необходимо срочно принимать меры и сокращать отставание, после чего следует обеспечить преимущества.
Поводы для беспокойства
«Возмутителем спокойствия» в ходе конференции стал сенатор-республиканец Джим Инхоф. В своем выступлении он обрушился с критикой на администрацию предыдущего президента Барака Обамы, которая стремилась сокращать военные расходы и из-за этого помешала развитию армии. В частности, это привело к тому, что в сфере артиллерийских систем армия США стала отставать от российских и китайских вооруженных сил.
По словам Дж. Инхофа, в течение двух сроков правления Б. Обамы американская армия откладывала обслуживание и модернизацию артиллерийских систем, тогда как основные зарубежные конкуренты занимались их совершенствованием. Все это привело к закономерному результату. Орудия и самоходки США по дальности стрельбы и скорострельности уступают российским и китайским. Сенатор надеется, что армии в будущем не придется работать с изношенной техникой, поскольку она сможет получить новое и улучшенное вооружение.
В контексте развития сухопутной артиллерии прежде всего вспомнили самоходки семейства Paladin. Все подобные машины, состоящие на вооружении армии США, в прошлом проходили ремонт и модернизацию по новым проектам. Благодаря этому вся строевая техника относится к последним модификациям M109A6 и M109A7. При этом часть имеющихся САУ версии «A6» должна пройти модернизацию и выйти на уровень «A7». Впрочем, модернизация не может продолжаться бесконечно. Последние серийные «Паладины» были поставлены армии в 2003 году, и потому даже самая новая техника этого типа в будущем потребует замену.
Обсуждая вопрос кардинального обновления самоходной артиллерии, участники конференции вспомнили о проекте боевой машины XM2001 Crusader. Ее разработка была начата в середине девяностых годов и продолжалась до начала двухтысячных. Поставка первых подобных машин в армию планировалась в 2004 году, но была отменена в связи с закрытием проекта. Теперь военные и законодатели рассматривают возможность возвращения к старому проекту с целью создания совершенно новой САУ для замены M109.
Перспективный «Крестоносец»
Программа разработки перспективной самоходной артиллерийской установки AFAS (Advanced Field Artillery System – «Продвинутая система полевой артиллерии») стартовала в 1994 году. Целью работ было создание новой боевой машины с рабочим названием XM2001 Crusader («Крестоносец»), по всем основным характеристикам превосходящей имеющиеся M109. К середине следующего десятилетия XM2001 предполагалось поставить к серию и начать поставки в войска. В конце двухтысячных годов, как минимум, большая часть артиллерийских частей смогла бы перейти на новую технику и отказаться от устаревших «Паладинов».
Новая самоходка, согласно изначальным планам, должна была основываться на оригинальных идеях и решениях и иметь лишь ограниченное сходство с существующими образцами. В частности, до определенного времени рассматривалась возможность создания орудия под боеприпас с жидким метательным зарядом. От этой идеи позже отказались, но прочие смелые предложения было решено развивать. В частности, САУ Crusader должна была нести высокоэффективную систему управления огнем, взаимодействующую с современными средствами связи и управления.
Проект XM2001 предлагал строительство самоходной установки, отдаленно похожей на существующие машины. Базой для нее стало гусеничное шасси семейства AMS. На нем планировалось монтировать башню с вооружением, боекомплектом и средствами управления. Благодаря такой компоновке САУ получала возможность стрельбы в любом направлении только за счет поворота башни. Интересной особенностью машины была форма башни. Этот агрегат отличался уменьшенной высотой и большей длиной, а также плотно лежал на крыше корпуса. Из-за этого в определенных положениях башня оказывалась похожей на надстройку и придавала машине специфический внешний вид.
Корпус и башню для «Крестоносца» предлагалось собирать из легких комбинированных броневых панелей. Специфика будущей работы позволила сократить защиту. САУ должна была выдерживать только попадания пуль и осколков. В то же время, проект предусматривал возможность установки комплекса активной защиты для борьбы с более серьезными угрозами. Также безопасность экипажа обеспечивалась коллективной противоатомной защитой и автоматической системой пожаротушения.
В кормовом моторном отсеке шасси планировалось помещать малогабаритный газотурбинный двигатель LV100-5, являвшийся совместной разработкой компаний Honeywell International и General Electric. Также рассматривалась возможность применения дизеля со схожими параметрами. Двигатель соединялся с автоматической трансмиссией, работавшей с задними ведущими колесами. Была использована семикатковая ходовая часть с независимой торсионной подвеской. Отдельные сошники для опоры на грунт при стрельбе не предусматривались.
Важнейшей особенностью проекта XM2001 являлось применение необитаемого боевого отделения. Все процессы внутри башни и соответствующей части корпуса осуществлялись при помощи автоматизированных устройств с дистанционным управлением. Экипаж при этом состоял из трех человек и находился в переднем отсеке корпуса, где располагались все необходимые пульты управления. При боевой работе экипажу не следовало покидать свои рабочие места. Даже погрузка боеприпасов с транспортной машины осуществлялась автоматикой.
Главным оружием самоходки являлось орудие XM297E2 калибра 155 мм со стволом длиной 56 калибров. Ствол орудия оснащался развитым дульным тормозом и внешним кожухом. Интересным нововведением стала жидкостная система охлаждения ствола, казенника и части деталей лафета, предназначенная для сокращения негативного влияния нагрева на точность стрельбы. Надежность при длительном ведении огня также планировалось обеспечить при помощи лазерной системы воспламенения. Орудийная установка изменяла углы вертикальной наводки в пределах от -3° до +75°.
Проект предусматривал использование системы управления огнем на основе современных цифровых компонентов, имеющую связь с развитыми средствами навигации, связи и управления. САУ должна была определять свое положение по сигналам системы GPS. Обеспечивался прием целеуказания с немедленным расчетом данных наведения и подготовкой к стрельбе.
Корма самоходки. Заметны габариты башни и виден крупный выхлопной патрубок ГТД. Фото Snafu-solomon.com
Орудие должно было использовать все существующие снаряды калибра 155 мм, соответствующие стандартам НАТО. При этом для их разгона предлагалось применять модульные заряды MACS, разработка которых завершалась в то время. В механизированных укладках башни помещалось 48 выстрелов раздельного заряжания. Подача снаряда и заряда в ствол осуществлялась автоматически, по командам экипажа. За счет этого удалось получить скорострельность до 10-12 выстрелов в минуту с восстановлением наводки после каждого выстрела.
Вместе с самоходкой разрабатывалась транспортная машина XM2002. Внешне она была похожа на XM2001, но отличалась составом оснащения. Во внутренних отсеках транспортера размещались 110 выстрелов, а также средства для их перегрузки на боевую машину. При помощи выдвижных транспортеров САУ и транспортер могли осуществлять пополнение боекомплекта в автоматическом режиме. Во время перегрузки боеприпасов экипажи обеих машин оставались на своих местах. На загрузку 48 выстрелов требовалось 12 минут.
Боевая и транспортная машины имели схожие габариты. Длина (без учета пушки) – 7,5 м, ширина – 3,3 м, высота – 3 м. Боевая масса XM2001 Crusader составляла 40 т; транспортер XM2002 был на 4 т легче. Максимальная скорость обеих машин на шоссе достигала 65-67 км/ч. Скорость на пересеченной местности – около 45 км/ч. Запас хода – 500 км. Габариты и масса обеспечили авиатранспортабельность техники. При этом в ходе разработки проекта подобные качества были улучшены. Согласно изначальным планам, боевая масса «Крестоносца» составляла 60 т. В связи с этим тяжелые транспортные самолеты США могли бы перевозить только по одной машине. Сокращение массы в полтора раза привело к положительным последствиям: военно-транспортные самолеты получили возможность перевозить по две САУ одновременно.
Неудачи самоходки
В середине 1999 года на испытания вывели опытный образец транспортной машины для будущей самоходки. Прототип XM2001 появился через несколько месяцев. Следующие два года армия США и компании-подрядчики занимались испытаниями, доводкой и проверкой новой техники. Со временем выяснилось, что проект Crusader имеет очевидные преимущества, но при этом не лишен самых серьезных проблем. С одних точек зрения, получившаяся самоходка была интересна для армии, с других – оказывалась не самой удачной.
XM2001 на испытаниях. Фото Military-today.com
Несмотря на наличие определенных проблем разного рода, САУ XM2001 и транспортер боеприпасов XM2002 справлялись с поставленными задачами. По результатам доводки все основные их параметры были выведены на расчетный уровень. Техника с заданной скоростью перемещалась по дорогам и пересеченной местности, преодолевала препятствия и т.д. При стрельбе была подтверждена возможность поражения целей на дальности свыше 40 км. Автомат заряжания обеспечивал высокую скорострельность.
Однако уже во время проведения испытаний над программой AFAS / XM2001 начали сгущаться тучи. Пентагон видел, что техника показывает неплохие результаты, но при этом требуется продолжать доводку. Одновременно с этим программа получалась слишком дорогой для реализации в запланированных масштабах. Так, изначально предполагалось закупить до 800 самоходок, но в дальнейшем рост их стоимости привел к сокращению планов до 480 единиц, не считая транспортных машин. На их закупку следовало выделить 11 миллиардов долларов – около 23 миллионов за машину.
Предложение о выделении 11 миллиардов для закупки новой техники появилось в 2002 году. Почти одновременно с ним в проект бюджета на следующий год внесли дополнительные 475 млн долларов для завершения разработки «Крестоносца». При этом в проекте предусматривалось увеличение трат и на иные программы, в результате чего бюджет мог вырасти почти на 50 миллиардов в сравнении с прошлогодним.
Военным пришлось буквально выбивать финансирование для ряда перспективных программ, что вызывало закономерную критику со стороны Конгресса. В итоге весной 2002 года руководство Пентагона пришло к выводу о необходимости переработки планов и сокращения предполагаемых расходов. Экономить предлагалось за счет перспективных проектов с неоднозначным будущим. Аналитикам предстояло изучить ряд актуальных программ из всех областей и определить, оправдывают ли они ожидания и затраты.
Интересен тот факт, что министр обороны США Дональд Рамсфелд жестко критиковал проект Crusader и призывал отказаться именно от него. В то же время, некоторые конгрессмены вступились за программу и попытались ее защитить, в том числе при помощи «агентов влияния» в Пентагоне. Тем не менее, «заговор» вскрылся, что стало причиной для очередного скандала.
К моменту формирования оборонного бюджета на следующий 2003 финансовый год дальнейшая судьба проекта XM2001 была определена. Предлагаемая самоходная артиллерийская установка все еще не показывала все желаемые характеристики, но при этом на нее уже потратили солидные деньги, а дальнейшие работы и серийное производство требовали новых затрат. Такое положение дел не устроило Пентагон и руководство страны, в результате чего в новом проекте военного бюджета финансирование «Крестоносца» уже не предусматривалось. Все работы были прекращены в 2002 году и более не возобновлялись.
Вторая жизнь проекта?
В настоящее время армия и оборонная промышленность США реализуют проект модернизации имеющихся САУ M109A6 до состояния «A7». Это позволяет продлить срок службы техники, а также повысить ее основные боевые качества. Тем не менее, речь идет лишь о перестройке существующих боевых машин, успевших выработать значительную часть ресурса. Таким образом, в средней перспективе даже «новейшие» M109A7 придется списать и заменить неким новым образцом.
Транспортер боеприпасов XM2002. Фото Military-today.com
В недавнем прошлом Пентагон и промышленность разрабатывали семейства перспективной техники Future Combat Systems и Ground Combat Vehicle. Среди прочего, эти проекты предусматривали создание новых самоходных артиллерийских установок, имеющих преимущества перед существующими машинами Paladin. Предлагались разные идеи и решения, но их большинство так и не сошло с чертежей. Обе программы были закрыты и не смогли повлиять на перевооружение армии. В то же время, наработки по FCS и GCV могут быть использованы в проектах будущего.
В ходе недавнего обсуждения американской наземной артиллерии специалисты вспомнили о закрытом проекте XM2001 Crusader и рассмотрели его перспективы в современных условиях. Очевидно, что Пентагон не станет возобновлять давно закрытый проект и пытаться привести его в соответствие с ожиданиями. Тем не менее, некоторые решения этого проекта могут найти применение при создании совершенно новых САУ. Впрочем, пока до конца не ясно, появятся ли эти образцы хотя бы в средней перспективе.
Как видим, США имеют определенные проблемы в сфере самоходной артиллерии. Имеющиеся образцы уступают зарубежным и постепенно вырабатывают свой ресурс, а достойная замена для них пока отсутствует. Мало того, эта замена на данный момент даже не предвидится. Для замены «Паладинов» в разное время предлагались несколько образцов перспективной техники, но ни один из них не вышел за пределы полигона. Смогут ли это сделать будущие самоходки, покажет время. Но все еще велик риск того, что и последующие проекты повторят судьбу не самых удачных XM2001, FCS или GCV.
По материалам сайтов:
https://globalsecurity.org/
https://fas.org/
https://army-technology.com/
http://military-today.com/
https://militaryfactory.com/
http://dogswar.ru/
https://vpk.name/
https://nytimes.com/
https://btvtinfo.blogspot.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл