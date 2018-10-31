Польша "защитится" от России выводком "Барсуков". О начале испытаний
Начинаются испытания новейшей польской боевой машины пехоты «Borsuk». Это гусеничная БМП, которая позиционируется как гордость польской оборонной промышленности. Программа по созданию «Барсука» в Польше была принята в 2014 году, и тогда же началось финансирование работ по созданию брони на металлургическом комбинате в городе Сталёва Воля Подкарпатского воеводства.
Основная задача состояла в следующем: получить собственную БМП, которая должна вытеснить бронемашины, оставшиеся на вооружении армии Польши со времён существования Организации Варшавского договора. Перед конструкторами будущего «Барсука» ставилась задача по созданию бронемашины, «отвечающей стандартам НАТО».
В польской газете Rzeczpospolita вышел материал "Заточка когтей железного Барсука", в котором рассказывается, что на первом этапе для армии Польши планируется заказать до 1 тысячи БМП в базовой версии и несколько сотен специальных бронемашин на этой платформе: бронемашины командования, медицинские эвакуационные и инженерные машины.
Стандартная версия польского «Барсука» оценивается примерно в 25 млн злотых (это почти 432 млн рублей).
Каковы же параметры и ТТХ польской бронемашины за такую цену?
Во-первых, речь идёт о необитаемой автоматизированной башне, на которой установлены следующие вооружения: 30-мм пушка Bushmaster II (производство США) и польский пулемёт UKM-2000С калибром 7,62 мм производства «Zakłady Mechaniczne Tarnów». Во-вторых, БМП оборудуется оптико-электронными приборами. Если возвращаться к вооружениям, то это и пусковые установки для ПТУР «Спайк», которые производятся в польско-израильской кооперации «WB Electronics».
Броня «Барсука» усилена композитными пластинами. Экипаж БМП – три человека (командир, стрелок, мехвод). Также предусмотрена перевозка пехотного отделения до 6 человек.
В БМП устанавливается американский приёмник спутникового сигнала TALIN 5000, средства цифровой связи Fonet. Также «Borsuk» получил систему распознавания лазерного излучения Obra-3 для защиты от управляемых боеприпасов.
Двигатель польского «Барсука» имеет мощность в 720 л.с. Одна из функций БМП польского производства – преодоление брода. Именно эта часть функционала тестируется сегодня особенно тщательно.
Окончания испытаний намечено на 2021 год. А серийное производство «Барсуков» поляки намерены начать в 2022-м. При этом добавляется, что Польша хочет получить бронемашину, применения которой может стать актуальным в «условиях гибридных войн». При учёте того, что польские власти постоянно заявляют о якобы ведении гибридной войны Россией, становится очевидно, на какое направление этот «выводок» «Барсуков» будет брошен.
Основная задача состояла в следующем: получить собственную БМП, которая должна вытеснить бронемашины, оставшиеся на вооружении армии Польши со времён существования Организации Варшавского договора. Перед конструкторами будущего «Барсука» ставилась задача по созданию бронемашины, «отвечающей стандартам НАТО».
В польской газете Rzeczpospolita вышел материал "Заточка когтей железного Барсука", в котором рассказывается, что на первом этапе для армии Польши планируется заказать до 1 тысячи БМП в базовой версии и несколько сотен специальных бронемашин на этой платформе: бронемашины командования, медицинские эвакуационные и инженерные машины.
Стандартная версия польского «Барсука» оценивается примерно в 25 млн злотых (это почти 432 млн рублей).
Каковы же параметры и ТТХ польской бронемашины за такую цену?
Во-первых, речь идёт о необитаемой автоматизированной башне, на которой установлены следующие вооружения: 30-мм пушка Bushmaster II (производство США) и польский пулемёт UKM-2000С калибром 7,62 мм производства «Zakłady Mechaniczne Tarnów». Во-вторых, БМП оборудуется оптико-электронными приборами. Если возвращаться к вооружениям, то это и пусковые установки для ПТУР «Спайк», которые производятся в польско-израильской кооперации «WB Electronics».
Броня «Барсука» усилена композитными пластинами. Экипаж БМП – три человека (командир, стрелок, мехвод). Также предусмотрена перевозка пехотного отделения до 6 человек.
В БМП устанавливается американский приёмник спутникового сигнала TALIN 5000, средства цифровой связи Fonet. Также «Borsuk» получил систему распознавания лазерного излучения Obra-3 для защиты от управляемых боеприпасов.
Двигатель польского «Барсука» имеет мощность в 720 л.с. Одна из функций БМП польского производства – преодоление брода. Именно эта часть функционала тестируется сегодня особенно тщательно.
Окончания испытаний намечено на 2021 год. А серийное производство «Барсуков» поляки намерены начать в 2022-м. При этом добавляется, что Польша хочет получить бронемашину, применения которой может стать актуальным в «условиях гибридных войн». При учёте того, что польские власти постоянно заявляют о якобы ведении гибридной войны Россией, становится очевидно, на какое направление этот «выводок» «Барсуков» будет брошен.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/OfficialSerbianTeam