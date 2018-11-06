Совершенно безлюдные. Модули вооружения в борьбе с обитаемыми башнями
В последние годы дистанционно управляемые модули вооружения наращивали свое присутствие в программах по военным машинам, прежде всего в сегменте среднего калибра. Компании делают упор на расширении круга задач для этих систем и повышении их возможностей, в том числе уровня автономности.
Доработанный пикап Toyota с установленным ДУМВ R400S-MK2 разработки компании EOS во время боевых стрельб
Существует несколько отличий между «классическим» боевым модулем и более широкой категорией необитаемых башен. Например, к необитаемым башням в большинстве случаев имеется доступ из машины, тогда как к боевым модулям чаще всего такого доступа нет. Это связано со вторым большим отличием -дистанционно управляемые модули вооружения (ДУМВ), как правило, не имеют такого же уровня бронирования, как необитаемые башни.
Кроме того, ДУМВ традиционно оснащаются оружием меньшего калибра, хотя в настоящее время их все чаще можно видеть со среднекалиберным вооружением, включая, например, 30-мм пушки.
Компания Kongsberg Defence & Aerospace является крупным игроком в этом сегменте благодаря своему семейству ДУМВ Protector, которое включает «классические» экземпляры и необитаемые башни, например, МСТ-30. Что касается «классических» систем, то она поставила более 12000 боевых модулей CROWS (Common Remotely Operated Weapon Station) в американскую армию. Кроме того, она также является поставщиком необитаемых башен МСТ-30 для компании General Dynamics Land Systems, которая устанавливает их на новые бронемашины «Dragoon» 2-го разведывательного полка американской армии, расквартированного в Европе.
После вывода войск из Афганистана и Ирака уменьшилась потребность в повышении боевой устойчивости, обеспечиваемой ДУМВ и, по мнению представителя компании Kongsberg Арне Гьеннестада, «в связи с этим рынок в целом немного сократился за последние пару лет».
Американские заказчики компании делают акцент на обновлении и обслуживании уже поставленных систем, а также на модернизации модуля CROWS в рамках программы Technology Refresh. «Мы работаем, чтобы гарантировать необходимое технологическое обновление, в связи с чем существующие системы получат некоторые новые возможности».
По мнению Гьеннестада, сам рынок становится более конкурентным, поскольку на рынок входят новые компании или существующие производители улучшают свои предложения.
Стать крутым
«Конкуренция, конечно, становится все жестче и жестче. Множество компаний стремится догнать нас. Впрочем, компания до сих пор получает новые заказы на свой Protector, как из США, так и из других стран, и все чаще ДУМВ становятся обязательным компонентом при разработке новых машин», - заметил Гьеннестад.
«ДУМВ являются важной частью требований во многих программах, либо для всего парка, либо для машин, по меньшей мере, нескольких типов в парке. Как правило, это требование существует во всех крупных программах по боевым машинам».
В последнее время рос спрос на то, чтобы включить в ДУМВ ряд «интеллектуальных функций», а также на объединение их единую сеть, сказал представитель компании FN Herstal, одновременно заметив, что сохранилась значительная потребность в обитаемых вариантах. «ДУМВ играют важную роль в военных операциях. Впрочем, обитаемым вариантам пока есть что предложить».
Компания производит два ДУМВ для наземного сегмента: deFNder Light и deFNder Medium. Они могут использоваться во многих оборонительных и наступательных задачах, в том числе с применением пулеметов и дымовых гранат, а также для наблюдения и повышения уровня ситуационной осведомленности.
По данным FN Herstal, модуль deFNder Light был создан в качестве легкого дистанционно управляемого средства ведения огня, оператор которого находится под защитой брони. Он предназначен для машин, на которые нельзя установить тяжелый боевой модуль, или машин, которым не требуется крупнокалиберный пулемет, а также для защиты периметра. Модуль оптимизирован под установку 5,56-мм и 7,62-мм пулеметов.
Между тем, модуль deFNder Medium, может устанавливаться на легкие, средние и тяжелые машины. Он может принять вооружение разных типов, например, FN Minimi (FN M249) 5.56 мм или FN M3R 12,7 мм и 40-мм автоматические гранатометы.
В последние годы системы развивались разными путями, что было обусловлено сменой потребностей рынка. Например, в свои модули компания интегрировала радиоканал, что дает возможность устанавливать deFNder на автоматические наземные аппараты.
Компания FN Herstal совместно с эстонской Milrem Robotics работала над практической реализацией подобного решения, установив модуль deFNder Medium на платформу THeMIS. Система была испытана на учениях Spring Storm 2017 в Эстонии и продемонстрирована на нескольких оборонных выставках.
Модуль вооружения Samson Dual от Rafael вооружен пушкой M230LF
Повышение возможностей
По словам представителя компании Rafael, производителя семейства модулей Samson, сухопутные войска многих стран все чаще принимают на снабжение ДУМВ. «Хотя некоторые страны все еще рассчитывают на обитаемые башни, кажется, что большинство сухопутных армий приняли концепцию ДУМВ. В качестве примеров можно назвать США, большинство европейских стран, страны Персидского залива и Азии, - сказал представитель компании. - ДУМВ имеют такую же огневую эффективность, как и обитаемые варианты, но обладают значительными преимуществами, например, меньшая масса, повышенная живучесть (стрелок и командир хорошо защищены), более эффективны по затратам».
Технология развивалась по разным направлениям, прежде всего за счет добавления продвинутых возможностей по обработке изображений и улучшенных прицелов, как дневных, так и ночных. «Это позволяет получить большие дальности наблюдения и гораздо более точный захват целей», - отметил представитель, добавив, что новые приборы и устройства могут работать в самых неблагоприятных погодных условиях. «Новые легкие и недорогие радиолокационные станции, став частью системы обнаружения и захвата целей, резко повысят возможности платформ в любое время и в любую погоду».
Линейка Samson состоит из четырех изделий, вооруженных различными системами, от 5,56-мм пулеметов до 30-мм пушки. Компания поставила порядка 1000 ДУМВ с начала 2014 года, в настоящее время в активной эксплуатации находятся свыше 5000 ее систем.
Компания недавно представила два новых модуля. ДУМВ Samson 30 вооружен 30-мм автоматической пушкой Мк 44 от Northrop Grumman Innovation Systems (бывшая Orbital ATK) и спаренным с ней пулеметом. Помимо прочих усовершенствований он получил обновленную СУО и новую систему обработки изображений.
Представитель обратил внимание на интеграцию комплекса активной защиты Trophy в модуль Samson 30, заметив, что это повышает боевую устойчивость экипажа и минимизирует остаточные повреждения машины за счет нейтрализации угроз с безопасной дистанции. Было проведено свыше 2500 тестов этого КАЗ с коэффициентом успешного выполнения более 90%, после чего он был принят на вооружение израильской армии.
«Одним из основных преимуществ интеграции Trophy в ДУМВ Samson является способность определять источник огня; это позволяет экипажу эффективно отвечать за счет своевременного и точного определения местоположения источника огня. Это можно сделать за счет использования модуля Samson 30 или взаимодействия с другими боевыми платформами через сеть оперативного управления. КАЗ Trophy может повысить огневую эффективность боевых подразделений, эффективно нейтрализуя противотанковые группы противника».
Вторая новая система Samson Dual, вооруженная автоматической пушкой М230 от Northrop Grumman Innovation Systems в качестве основного вооружения, может принять либо 7,62-мм пулемет, либо пусковую установку двух универсальных управляемых ракет: Spike LR или новая Spike LR2.
Модуль FN Herstal deFNder, установленный на робота Milrem THeMIS, демонстрирует новые возможности ДУМВ
Расширение рынков
Рынок ДУМВ расширяется также за счет появления новых систем. Например, компания Arquus разработала семейство Hornet для программы модернизации французской армии Scorpion; система должна устанавливаться на бронетранспортеры Griffon с 2019 года и разведывательные бронемашины Jaguar с 2021 года. В Arquus (бывшая Renault Trucks Defense) заявили, что готовы устанавливать модули Hornet и на другие машины.
Представитель FN Herstal сказал, что растет значение искусственного интеллекта в системах «автоматического обнаружения, распознавания и идентификации целей и ситуационной осведомленности». Также растет потребность в модульности более высокого уровня и адаптации под различные требования с целью соответствия меняющимся и развивающимся потребностям разных заказчиков.
Компания Leonardo производит свою линейку башен HITFIST (фото внизу). В компании отметили ряд тенденций на рынке в последние годы, особенно интеграцию противотанковых ракет и КАЗ в среднекалиберные ДУМВ, которые, как правило, вооружены 30-мм пушкой. Добавление противотанковых ракет повышает гибкость обнаружения и поражения сложных целей, например, танков на больших дальностях.
По мнению компании, эволюция КАЗ означает, что в настоящее время возможна их установка на среднекалиберные башни машин 8x8 или гусеничных платформ. Логично было бы ожидать в предстоящие годы крупные инвестиции в этой сфере, поскольку КАЗ способны обеспечить надежную защиту экипажа от РПГ и противотанковых ракет.
Гьеннестад сказал, что Kongsberg постоянно реагирует на потребности заказчиков в увеличении дальности и повышении эффективности вооружения своих ДУМВ. Все чаще военные просят установить пусковые установки противотанковых или зенитных ракет, например, Javelin и Stinger. «Вы можете иметь пушку, а также противотанковые и зенитные компоненты. Вы можете выбирать исполнительный элемент в зависимости от цели».
«Это в первую очередь относится к нашему ДУМВ Protector LW30». - пояснил Гьеннестад. Эта система несколько тяжелее стандартной модели, но расширяет возможности оператора. По данным компании, модуль LW30 вооружен 30-мм пушкой M230LF в качестве основного вооружения, но может также включать спаренный 7,62-мм пулемет и ракету Javelin.
«Эта гибкость и модульность позволяет использовать всю мощь комплекса вооружения для многих оперативных потребностей. Переключение между оружием разных типов легко выполняется оператором с помощью интуитивного человеко-машинного интерфейса», - завил представитель Kongsberg, добавив, что системная архитектура позволяет интегрировать ракеты Stinger и другое вооружение. «Это конечно добавляет массу, но ваши возможности существенно расширяются», - добавил Гьеннестад.
По беспроводному пути
Компания Kongsberg работала совместно с Норвежским научно-исследовательским институтом обороны и норвежской армией над повышением уровня автономности ДУМВ и обеспечением полного беспроводного управления платформами. Решение этих вопросов позволило бы установить систему на автономные или дистанционно управляемые машины, которые могли бы следовать за экипажными машинами или рядом с ними при выполнении различных задач, в том числе защиты периметра важных объектов.
Гьеннестад также отметил использование ДУМВ в борьбе с беспилотниками, которые в последние годы вызывают всё большую озабоченность. «Они могут быть очень небольших размеров, но с ними всё равно надо как-то справляться. Мы смотрим на то, как мы можем использовать уже развернутые ДУМВ наилучшим образом, повысить возможности и дать больше гибкости пользователям вместо того, чтобы покупать новую сложную специальную систему для борьбы с БЛА».
На рынке необитаемых башен «до сих пор идут жаркие споры о том, оставаться ли со старыми обитаемыми башнями или переходить на необитаемые технологии. Но на сегодняшний день мы видим много программ с требованиями установки обитаемых башен».
Впрочем, компания недавно получила несколько новых контрактов по необитаемым системам, которые необходимо исполнять. Например, она получила в марте этого года контракт на установку МСТ-30 на БМП, закупаемых Катаром. По данным компании, за всю ее историю это самый крупный единый контракт потенциальной стоимостью 2 миллиарда долларов. Кроме необитаемой башни МСТ-30 компания Kongsberg поставит для этой программы ДУМВ Protector.
Гьеннестад полагает, что «мы находимся в самом начале пути», когда речь идет о необитаемых башнях с вооружением среднего калибра. «Необитаемая башня может обеспечить большую функциональную гибкость по сравнению с обитаемой башней. С необитаемой башней вы можете освободить некоторый объем в машине и взять на борт больше человек и перевозить больше снаряжения и, конечно же, машина становится легче».
Одним из партнеров Kongsberg по поставкам необитаемых башен МСТ-30 для бронемашин Dragoon является компания Northrop Grumman Innovation Systems. Например, недавно развернутые во 2-ом разведывательном полку машины оснащены башней МСТ-30, в которой установлена автоматическая пушка ХМ813, вариант Мк 44 Bushmaster, которая может оснащаться 30-мм или 40-мм стволами. Компания также продемонстрировала свою пушку с цепным приводом M230LF в модуле Kongsberg, при этом ее системы также устанавливаются в ДУМВ других компаний, например, Rafael, что говорит о том, что она сосредоточена на рынке как обитаемых, так и необитаемых башен.
«Мы получили недавно заказы на поставку пушек для оснащения необитаемых башен», - сказал Джефри Типтон из подразделения Armament Systems компании Northrop Grumman. В мире очень много угроз, с которыми сталкиваются наши заказчики, поэтому мы видим оживление в необитаемом секторе. Мы полагаем, что они хотят слегка повысить огневую мощь, имея более тяжелое вооружение на машине, и порой это лучше всего подходит для необитаемой башни».
Американская армия в настоящее время устанавливает на свои бронемашины новую необитаемую башню МСТ-30 от Kongsberg с 30-мм пушкой от Northrop Grumman
Борьба с дронами
По мнению Джона Коттиса из компании EOS Defence Systems, борьба с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) становится одним из приоритетов заказчиков ДУМВ. «Борьба с БЛА в настоящее время у многих в головах. Это то, что определенно выходит на первый план».
Компания EOS производит стабилизированный боевой модуль R-400 Stabilized Remote Weapon Station и более крупную модель R-600. R-400 купили несколько стран, включая Австралию, Нидерланды и США, тогда как сингапурская армия имеет на вооружении вариант R-600. Компания EOS также работает на облегченным ДУМВ R-150.
В сотрудничестве Northrop Grumman Innovation Systems компания EOS разрабатывает противодроновую систему, представляющую собой модуль R-400, вооруженный 30-мм пушкой М230, способной вести огонь снарядами воздушного подрыва.
Любая машина может стать противодроновой платформой, отметил Коттис, если на нее возможна установка ДУМВ. С другой стороны, на наземного робота можно установить ДУМВ и тогда он станет специализированной противодроновой или зенитной платформой, которая способна работать в составе подразделения, оснащенного обитаемыми платформами.
Коттис сказал, что компания EOS поддерживает общий пользовательский интерфейс и системы управления во всех своих обзорно-прицельных подсистемах. Например, это означает, что оптико-электронная станция от R-400 может подойти к меньшему модулю R-150 или более крупному модулю R-600 без необходимости замены компонентов «под крышей». «Это очень важно, поскольку упрощает обучение и материально-техническое снабжение по всем боевым модулям в отдельно взятом парке машин».
По мнению Ойку Эрена из компании FNSS, растут инвестиции в прицельные системы для необитаемых башен и ДУМВ.
Ряд операторов все чаще обращаются к двухдиапазонным тепловизорам, которые способны работать в ближней (длинноволновой) и средней (средневолновой) ИК-областях спектра. «Это дает вам огромные преимущества касательно обнаружения и идентификации целей, поскольку объединяются преимущества этих двух спектров. Ближняя ИК-область спектра хорошо работает в дыму, а средняя ИК-область спектра полезна в жарком и влажном климате».
Необитаемая башня Teber компании FNSS
Компания FNSS изготавливает широкую линейку необитаемых башен, например, башни семейства Teber. Они могут оснащаться 30-мм или 40-мм пушками и доступны в обитаемом и необитаемом вариантах. Компания также работает над различными типами легких и средних ДУМВ для самых разных заказчиков.
В ближайшем будущем Эрен также ожидает увидеть нашлемные дисплеи, с помощью которых можно будет управлять ДУМВ и необитаемыми башнями; подобная технология используется в истребителях и ударных вертолетах. «Это будет означать, что операторы будут работать, не смотря в дисплей перед собой, это будет похоже на то, как если бы машина была оснащена прозрачной броней».
Перспективные тенденции
«Так как технологии становятся дешевле, мы увидим больше нашлемных дисплеев в наземных системах, - добавил он. - До настоящего времени это было достаточно дорого и реально они применялись только в военно-воздушных силах, но в ближайшем будущем мы также сможем увидеть их применение на наземных платформах».
По мнению Эрена, в предстоящие годы вырастут возможности систем идентификации и слежения, поскольку повышаются мощности по обработке данных. Это позволит автоматически идентифицировать объекты на основе изображений, хранящихся в библиотеке данных, например.
«Движение в направлении необитаемых башен обуславливается потребностью защиты экипажа, - сказал Типтон. - Все хотят иметь возможность перезаряжать вооружение изнутри машины, не подвергая членов экипажа ненужному риску, связанному с внешними угрозами».
По мнению Типтона, в последние годы растет внимание к некоторым типам сенсоров, которые можно объединить с пушкой. В этом направлении активно работает компания Northrop Grumman Innovation Systems со своими партнерами, интегрируя в боевые машины пушку Мк 44 и другие системы.
Речь идет не только о лазерных дальномерах, но, например, также о метеостанциях, необходимых для наведения боеприпасов воздушного подрыва. В последние годы произошел огромный скачок в сфере оптических систем для ДУМВ и необитаемых башен, в частности в инфракрасных и тепловизионных системах.
По мнению Типтона, несмотря на рост спроса на необитаемые системы, рынок обитаемых систем в ближайшее время сохранит свои позиции. «Через 30 лет, кто знает, но пока они в том или иной пропорции останутся. Хотя я вижу, что боевые модули становятся все более популярными и все больше армий принимают их на вооружение».
По мнению представителя FN Herstal, в ближайшие годы его компания ожидает более широкое использование ДУМВ совместно с обитаемыми системами, все чаще на наземные аппараты будут устанавливаться боевые модули, которые хорошо подойдут для защиты периметра. Появится также потребность в объединении в единую сеть множества различных систем.
Представитель Rafael сказал, что компания ожидает рост спроса на Samson и подобные системы в предстоящие годы. «Мы полагаем, что в ближайшие пять лет роль ДУМВ станет заметнее; они заменят обитаемые башни, сохранив все их возможности и добавив свои преимущества».
Гьеннестад ожидает, что ДУМВ и необитаемые башни «станут неотъемлемой частью всех крупных программ разработки боевых машин. По нашим оценкам, рынок сохранит динамику. Спрос только будет расти на системы этого типа».
Эрен указал на то, что нет ни одного универсального решения, он считает, что ДУМВ и необитаемые башни не смогут полностью заменить обитаемые системы. В нескольких недавних программах заказчики выбрали обитаемые башни. Это доказывает, что эти системы востребованы сейчас и останутся востребованными в будущем.
«Тип выбираемой системы вооружения зависит от типа машины и ее роли, будь то разведывательная бронемашина, боевая машина пехоты, командирская машина или бронетранспортер, - сказал Эрен. - Вы должны думать о возможном наборе задач для этих машин с тем, чтобы выбрать правильную систему вооружения».
Использованы материалы:
www.shephardmedia.com
www.eos-aus.com
www.kongsberg.com
www.fnherstal.com
www.rafael.co.il
www.fnss.com.tr
www.pinterest.ru
www.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
Доработанный пикап Toyota с установленным ДУМВ R400S-MK2 разработки компании EOS во время боевых стрельб
Существует несколько отличий между «классическим» боевым модулем и более широкой категорией необитаемых башен. Например, к необитаемым башням в большинстве случаев имеется доступ из машины, тогда как к боевым модулям чаще всего такого доступа нет. Это связано со вторым большим отличием -дистанционно управляемые модули вооружения (ДУМВ), как правило, не имеют такого же уровня бронирования, как необитаемые башни.
Кроме того, ДУМВ традиционно оснащаются оружием меньшего калибра, хотя в настоящее время их все чаще можно видеть со среднекалиберным вооружением, включая, например, 30-мм пушки.
Компания Kongsberg Defence & Aerospace является крупным игроком в этом сегменте благодаря своему семейству ДУМВ Protector, которое включает «классические» экземпляры и необитаемые башни, например, МСТ-30. Что касается «классических» систем, то она поставила более 12000 боевых модулей CROWS (Common Remotely Operated Weapon Station) в американскую армию. Кроме того, она также является поставщиком необитаемых башен МСТ-30 для компании General Dynamics Land Systems, которая устанавливает их на новые бронемашины «Dragoon» 2-го разведывательного полка американской армии, расквартированного в Европе.
После вывода войск из Афганистана и Ирака уменьшилась потребность в повышении боевой устойчивости, обеспечиваемой ДУМВ и, по мнению представителя компании Kongsberg Арне Гьеннестада, «в связи с этим рынок в целом немного сократился за последние пару лет».
Американские заказчики компании делают акцент на обновлении и обслуживании уже поставленных систем, а также на модернизации модуля CROWS в рамках программы Technology Refresh. «Мы работаем, чтобы гарантировать необходимое технологическое обновление, в связи с чем существующие системы получат некоторые новые возможности».
По мнению Гьеннестада, сам рынок становится более конкурентным, поскольку на рынок входят новые компании или существующие производители улучшают свои предложения.
Стать крутым
«Конкуренция, конечно, становится все жестче и жестче. Множество компаний стремится догнать нас. Впрочем, компания до сих пор получает новые заказы на свой Protector, как из США, так и из других стран, и все чаще ДУМВ становятся обязательным компонентом при разработке новых машин», - заметил Гьеннестад.
«ДУМВ являются важной частью требований во многих программах, либо для всего парка, либо для машин, по меньшей мере, нескольких типов в парке. Как правило, это требование существует во всех крупных программах по боевым машинам».
В последнее время рос спрос на то, чтобы включить в ДУМВ ряд «интеллектуальных функций», а также на объединение их единую сеть, сказал представитель компании FN Herstal, одновременно заметив, что сохранилась значительная потребность в обитаемых вариантах. «ДУМВ играют важную роль в военных операциях. Впрочем, обитаемым вариантам пока есть что предложить».
Компания производит два ДУМВ для наземного сегмента: deFNder Light и deFNder Medium. Они могут использоваться во многих оборонительных и наступательных задачах, в том числе с применением пулеметов и дымовых гранат, а также для наблюдения и повышения уровня ситуационной осведомленности.
По данным FN Herstal, модуль deFNder Light был создан в качестве легкого дистанционно управляемого средства ведения огня, оператор которого находится под защитой брони. Он предназначен для машин, на которые нельзя установить тяжелый боевой модуль, или машин, которым не требуется крупнокалиберный пулемет, а также для защиты периметра. Модуль оптимизирован под установку 5,56-мм и 7,62-мм пулеметов.
Между тем, модуль deFNder Medium, может устанавливаться на легкие, средние и тяжелые машины. Он может принять вооружение разных типов, например, FN Minimi (FN M249) 5.56 мм или FN M3R 12,7 мм и 40-мм автоматические гранатометы.
В последние годы системы развивались разными путями, что было обусловлено сменой потребностей рынка. Например, в свои модули компания интегрировала радиоканал, что дает возможность устанавливать deFNder на автоматические наземные аппараты.
Компания FN Herstal совместно с эстонской Milrem Robotics работала над практической реализацией подобного решения, установив модуль deFNder Medium на платформу THeMIS. Система была испытана на учениях Spring Storm 2017 в Эстонии и продемонстрирована на нескольких оборонных выставках.
Модуль вооружения Samson Dual от Rafael вооружен пушкой M230LF
Повышение возможностей
По словам представителя компании Rafael, производителя семейства модулей Samson, сухопутные войска многих стран все чаще принимают на снабжение ДУМВ. «Хотя некоторые страны все еще рассчитывают на обитаемые башни, кажется, что большинство сухопутных армий приняли концепцию ДУМВ. В качестве примеров можно назвать США, большинство европейских стран, страны Персидского залива и Азии, - сказал представитель компании. - ДУМВ имеют такую же огневую эффективность, как и обитаемые варианты, но обладают значительными преимуществами, например, меньшая масса, повышенная живучесть (стрелок и командир хорошо защищены), более эффективны по затратам».
Технология развивалась по разным направлениям, прежде всего за счет добавления продвинутых возможностей по обработке изображений и улучшенных прицелов, как дневных, так и ночных. «Это позволяет получить большие дальности наблюдения и гораздо более точный захват целей», - отметил представитель, добавив, что новые приборы и устройства могут работать в самых неблагоприятных погодных условиях. «Новые легкие и недорогие радиолокационные станции, став частью системы обнаружения и захвата целей, резко повысят возможности платформ в любое время и в любую погоду».
Линейка Samson состоит из четырех изделий, вооруженных различными системами, от 5,56-мм пулеметов до 30-мм пушки. Компания поставила порядка 1000 ДУМВ с начала 2014 года, в настоящее время в активной эксплуатации находятся свыше 5000 ее систем.
Компания недавно представила два новых модуля. ДУМВ Samson 30 вооружен 30-мм автоматической пушкой Мк 44 от Northrop Grumman Innovation Systems (бывшая Orbital ATK) и спаренным с ней пулеметом. Помимо прочих усовершенствований он получил обновленную СУО и новую систему обработки изображений.
Представитель обратил внимание на интеграцию комплекса активной защиты Trophy в модуль Samson 30, заметив, что это повышает боевую устойчивость экипажа и минимизирует остаточные повреждения машины за счет нейтрализации угроз с безопасной дистанции. Было проведено свыше 2500 тестов этого КАЗ с коэффициентом успешного выполнения более 90%, после чего он был принят на вооружение израильской армии.
«Одним из основных преимуществ интеграции Trophy в ДУМВ Samson является способность определять источник огня; это позволяет экипажу эффективно отвечать за счет своевременного и точного определения местоположения источника огня. Это можно сделать за счет использования модуля Samson 30 или взаимодействия с другими боевыми платформами через сеть оперативного управления. КАЗ Trophy может повысить огневую эффективность боевых подразделений, эффективно нейтрализуя противотанковые группы противника».
Вторая новая система Samson Dual, вооруженная автоматической пушкой М230 от Northrop Grumman Innovation Systems в качестве основного вооружения, может принять либо 7,62-мм пулемет, либо пусковую установку двух универсальных управляемых ракет: Spike LR или новая Spike LR2.
Модуль FN Herstal deFNder, установленный на робота Milrem THeMIS, демонстрирует новые возможности ДУМВ
Расширение рынков
Рынок ДУМВ расширяется также за счет появления новых систем. Например, компания Arquus разработала семейство Hornet для программы модернизации французской армии Scorpion; система должна устанавливаться на бронетранспортеры Griffon с 2019 года и разведывательные бронемашины Jaguar с 2021 года. В Arquus (бывшая Renault Trucks Defense) заявили, что готовы устанавливать модули Hornet и на другие машины.
Представитель FN Herstal сказал, что растет значение искусственного интеллекта в системах «автоматического обнаружения, распознавания и идентификации целей и ситуационной осведомленности». Также растет потребность в модульности более высокого уровня и адаптации под различные требования с целью соответствия меняющимся и развивающимся потребностям разных заказчиков.
Компания Leonardo производит свою линейку башен HITFIST (фото внизу). В компании отметили ряд тенденций на рынке в последние годы, особенно интеграцию противотанковых ракет и КАЗ в среднекалиберные ДУМВ, которые, как правило, вооружены 30-мм пушкой. Добавление противотанковых ракет повышает гибкость обнаружения и поражения сложных целей, например, танков на больших дальностях.
По мнению компании, эволюция КАЗ означает, что в настоящее время возможна их установка на среднекалиберные башни машин 8x8 или гусеничных платформ. Логично было бы ожидать в предстоящие годы крупные инвестиции в этой сфере, поскольку КАЗ способны обеспечить надежную защиту экипажа от РПГ и противотанковых ракет.
Гьеннестад сказал, что Kongsberg постоянно реагирует на потребности заказчиков в увеличении дальности и повышении эффективности вооружения своих ДУМВ. Все чаще военные просят установить пусковые установки противотанковых или зенитных ракет, например, Javelin и Stinger. «Вы можете иметь пушку, а также противотанковые и зенитные компоненты. Вы можете выбирать исполнительный элемент в зависимости от цели».
«Это в первую очередь относится к нашему ДУМВ Protector LW30». - пояснил Гьеннестад. Эта система несколько тяжелее стандартной модели, но расширяет возможности оператора. По данным компании, модуль LW30 вооружен 30-мм пушкой M230LF в качестве основного вооружения, но может также включать спаренный 7,62-мм пулемет и ракету Javelin.
«Эта гибкость и модульность позволяет использовать всю мощь комплекса вооружения для многих оперативных потребностей. Переключение между оружием разных типов легко выполняется оператором с помощью интуитивного человеко-машинного интерфейса», - завил представитель Kongsberg, добавив, что системная архитектура позволяет интегрировать ракеты Stinger и другое вооружение. «Это конечно добавляет массу, но ваши возможности существенно расширяются», - добавил Гьеннестад.
По беспроводному пути
Компания Kongsberg работала совместно с Норвежским научно-исследовательским институтом обороны и норвежской армией над повышением уровня автономности ДУМВ и обеспечением полного беспроводного управления платформами. Решение этих вопросов позволило бы установить систему на автономные или дистанционно управляемые машины, которые могли бы следовать за экипажными машинами или рядом с ними при выполнении различных задач, в том числе защиты периметра важных объектов.
Гьеннестад также отметил использование ДУМВ в борьбе с беспилотниками, которые в последние годы вызывают всё большую озабоченность. «Они могут быть очень небольших размеров, но с ними всё равно надо как-то справляться. Мы смотрим на то, как мы можем использовать уже развернутые ДУМВ наилучшим образом, повысить возможности и дать больше гибкости пользователям вместо того, чтобы покупать новую сложную специальную систему для борьбы с БЛА».
На рынке необитаемых башен «до сих пор идут жаркие споры о том, оставаться ли со старыми обитаемыми башнями или переходить на необитаемые технологии. Но на сегодняшний день мы видим много программ с требованиями установки обитаемых башен».
Впрочем, компания недавно получила несколько новых контрактов по необитаемым системам, которые необходимо исполнять. Например, она получила в марте этого года контракт на установку МСТ-30 на БМП, закупаемых Катаром. По данным компании, за всю ее историю это самый крупный единый контракт потенциальной стоимостью 2 миллиарда долларов. Кроме необитаемой башни МСТ-30 компания Kongsberg поставит для этой программы ДУМВ Protector.
Гьеннестад полагает, что «мы находимся в самом начале пути», когда речь идет о необитаемых башнях с вооружением среднего калибра. «Необитаемая башня может обеспечить большую функциональную гибкость по сравнению с обитаемой башней. С необитаемой башней вы можете освободить некоторый объем в машине и взять на борт больше человек и перевозить больше снаряжения и, конечно же, машина становится легче».
Одним из партнеров Kongsberg по поставкам необитаемых башен МСТ-30 для бронемашин Dragoon является компания Northrop Grumman Innovation Systems. Например, недавно развернутые во 2-ом разведывательном полку машины оснащены башней МСТ-30, в которой установлена автоматическая пушка ХМ813, вариант Мк 44 Bushmaster, которая может оснащаться 30-мм или 40-мм стволами. Компания также продемонстрировала свою пушку с цепным приводом M230LF в модуле Kongsberg, при этом ее системы также устанавливаются в ДУМВ других компаний, например, Rafael, что говорит о том, что она сосредоточена на рынке как обитаемых, так и необитаемых башен.
«Мы получили недавно заказы на поставку пушек для оснащения необитаемых башен», - сказал Джефри Типтон из подразделения Armament Systems компании Northrop Grumman. В мире очень много угроз, с которыми сталкиваются наши заказчики, поэтому мы видим оживление в необитаемом секторе. Мы полагаем, что они хотят слегка повысить огневую мощь, имея более тяжелое вооружение на машине, и порой это лучше всего подходит для необитаемой башни».
Американская армия в настоящее время устанавливает на свои бронемашины новую необитаемую башню МСТ-30 от Kongsberg с 30-мм пушкой от Northrop Grumman
Борьба с дронами
По мнению Джона Коттиса из компании EOS Defence Systems, борьба с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) становится одним из приоритетов заказчиков ДУМВ. «Борьба с БЛА в настоящее время у многих в головах. Это то, что определенно выходит на первый план».
Компания EOS производит стабилизированный боевой модуль R-400 Stabilized Remote Weapon Station и более крупную модель R-600. R-400 купили несколько стран, включая Австралию, Нидерланды и США, тогда как сингапурская армия имеет на вооружении вариант R-600. Компания EOS также работает на облегченным ДУМВ R-150.
В сотрудничестве Northrop Grumman Innovation Systems компания EOS разрабатывает противодроновую систему, представляющую собой модуль R-400, вооруженный 30-мм пушкой М230, способной вести огонь снарядами воздушного подрыва.
Любая машина может стать противодроновой платформой, отметил Коттис, если на нее возможна установка ДУМВ. С другой стороны, на наземного робота можно установить ДУМВ и тогда он станет специализированной противодроновой или зенитной платформой, которая способна работать в составе подразделения, оснащенного обитаемыми платформами.
Коттис сказал, что компания EOS поддерживает общий пользовательский интерфейс и системы управления во всех своих обзорно-прицельных подсистемах. Например, это означает, что оптико-электронная станция от R-400 может подойти к меньшему модулю R-150 или более крупному модулю R-600 без необходимости замены компонентов «под крышей». «Это очень важно, поскольку упрощает обучение и материально-техническое снабжение по всем боевым модулям в отдельно взятом парке машин».
По мнению Ойку Эрена из компании FNSS, растут инвестиции в прицельные системы для необитаемых башен и ДУМВ.
Ряд операторов все чаще обращаются к двухдиапазонным тепловизорам, которые способны работать в ближней (длинноволновой) и средней (средневолновой) ИК-областях спектра. «Это дает вам огромные преимущества касательно обнаружения и идентификации целей, поскольку объединяются преимущества этих двух спектров. Ближняя ИК-область спектра хорошо работает в дыму, а средняя ИК-область спектра полезна в жарком и влажном климате».
Необитаемая башня Teber компании FNSS
Компания FNSS изготавливает широкую линейку необитаемых башен, например, башни семейства Teber. Они могут оснащаться 30-мм или 40-мм пушками и доступны в обитаемом и необитаемом вариантах. Компания также работает над различными типами легких и средних ДУМВ для самых разных заказчиков.
В ближайшем будущем Эрен также ожидает увидеть нашлемные дисплеи, с помощью которых можно будет управлять ДУМВ и необитаемыми башнями; подобная технология используется в истребителях и ударных вертолетах. «Это будет означать, что операторы будут работать, не смотря в дисплей перед собой, это будет похоже на то, как если бы машина была оснащена прозрачной броней».
Перспективные тенденции
«Так как технологии становятся дешевле, мы увидим больше нашлемных дисплеев в наземных системах, - добавил он. - До настоящего времени это было достаточно дорого и реально они применялись только в военно-воздушных силах, но в ближайшем будущем мы также сможем увидеть их применение на наземных платформах».
По мнению Эрена, в предстоящие годы вырастут возможности систем идентификации и слежения, поскольку повышаются мощности по обработке данных. Это позволит автоматически идентифицировать объекты на основе изображений, хранящихся в библиотеке данных, например.
«Движение в направлении необитаемых башен обуславливается потребностью защиты экипажа, - сказал Типтон. - Все хотят иметь возможность перезаряжать вооружение изнутри машины, не подвергая членов экипажа ненужному риску, связанному с внешними угрозами».
По мнению Типтона, в последние годы растет внимание к некоторым типам сенсоров, которые можно объединить с пушкой. В этом направлении активно работает компания Northrop Grumman Innovation Systems со своими партнерами, интегрируя в боевые машины пушку Мк 44 и другие системы.
Речь идет не только о лазерных дальномерах, но, например, также о метеостанциях, необходимых для наведения боеприпасов воздушного подрыва. В последние годы произошел огромный скачок в сфере оптических систем для ДУМВ и необитаемых башен, в частности в инфракрасных и тепловизионных системах.
По мнению Типтона, несмотря на рост спроса на необитаемые системы, рынок обитаемых систем в ближайшее время сохранит свои позиции. «Через 30 лет, кто знает, но пока они в том или иной пропорции останутся. Хотя я вижу, что боевые модули становятся все более популярными и все больше армий принимают их на вооружение».
По мнению представителя FN Herstal, в ближайшие годы его компания ожидает более широкое использование ДУМВ совместно с обитаемыми системами, все чаще на наземные аппараты будут устанавливаться боевые модули, которые хорошо подойдут для защиты периметра. Появится также потребность в объединении в единую сеть множества различных систем.
Представитель Rafael сказал, что компания ожидает рост спроса на Samson и подобные системы в предстоящие годы. «Мы полагаем, что в ближайшие пять лет роль ДУМВ станет заметнее; они заменят обитаемые башни, сохранив все их возможности и добавив свои преимущества».
Гьеннестад ожидает, что ДУМВ и необитаемые башни «станут неотъемлемой частью всех крупных программ разработки боевых машин. По нашим оценкам, рынок сохранит динамику. Спрос только будет расти на системы этого типа».
Эрен указал на то, что нет ни одного универсального решения, он считает, что ДУМВ и необитаемые башни не смогут полностью заменить обитаемые системы. В нескольких недавних программах заказчики выбрали обитаемые башни. Это доказывает, что эти системы востребованы сейчас и останутся востребованными в будущем.
«Тип выбираемой системы вооружения зависит от типа машины и ее роли, будь то разведывательная бронемашина, боевая машина пехоты, командирская машина или бронетранспортер, - сказал Эрен. - Вы должны думать о возможном наборе задач для этих машин с тем, чтобы выбрать правильную систему вооружения».
Использованы материалы:
www.shephardmedia.com
www.eos-aus.com
www.kongsberg.com
www.fnherstal.com
www.rafael.co.il
www.fnss.com.tr
www.pinterest.ru
www.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
- Перевод:
- Alex Alexeev