ЕС призывает Россию не допустить выборов в ЛДНР. Что ещё надо не допустить?

Предстоящие 11 ноября этого года выборы в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) противоречат минским соглашениям, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.Выступавшая на пресс-конференции в Еврокомиссии Майя Косьянчич заявила, что назначенные на 11 ноября выборы в Донецкой и Луганской народных республиках не соответствуют минским соглашениям и не должны быть проведены, так как сама процедура организации выборов на территории Донбасса четко прописана в минских соглашениях и должна проводится только в рамках этих договоренностей.Представитель ЕС заявила, что минские соглашения "играют ключевую роль" в разрешении конфликта на Донбассе и нарушение договоренностей негативно скажется на общем плане их выполнения всеми сторонами. В контексте этих соглашений Косьянчич призвала Россию "использовать свое влияние на сепаратистов и предотвратить выборы".Представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что в минских соглашениях прописан комплекс мер, регулирующий только муниципальные выборы в Донбассе, а выборы глав республик и парламентов муниципальными не являются, поэтому формально минским договоренностям не противоречат.