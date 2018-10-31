Турчинов испытал "Барса". Будет как "Молот"?
Секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов принял участие в испытании нового мобильного миномётного комплекса «Барс-8ММК», сообщает пресс-служба СНБО.
Согласно сообщению, боевые качества комплекса были опробованы ходе военного учения на одном из украинских полигонов.
После успешных испытаний Турчинов рассказал журналистам, что 120-мм минометный комплекс создан украинскими инженерами на базе бронеавтомобиля «Барс-8» и оборудован «автоматизированной системой развертывания и управления огнём».
По его словам, компьютерная система комплекса позволяет позиционироваться на местности, время подготовки к стрельбе из походного положения занимает всего одну минуту. Чтобы после выстрела покинуть позицию, достаточно 20 секунд. Возимый в автомобиле боекомплект состоит из 60 мин. Экипаж боевой машины – 3 человека.
Турчинов отметил, что в ходе разработки комплекса конструкторы решили сразу несколько задач, в том числе, добились максимально быстрого развертывания и свертывания установки и высокой точности попадания в цель. Кроме того, комплекс получил возможность быстро передвигаться по бездорожью. И что главное, он безопасен при эксплуатации, добавил секретарь СНБО.
После завершения госиспытаний и принятия на вооружение мобильный минометный комплекс займет достойное место среди вооружения Сухопутных войск, ДШВ и Сил специальных операций, сказал в заключение Турчинов.
Ранее российский военный эксперт Владислав Шурыгин отмечал, что это наверняка какая-нибудь очередная модернизация. За основу всё равно взят советский 120-мм миномет 2Б11, который был создан еще в годы Великой Отечественной.
А какой уж там на него навес можно сделать – вопрос открытый, добавил он.
Согласно сообщению, боевые качества комплекса были опробованы ходе военного учения на одном из украинских полигонов.
После успешных испытаний Турчинов рассказал журналистам, что 120-мм минометный комплекс создан украинскими инженерами на базе бронеавтомобиля «Барс-8» и оборудован «автоматизированной системой развертывания и управления огнём».
По его словам, компьютерная система комплекса позволяет позиционироваться на местности, время подготовки к стрельбе из походного положения занимает всего одну минуту. Чтобы после выстрела покинуть позицию, достаточно 20 секунд. Возимый в автомобиле боекомплект состоит из 60 мин. Экипаж боевой машины – 3 человека.
Турчинов отметил, что в ходе разработки комплекса конструкторы решили сразу несколько задач, в том числе, добились максимально быстрого развертывания и свертывания установки и высокой точности попадания в цель. Кроме того, комплекс получил возможность быстро передвигаться по бездорожью. И что главное, он безопасен при эксплуатации, добавил секретарь СНБО.
После завершения госиспытаний и принятия на вооружение мобильный минометный комплекс займет достойное место среди вооружения Сухопутных войск, ДШВ и Сил специальных операций, сказал в заключение Турчинов.
Ранее российский военный эксперт Владислав Шурыгин отмечал, что это наверняка какая-нибудь очередная модернизация. За основу всё равно взят советский 120-мм миномет 2Б11, который был создан еще в годы Великой Отечественной.
А какой уж там на него навес можно сделать – вопрос открытый, добавил он.
- Использованы фотографии:
- http://www.rnbo.gov.ua