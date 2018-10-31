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Турчинов испытал "Барса". Будет как "Молот"?

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Секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов принял участие в испытании нового мобильного миномётного комплекса «Барс-8ММК», сообщает пресс-служба СНБО.

Турчинов испытал "Барса". Будет как "Молот"?



Согласно сообщению, боевые качества комплекса были опробованы ходе военного учения на одном из украинских полигонов.

После успешных испытаний Турчинов рассказал журналистам, что 120-мм минометный комплекс создан украинскими инженерами на базе бронеавтомобиля «Барс-8» и оборудован «автоматизированной системой развертывания и управления огнём».



По его словам, компьютерная система комплекса позволяет позиционироваться на местности, время подготовки к стрельбе из походного положения занимает всего одну минуту. Чтобы после выстрела покинуть позицию, достаточно 20 секунд. Возимый в автомобиле боекомплект состоит из 60 мин. Экипаж боевой машины – 3 человека.

Турчинов отметил, что в ходе разработки комплекса конструкторы решили сразу несколько задач, в том числе, добились максимально быстрого развертывания и свертывания установки и высокой точности попадания в цель. Кроме того, комплекс получил возможность быстро передвигаться по бездорожью. И что главное, он безопасен при эксплуатации, добавил секретарь СНБО.



После завершения госиспытаний и принятия на вооружение мобильный минометный комплекс займет достойное место среди вооружения Сухопутных войск, ДШВ и Сил специальных операций, сказал в заключение Турчинов.

Ранее российский военный эксперт Владислав Шурыгин отмечал, что это наверняка какая-нибудь очередная модернизация. За основу всё равно взят советский 120-мм миномет 2Б11, который был создан еще в годы Великой Отечественной.

А какой уж там на него навес можно сделать – вопрос открытый, добавил он.
Использованы фотографии:
http://www.rnbo.gov.ua
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