Россия предупредила НАТО об очередных стрельбах в районе учений

Россия проведет очередные учебные ракетные стрельбы в ноябре, о чем заранее направила норвежской компании - оператору аэропортов Avinor второе уведомление, сообщает газета Verdens Gang со ссылкой на компанию и норвежские Силы обороны.Согласно полученному уведомлению, российское Минобороны запланировало новые учебные пуски ракет с 6 по 9 ноября с 05.00 до 19:00 по местному времени (07.00 - 21:00 мск). Учебные стрельбы будут проходить в море у норвежской губернии Финнмарк и частично совпадут по времени с учениями НАТО Trident juncture, завершение которых запланировано на 7 ноября.Это не первое уведомление от российского военного ведомства, полученное норвежской стороной. Ранее Минобороны РФ уведомило Норвегию, что проведет ракетные стрельбы в Норвежском море одновременно с Trident Juncture с 1 по 3 ноября. В НАТО о предстоящих пусках ракет знают и ожидают, что российские учения не помешают учениям альянса. Об этом ранее заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.Напомним, что в настоящее время в Норвежском море идет второй этап учений Trident Juncture Североатлантического альянса, который продлится до 7 ноября. Третий - командно-штабные учения - также состоится в Норвегии и пройдет с 13 по 24 ноября в Объединенном командном центре НАТО в Ставангере.