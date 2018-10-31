Олланд рассказал, как "остановил" Путина на Украине

Олланд с заокеанским другом

Одним из желаний российского президента Владимира Путина является «заморозка» созданных им же конфликтов. Такое мнение высказал экс-президент Франции Франсуа Олланд в ходе своего выступления на конференции в бельгийском Университете Монс.Говоря о конфликтах, создателем которых якобы является российский лидер, Олланд имел в виду события в Грузии, Молдове и, конечно же, на Украине. Планы Путина в отношении незалежного государства заключаются в том, чтобы не дать украинской власти контролировать свою территорию до самых границ с Россией, считает он. При этом вина самой Украины в разжигании военного конфликта на своей территории, по мнению бывшего французского президента, «частична» и заключается лишь в том, что Киев недостаточно эффективно ведёт борьбу с коррупцией, а также не пытается реализовывать Минские соглашения.Затронув тему Минских соглашений, Олланд не забыл упомянуть и о своей роли по созданию «нормандского формата», который, по его мнению, сделал возможным ведение дипломатических переговоров для достижения мира на Донбассе. Как указал экс-президент Франции, только благодаря совместным усилиям его и канцлера Германии Ангелы Меркель удалось,, остановить активную фазу войны на Украине.Неважно, правда, что военные действия и по сей день продолжаются, и украинская сторона продолжает игнорировать выполнение тех самых Минских соглашений, которые и были достигнуты в ходе эффективного «нормандского формата».Пётр Порошенко щедро оценил «великие» заслуги Франсуа Олланда, отметив его орденом Свободы за выдающийся личный вклад, который он внёс в поддержку независимости и территориальной целостности Украины и противодействие "развёртыванию агрессии на территории Донбасса и деоккупации Крыма".Франсуа Олланд остался в истории Франции как президент с наименьшим уровнем поддержки среди граждан на протяжении срока нахождения у власти.