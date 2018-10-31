ВМС Австралии получили второй эсминец класса «Хобарт»
На базе «Гарден Айленд» (Сидней) состоялась церемония принятия на вооружение ВМС Австралии второго эскадренного миноносца ПВО класса «Хобарт», сообщает ЦАМТО.
Контракт на строительство трех эсминцев указанного класса был подписан с компанией ADW Alliance в 2007 году. Стоимость сделки составила около $6,7 млрд. Проект создан на базе эсминца F-100 испанской компании Navantia.
Головной корабль «Хобарт» был заложен в 2010 году и передан австралийскому флоту в сентябре 2017 года. Закладка киля второго корабля (первого серийного) «Брисбен» состоялась в феврале 2014 года. Третий эсминец – «Cидней» – заложен в ноябре 2015 года, спущен на воду в мае текущего года.
Корабли предназначены для организации противовоздушной обороны, борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника. Оснащенные системой «Иджис».
Полное водоизмещение эсминца составляет 6,35 тыс. тонн, длина – 146,7 м, ширина –18,6 м. Максимальная скорость – 28 узлов, дальность плавания – 5 тыс. миль. Силовая установка включает две газовые турбины LM2500 (General Electric) и два дизеля Caterpillar.
Оснащен вертикальной пусковой установкой Mk.41 с 48 контейнерами с ЗУР «Стандарт-2» Блок.IIIA и Блок.IIIB, а также RIM-162 ESSM Блок.1. Корабль также вооружен 4-контейнерными установками ПКР RGM-84 «Гарпун», артустановкой MK.45 MOD.4 (127 мм), ЗАК «Фаланкс» (20 мм) и автоматическими пушками M242 (25 мм). Кроме того, имеется два 2-трубныхторпедных аппарата с торпедами MU90.
С принятием на вооружение новых эсминцев класса «Хобарт» Австралия стала шестой страной вслед за США, Японией, Норвегией, Испанией и Южной Кореей, ВМС которых имеют корабли, оснащенные системой «Иджис».
Контракт на строительство трех эсминцев указанного класса был подписан с компанией ADW Alliance в 2007 году. Стоимость сделки составила около $6,7 млрд. Проект создан на базе эсминца F-100 испанской компании Navantia.
Головной корабль «Хобарт» был заложен в 2010 году и передан австралийскому флоту в сентябре 2017 года. Закладка киля второго корабля (первого серийного) «Брисбен» состоялась в феврале 2014 года. Третий эсминец – «Cидней» – заложен в ноябре 2015 года, спущен на воду в мае текущего года.
Корабли предназначены для организации противовоздушной обороны, борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника. Оснащенные системой «Иджис».
Полное водоизмещение эсминца составляет 6,35 тыс. тонн, длина – 146,7 м, ширина –18,6 м. Максимальная скорость – 28 узлов, дальность плавания – 5 тыс. миль. Силовая установка включает две газовые турбины LM2500 (General Electric) и два дизеля Caterpillar.
Оснащен вертикальной пусковой установкой Mk.41 с 48 контейнерами с ЗУР «Стандарт-2» Блок.IIIA и Блок.IIIB, а также RIM-162 ESSM Блок.1. Корабль также вооружен 4-контейнерными установками ПКР RGM-84 «Гарпун», артустановкой MK.45 MOD.4 (127 мм), ЗАК «Фаланкс» (20 мм) и автоматическими пушками M242 (25 мм). Кроме того, имеется два 2-трубныхторпедных аппарата с торпедами MU90.
С принятием на вооружение новых эсминцев класса «Хобарт» Австралия стала шестой страной вслед за США, Японией, Норвегией, Испанией и Южной Кореей, ВМС которых имеют корабли, оснащенные системой «Иджис».
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- navaltoday.com