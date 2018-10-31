Ходжес: Украина обязательно победит Россию, но лет через тридцать

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес дал Украине совет, как достичь успеха в противостоянии с Россией. По мнению Ходжеса, чтобы Украина смогла противостоять России, должны пройти десятилетия, пишет украинское издание "Апостроф".Как заявил Ходжес, в настоящее время Украина находится в таких условиях, когда дипломатические усилия не дают результатов, а военное решение проблемы невозможно. Противостоять России необходимо, но кто сказал, что это будет быстро и легко, заметил он. Украине надо идти по пути США и союзников, которые ждали 40 лет "освобождения Германии, когда она соединиться", а страны вроде Украины, Литвы, Латвии и Эстонии смогли выйти из состава СССР, а Варшавский договор прекратил существование. Украине надо набраться терпения на десятилетия для победы над Россией.На данный момент, по мнению Ходжеса, Украине необходимо сконцентрироваться на "устойчивости" собственного населения, развить доверие к правительственным институтам и добиться прозрачности государственных расходов, иначе Россия через украинскую коррупцию будет влиять на экономику страны.Ранее Ходжес призывал НАТО говорить с Россией с позиции силы.