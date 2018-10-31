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Турция нанесла удар по сирийским курдам. Когда в наступление?

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Турция нанесла удар по силам самообороны сирийских курдов на территории к востоку от Евфрата. Артиллерия турецких вооруженных сил открыла огонь по позициям курдских вооруженных формирований в районе Айн-эль-Араба, сообщает в среду Анатолийское агентство новостей.

Турция нанесла удар по сирийским курдам. Когда в наступление?



Согласно сообщению агенства, вооруженные силы Турции сирийскую границу не переходили, а нанесли удар с территории турецкой провинции Шанлыурфа. В результате артиллерийского удара смертельные ранения получили четыре бойца курдских отрядов самообороны, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести. Ранее турецкая армия нанесла артиллерийский удар по позициям курдских Сил самообороны в районе города Кобани на севере Сирии и к востоку от реки Евфрат в районе Зор Магар.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия закончила приготовления к операции против против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата, начало наступления запланировано на ближайшее время.

Силы самообороны курдов (YPG), поддерживаемые США и контролирующие с помощью американской поддержки территории к востоку от Евфрата, считаются в Турции террористической организацией, тесно связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (PYD).
Использованы фотографии:
http://www.timesofisrael.com/
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