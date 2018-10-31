Почему ДРСМД был мёртворождённым? Спросите у Израиля

Выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, объявленный Дональдом Трампом, обычно обсуждается через призму появления таких ракет у Китая и якобы нарушения договора Россией. При этом в самих США как-то не принято говорить о том, что договор на самом деле устарел сразу после того, как был подписан. Почему?Ракеты СМД за эти годы появились отнюдь не только у НОАК. Обладателями ракет средней и меньшей дальности стали и американские союзники в разных точках планеты, причём фактически одновременно с подписанием договора в 1987 году.Одним из таких союзников США, имеющим в арсенале ракеты рассматриваемого класса, является государство Израиль. Тот самый Израиль, который обвиняет в наличие ракетной программы Исламскую Республику Иран, и тот самый Израиль, который с воодушевлением воспринял идею Трампа по разрыву известного соглашения с Тегераном.Обращает на себя внимание тот факт, что испытательные пуски ракет средней дальности Израиль провёл в то самое время, когда Михаил Горбачёв и Рональд Рейган подписывали ДРСМД. Это испытания баллистической ракеты «Иерихон-2», дальность которой оценивается в следующем диапазоне: от 1500 км до 3500 км. Сегодня есть дальнейшие развития того «Иерихона» с более совершенными параметрами.Ситуация следующая: СССР и США договор о ликвидации ракет СМД подписывают и с 1 января 1988 году приступают к его выполнению, а тот же Израиль осуществляет активное развитие своей ракетной программы, что уже тогда ставило под большой вопрос заключённый между Москвой и Вашингтоном договор. Разработки ракет средней и меньшей дальности Израилем велись ещё в тот момент, когда о ракетной программе Ирана, теперь критикуемой на постоянной основе, никто ничего не слышал. Но при этом именно Иран объявляется «главной угрозой стабильности на Ближнем Востоке», хотя свои первые испытания баллистической ракеты средней дальности «Шахаб-3» (причём, ещё и неудачные) Тегеран произвёл лишь в 1998 году.Если договор требует «переподписания», готов ли тот же Израиль на сей раз поставить под ним и свою подпись?