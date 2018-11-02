Почему спаситель Отечества Пожарский не стал русским царём

Поднялися те добры молодцы,Поднялися те Руси верные,Что Пожарский князь с купцом Мининым,Вот два сокола, вот два ясные,Вот два голубя, вот два верные,Поднялися вдруг, пустилися,Пособиравши рать, рать последнюю…