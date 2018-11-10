Автоматический гранатомёт XM174 (США)
С начала шестидесятых годов оружейники США предлагали новые проекты автоматических гранатометов, в том числе предназначенных для использования пехотой или экипажами бронемашин. Некоторые разработки такого рода не справились со всеми необходимыми испытаниями и были приняты на вооружение. Одним из «неудачников» того времени может считаться гранатомет XM174. Он справился с полигонными испытаниями, но не оправдал себя в условиях реального вооруженного конфликта.
В 1964 году американское Командование по оказанию военной помощи Вьетнаму (Military Assistance Command, Vietnam или MACV) заказало промышленности разработку нового автоматического гранатомета. Военные желали получить систему, способную повысить огневую мощь подразделения и дополнить имеющиеся пулеметы. Гранатомет должен был монтироваться на переносном станке или устанавливаться на транспорт. В первую очередь, его рассматривали в качестве средства самообороны конвоев, рисковавших попасть в засаду. При этом не исключались и иные варианты применения оружия.
Майор Дж. Флинн из 26-го полка КМП демонстрирует гранатомет XM174 представителям командования, 30 октября 1969 г. Фото Wikimedia Commons
По ряду причин, разработка новых образцов для MACV серьезно задержалась. Требования к перспективному гранатомету были сформированы еще в 1964 году, но реальный старт полноценному проекту дали только в начале весны 1966-го. На проектные работы, сборку и заводские испытания нескольких образцов-конкурсантов ушло еще около двух лет. Только в мае 1968 года армия смогла провести сравнительные испытания четырех представленных гранатометов и сделать выводы.
На сравнительные испытания 1968 года вывели сразу четыре новых гранатомета от разных разработчиков. Один из проектов был предложен компанией Aerojet, уже имевшей опыт в создании современного оружия. Ее вариант перспективного гранатомета получил рабочее обозначение XM174. Стоит отметить, что позже этот гранатомет смог дойти до войсковых испытаний, но ему так и не удалось поступить на вооружение. В связи с этим он остался в истории под рабочим названием и не лишился литеры «X».
Вероятно, конструкторы из «Аэроджет» знали о других автоматических гранатометах того времени, а также учли их основные недостатки. Именно этим можно объяснить тот факт, что XM174 заметно отличался от некоторых других ранних образцов. Впрочем, в проекте не обошлось без заимствования и переосмысления уже известных идей. Так, одним из «источников вдохновения» для оружейников стал пулемет M1919. У этого изделия заимствовали некоторые компоновочные решения и определенные идеи в сфере автоматики.
Гранатомет XM174 отличался от других образцов достаточно простым внешним видом. Он получил прямоугольную ствольную коробку, на которой закреплялись неподвижный ствол и боковой лоток-приемник магазина. На задней стенке коробки расположили пистолетную рукоятку управления огнем, похожую на устройства пулемета M1919. Оружие должно было использовать автоматику на основе отката свободного затвора. Проект предусматривал возможность стрельбы одиночными и очередями.
Все основные детали автоматики помещались внутри прямоугольной ствольной коробки, разделенной на пару деталей. При этом верхняя крышка, соединенная с основной коробкой при помощи переднего шарнира, была более крупной. В передней части коробки имелись крепления для ствола, помещенные внутри уменьшенного кожуха. На левом борту расположили устройства для крепления магазина, напротив которых, справа, находилось окно выброса гильз. Вся задняя часть коробки отдавалась под установку затвора с возвратной пружиной и ударно-спускового механизма.
Гранатомет оснастили нарезным стволом калибра 40 мм. Камора ствола была рассчитана под выстрел типа 40х46 мм. В отличие от ряда других автоматических гранатометов того периода, ствол жестко закреплялся на своем месте и не должен был перемещаться при стрельбе или перезарядке. В частности, это позволило использовать ствол для установки прицельных приспособлений.
XM174 получил автоматику на основе свободного затвора. В ствольной коробке расположили подвижный затвор с прямоугольным поперечным сечением. В его передней части имелись чашка с экстрактором, а вдоль оси проходил канал для подпружиненного ударника. Сзади затвор подпирался мощной возвратной пружиной. На разных гранях затвора имелись упоры и зацепы для взаимодействия с разными устройствами. Так, во время отката и движения вперед он должен был взводить УСМ, а также передавать энергию системе подачи выстрела. За счет правильного подбора массы затвора и характеристик пружины удалось сократить скорость отката и за счет нее получить приемлемую силу отдачи.
Детали ударно-спускового механизма куркового типа помещались как в задней части ствольной коробки, так и непосредственно в затворе. Управление огнем осуществлялось при помощи спускового крючка на вынесенной рукояти. Там же находился предохранитель-переводчик огня. Конструкция УСМ обеспечивала стрельбу очередями или одиночными.
Проект XM174 предусматривал использование магазинного боепитания, нехарактерного для автоматических гранатометов того и более позднего времени. Выстрелы типа 40х46 мм предлагалось укладывать в специальный магазин, устанавливаемый на оружие слева. Магазин имел корпус овальной формы с плоскими крышками. Внутри него находилась система подачи боеприпасов с собственной пружиной. В магазин шириной 27,3 см и высотой 14 см удалось уместить 12 гранат. При помощи защелки нижнего расположения магазин должен был крепиться на боковом лотке-приемнике гранатомета.
Механика магазина обеспечивала только подвод гранаты к оружию. Ее передача на линию досылания осуществлялась уже собственной системой гранатомета. В лотке приемника находился подвижный подаватель, механически соединенный с затвором. При откате последнего он должен был смещаться вправо, протаскивая за собой гранату, при накате – возвращаться в исходное положение и зацеплять следующий выстрел.
Гранатомет получил прицельные приспособления, заимствованные у серийного изделия M79. Непосредственно на дульной части ствола находилась мушка с боковой защитой. На некотором расстоянии от нее при помощи хомута устанавливался рамочный прицел с подвижным целиком. В походном положении он откидывался вперед и лежал на стволе. Такой прицел позволял вести огонь на дистанциях не более 400-500 м, что соответствовало параметрам гранаты.
Конструкторы из Aerojet оснастили свой гранатомет задней пистолетной рукояткой, при помощи которой его можно было удерживать и наводить. На днище ствольной коробки они предусмотрели крепление для монтажа на стандартный станок-треногу. Переносить оружие предлагалось при помощи обычного ремня. Для его установки на крышке ствольной коробки расположили пару антабок. По задумке оружейников, расчет из двух человек мог без особых трудностей переносить сам гранатомет, станок и несколько магазинов с десятками гранат. При этом оружие можно было установить на любое подходящее транспортное средство, что резко повышало его мобильность.
Общая длина изделия XM174 составляла 28 дюймов (711 мм), ширина с учетом приемника магазинов и рукоятки затвора – 8,625 дюйма (220 мм), ширина с магазином – 15,25 дюйма (387 мм). Высота оружия без магазина – 6,25 дюйма (159 мм), с магазином – 8,5 дюйма (216 мм). Тело гранатомета весило всего 16 фунтов (7,26 кг). Магазин с 12 гранатами – 10 фунтов (4,5 кг). Техническая скорострельность, по расчетам, достигала 350 выстрелов в минуту. Дальность эффективного огня – не более 350-400 м.
Перед стрельбой гранатометчик должен был установить в приемник магазин, а затем взвести оружие при помощи рукоятки затвора, отведя ее назад и вернув в исходное положение. Далее можно было выключать предохранитель, выбирать режим огня и нажимать спусковой крючок. Последний при нажатии освобождал курок, бивший по ударнику. Под действием энергии отдачи затвор начинал откатываться, извлекал и выбрасывал вправо пустую гильзу. При откате он взводил УСМ, а также заставлял систему боепитания втянуть внутрь ствольной коробки новый выстрел. Затем возвратная пружина переводила его в исходное положение, досылая новую гранату, и стрелок мог сделать следующий выстрел.
Один из гранатометов XM174 во время испытаний во Вьетнаме. Фото Airwarvietnam.com
В мае 1968 года на совместные испытания были представлены сразу несколько автоматических гранатометов от разных разработчиков, в том числе Aerojet XM174. Последний прошел все необходимые проверки и, несмотря на незначительные замечания специалистов, хорошо показал себя. После небольших доработок, направленных на избавление от мелких недочетов, такое оружие вполне могло попасть в армию.
XM174 полностью подтвердил расчетные характеристики, как технические, так и эксплуатационные. Кроме того, были найдены новые возможности оружия. Гранатомет с магазином весил менее 12 кг, а кроме того, имел достаточно низкую отдачу. На практике было установлено, что опытный гранатометчик может стрелять из него не только со станка, но и от бедра. Впрочем, в таком случае о точности и эффективности огня говорить не приходилось.
По результатам полигонных испытаний новый автоматический гранатомет допустили к проверкам в войсках. Вскоре опытная партия из десяти изделий была передана армии и тут же отправилась во Вьетнам. Оружие предполагалось проверить в условиях реальной войны, и по итогам такой проверки принять окончательное решение. В случае положительного исхода войсковых испытаний XM174 в ближайшее время мог поступить на вооружение и пойти в серию.
Бойцы осваивают новое оружие. Фото Nam-valka.cz
Привлеченные к испытаниям гранатометчики достаточно быстро подтвердили все ранее установленные преимущества нового оружия. Но при этом они нашли несколько новых недостатков. Выяснилось, что малая масса оружия не является решающим преимуществом, причем его можно реализовать далеко не во всех условиях. К примеру, при установке оружия на транспортном средстве его масса переставала играть существенную роль. Готовый к стрельбе боекомплект в 12 гранат посчитали недостаточным. При этом штатные магазины оказались не слишком прочными и постоянно ломались.
Следует отметить, что в то же время во Вьетнаме испытывались и прочие новые образцы. Как и XM174, они показывали не только положительные, но и отрицательные качества. В ходе войсковых испытаний были подготовлены объемные отчеты с описаниями отдельных образцов и их сравнительным анализом. В целом, гранатомет от Aerojet не имел никаких решающих преимуществ перед конкурентами, но и не уступал им по своим основным характеристикам. При этом различные недостатки серьезно затрудняли эксплуатацию всех представленных образцов. На фоне других изделий положительно выделялись только опытные гранатометы Mk 19.
В 1968-69 годах командование американской армии изучило результаты полигонных и войсковых испытаний нового оружия, и вскоре вынесло свое решение. Имеющееся изделие XM174 от фирмы Aerojet посчитали непригодным к принятию на вооружение и постановке в серию. Военные решили ограничиться первой опытной партией из 10 единиц оружия. Эти изделия уже использовались во Вьетнаме, и их решили оставить частям, ранее осуществлявшим испытания.
По разным данным, произведенные гранатометы XM174 оставались в эксплуатации в течение нескольких следующих лет. Их в основном использовали для обороны стационарных объектов. По-видимому, время от времени эта «группировка» несла потери, как от огня противника, так и из-за технических факторов. Не позднее середины семидесятых годов последний из имевшихся гранатометов был списан. Ни один из выпущенных XM174 не сохранился.
К концу шестидесятых годов американская промышленность разработала целый ряд перспективных автоматических гранатометов различного назначения и, ожидаемо, не все из них смогли поступить на вооружение. В частности, изделие XM174, имея некоторые положительные качества, оказалось недостаточно прочным для реальной эксплуатации, а также имело иные недостатки. В таком виде оно не могло поступить на вооружение, особенно если учитывать, что в то же время появился куда более удачный гранатомет Mk 19. Небольшой партии гранатометов XM174 не удалось оказать никакого влияния на перевооружение войск, но зато инженеры и военные смогли оценить реальные возможности и перспективы предложенной конструкции. Вероятно, именно это и стало главным результатом проекта компании Aerojet.
По материалам:
http://nam-valka.cz/
https://militaryfactory.com/
https://warisboring.com/
https://medium.com/
Chinn G.M. The Machine Gun, Vol. Five. 1987.
Карпенко А.В. Автоматические гранатометы – оружие XX века. М.: Цейхгауз, 2007.
В 1964 году американское Командование по оказанию военной помощи Вьетнаму (Military Assistance Command, Vietnam или MACV) заказало промышленности разработку нового автоматического гранатомета. Военные желали получить систему, способную повысить огневую мощь подразделения и дополнить имеющиеся пулеметы. Гранатомет должен был монтироваться на переносном станке или устанавливаться на транспорт. В первую очередь, его рассматривали в качестве средства самообороны конвоев, рисковавших попасть в засаду. При этом не исключались и иные варианты применения оружия.
Майор Дж. Флинн из 26-го полка КМП демонстрирует гранатомет XM174 представителям командования, 30 октября 1969 г. Фото Wikimedia Commons
По ряду причин, разработка новых образцов для MACV серьезно задержалась. Требования к перспективному гранатомету были сформированы еще в 1964 году, но реальный старт полноценному проекту дали только в начале весны 1966-го. На проектные работы, сборку и заводские испытания нескольких образцов-конкурсантов ушло еще около двух лет. Только в мае 1968 года армия смогла провести сравнительные испытания четырех представленных гранатометов и сделать выводы.
На сравнительные испытания 1968 года вывели сразу четыре новых гранатомета от разных разработчиков. Один из проектов был предложен компанией Aerojet, уже имевшей опыт в создании современного оружия. Ее вариант перспективного гранатомета получил рабочее обозначение XM174. Стоит отметить, что позже этот гранатомет смог дойти до войсковых испытаний, но ему так и не удалось поступить на вооружение. В связи с этим он остался в истории под рабочим названием и не лишился литеры «X».
Вероятно, конструкторы из «Аэроджет» знали о других автоматических гранатометах того времени, а также учли их основные недостатки. Именно этим можно объяснить тот факт, что XM174 заметно отличался от некоторых других ранних образцов. Впрочем, в проекте не обошлось без заимствования и переосмысления уже известных идей. Так, одним из «источников вдохновения» для оружейников стал пулемет M1919. У этого изделия заимствовали некоторые компоновочные решения и определенные идеи в сфере автоматики.
Гранатомет XM174 отличался от других образцов достаточно простым внешним видом. Он получил прямоугольную ствольную коробку, на которой закреплялись неподвижный ствол и боковой лоток-приемник магазина. На задней стенке коробки расположили пистолетную рукоятку управления огнем, похожую на устройства пулемета M1919. Оружие должно было использовать автоматику на основе отката свободного затвора. Проект предусматривал возможность стрельбы одиночными и очередями.
Все основные детали автоматики помещались внутри прямоугольной ствольной коробки, разделенной на пару деталей. При этом верхняя крышка, соединенная с основной коробкой при помощи переднего шарнира, была более крупной. В передней части коробки имелись крепления для ствола, помещенные внутри уменьшенного кожуха. На левом борту расположили устройства для крепления магазина, напротив которых, справа, находилось окно выброса гильз. Вся задняя часть коробки отдавалась под установку затвора с возвратной пружиной и ударно-спускового механизма.
Гранатомет оснастили нарезным стволом калибра 40 мм. Камора ствола была рассчитана под выстрел типа 40х46 мм. В отличие от ряда других автоматических гранатометов того периода, ствол жестко закреплялся на своем месте и не должен был перемещаться при стрельбе или перезарядке. В частности, это позволило использовать ствол для установки прицельных приспособлений.
XM174 получил автоматику на основе свободного затвора. В ствольной коробке расположили подвижный затвор с прямоугольным поперечным сечением. В его передней части имелись чашка с экстрактором, а вдоль оси проходил канал для подпружиненного ударника. Сзади затвор подпирался мощной возвратной пружиной. На разных гранях затвора имелись упоры и зацепы для взаимодействия с разными устройствами. Так, во время отката и движения вперед он должен был взводить УСМ, а также передавать энергию системе подачи выстрела. За счет правильного подбора массы затвора и характеристик пружины удалось сократить скорость отката и за счет нее получить приемлемую силу отдачи.
Детали ударно-спускового механизма куркового типа помещались как в задней части ствольной коробки, так и непосредственно в затворе. Управление огнем осуществлялось при помощи спускового крючка на вынесенной рукояти. Там же находился предохранитель-переводчик огня. Конструкция УСМ обеспечивала стрельбу очередями или одиночными.
Проект XM174 предусматривал использование магазинного боепитания, нехарактерного для автоматических гранатометов того и более позднего времени. Выстрелы типа 40х46 мм предлагалось укладывать в специальный магазин, устанавливаемый на оружие слева. Магазин имел корпус овальной формы с плоскими крышками. Внутри него находилась система подачи боеприпасов с собственной пружиной. В магазин шириной 27,3 см и высотой 14 см удалось уместить 12 гранат. При помощи защелки нижнего расположения магазин должен был крепиться на боковом лотке-приемнике гранатомета.
Механика магазина обеспечивала только подвод гранаты к оружию. Ее передача на линию досылания осуществлялась уже собственной системой гранатомета. В лотке приемника находился подвижный подаватель, механически соединенный с затвором. При откате последнего он должен был смещаться вправо, протаскивая за собой гранату, при накате – возвращаться в исходное положение и зацеплять следующий выстрел.
Гранатомет получил прицельные приспособления, заимствованные у серийного изделия M79. Непосредственно на дульной части ствола находилась мушка с боковой защитой. На некотором расстоянии от нее при помощи хомута устанавливался рамочный прицел с подвижным целиком. В походном положении он откидывался вперед и лежал на стволе. Такой прицел позволял вести огонь на дистанциях не более 400-500 м, что соответствовало параметрам гранаты.
Конструкторы из Aerojet оснастили свой гранатомет задней пистолетной рукояткой, при помощи которой его можно было удерживать и наводить. На днище ствольной коробки они предусмотрели крепление для монтажа на стандартный станок-треногу. Переносить оружие предлагалось при помощи обычного ремня. Для его установки на крышке ствольной коробки расположили пару антабок. По задумке оружейников, расчет из двух человек мог без особых трудностей переносить сам гранатомет, станок и несколько магазинов с десятками гранат. При этом оружие можно было установить на любое подходящее транспортное средство, что резко повышало его мобильность.
Общая длина изделия XM174 составляла 28 дюймов (711 мм), ширина с учетом приемника магазинов и рукоятки затвора – 8,625 дюйма (220 мм), ширина с магазином – 15,25 дюйма (387 мм). Высота оружия без магазина – 6,25 дюйма (159 мм), с магазином – 8,5 дюйма (216 мм). Тело гранатомета весило всего 16 фунтов (7,26 кг). Магазин с 12 гранатами – 10 фунтов (4,5 кг). Техническая скорострельность, по расчетам, достигала 350 выстрелов в минуту. Дальность эффективного огня – не более 350-400 м.
Перед стрельбой гранатометчик должен был установить в приемник магазин, а затем взвести оружие при помощи рукоятки затвора, отведя ее назад и вернув в исходное положение. Далее можно было выключать предохранитель, выбирать режим огня и нажимать спусковой крючок. Последний при нажатии освобождал курок, бивший по ударнику. Под действием энергии отдачи затвор начинал откатываться, извлекал и выбрасывал вправо пустую гильзу. При откате он взводил УСМ, а также заставлял систему боепитания втянуть внутрь ствольной коробки новый выстрел. Затем возвратная пружина переводила его в исходное положение, досылая новую гранату, и стрелок мог сделать следующий выстрел.
Один из гранатометов XM174 во время испытаний во Вьетнаме. Фото Airwarvietnam.com
В мае 1968 года на совместные испытания были представлены сразу несколько автоматических гранатометов от разных разработчиков, в том числе Aerojet XM174. Последний прошел все необходимые проверки и, несмотря на незначительные замечания специалистов, хорошо показал себя. После небольших доработок, направленных на избавление от мелких недочетов, такое оружие вполне могло попасть в армию.
XM174 полностью подтвердил расчетные характеристики, как технические, так и эксплуатационные. Кроме того, были найдены новые возможности оружия. Гранатомет с магазином весил менее 12 кг, а кроме того, имел достаточно низкую отдачу. На практике было установлено, что опытный гранатометчик может стрелять из него не только со станка, но и от бедра. Впрочем, в таком случае о точности и эффективности огня говорить не приходилось.
По результатам полигонных испытаний новый автоматический гранатомет допустили к проверкам в войсках. Вскоре опытная партия из десяти изделий была передана армии и тут же отправилась во Вьетнам. Оружие предполагалось проверить в условиях реальной войны, и по итогам такой проверки принять окончательное решение. В случае положительного исхода войсковых испытаний XM174 в ближайшее время мог поступить на вооружение и пойти в серию.
Бойцы осваивают новое оружие. Фото Nam-valka.cz
Привлеченные к испытаниям гранатометчики достаточно быстро подтвердили все ранее установленные преимущества нового оружия. Но при этом они нашли несколько новых недостатков. Выяснилось, что малая масса оружия не является решающим преимуществом, причем его можно реализовать далеко не во всех условиях. К примеру, при установке оружия на транспортном средстве его масса переставала играть существенную роль. Готовый к стрельбе боекомплект в 12 гранат посчитали недостаточным. При этом штатные магазины оказались не слишком прочными и постоянно ломались.
Следует отметить, что в то же время во Вьетнаме испытывались и прочие новые образцы. Как и XM174, они показывали не только положительные, но и отрицательные качества. В ходе войсковых испытаний были подготовлены объемные отчеты с описаниями отдельных образцов и их сравнительным анализом. В целом, гранатомет от Aerojet не имел никаких решающих преимуществ перед конкурентами, но и не уступал им по своим основным характеристикам. При этом различные недостатки серьезно затрудняли эксплуатацию всех представленных образцов. На фоне других изделий положительно выделялись только опытные гранатометы Mk 19.
В 1968-69 годах командование американской армии изучило результаты полигонных и войсковых испытаний нового оружия, и вскоре вынесло свое решение. Имеющееся изделие XM174 от фирмы Aerojet посчитали непригодным к принятию на вооружение и постановке в серию. Военные решили ограничиться первой опытной партией из 10 единиц оружия. Эти изделия уже использовались во Вьетнаме, и их решили оставить частям, ранее осуществлявшим испытания.
По разным данным, произведенные гранатометы XM174 оставались в эксплуатации в течение нескольких следующих лет. Их в основном использовали для обороны стационарных объектов. По-видимому, время от времени эта «группировка» несла потери, как от огня противника, так и из-за технических факторов. Не позднее середины семидесятых годов последний из имевшихся гранатометов был списан. Ни один из выпущенных XM174 не сохранился.
К концу шестидесятых годов американская промышленность разработала целый ряд перспективных автоматических гранатометов различного назначения и, ожидаемо, не все из них смогли поступить на вооружение. В частности, изделие XM174, имея некоторые положительные качества, оказалось недостаточно прочным для реальной эксплуатации, а также имело иные недостатки. В таком виде оно не могло поступить на вооружение, особенно если учитывать, что в то же время появился куда более удачный гранатомет Mk 19. Небольшой партии гранатометов XM174 не удалось оказать никакого влияния на перевооружение войск, но зато инженеры и военные смогли оценить реальные возможности и перспективы предложенной конструкции. Вероятно, именно это и стало главным результатом проекта компании Aerojet.
По материалам:
http://nam-valka.cz/
https://militaryfactory.com/
https://warisboring.com/
https://medium.com/
Chinn G.M. The Machine Gun, Vol. Five. 1987.
Карпенко А.В. Автоматические гранатометы – оружие XX века. М.: Цейхгауз, 2007.
- Автор:
- Рябов Кирилл
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter