Автоматический гранатомёт XM174 (США)

Майор Дж. Флинн из 26-го полка КМП демонстрирует гранатомет XM174 представителям командования, 30 октября 1969 г. Фото Wikimedia Commons

Принципы взаимодействия затвора и системы подачи гранат. Рисунок из книги "The Machine Gun"

Магазин на 12 гранат. Рисунок из книги "The Machine Gun"

Один из гранатометов XM174 во время испытаний во Вьетнаме. Фото Airwarvietnam.com