Пафос и искажение фактов неуместны. Что показывает проверка МиГ-29СМТ?
Как стало известно ещё 21 сентября 2018 года, одним из эпизодов лётно-тактических учений, проходивших в Забайкалье, был перехват достаточно сложной баллистической воздушной цели типа РМ-75В «Армавир» высотного типа («В») силами звена дальних перехватчиков МиГ-31БМ, применивших дальнобойные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» Р-33С/37. Об этом стало известно от ресурса tvzvezda.ru со ссылкой на осведомлённый источник в оборонном ведомстве. Экипажи «Фоксхаундов» справились с задачей по обнаружению, взятию на сопровождение «на проходе», а затем и «захвату» объекта на «отлично» всего за 7 секунд, несмотря даже на то обстоятельство, что мишень РМ-75В «Армавир», в отличие от маловысотной модификации РМ-75МВ, не оснащена линзой Люнеберга и обладает естественной эффективной поверхностью рассеяния порядка 0,1-0,4 кв. м.
Столь высокий результат стал возможен в первую очередь благодаря тому, что процедура перехвата осуществлялась с расстояния всего в 30 км, что обеспечивало минимальную вероятность погрешности бортовой ПФАР-РЛС «Заслон-АМ» при целеуказании ракетам Р-37, а также позволяло поразить «Армавир» всего за считанные секунды, поскольку суммарная скорость сближения Р-37 с РМ-75В на встречно-пересекающемся курсе доходила 2,65 км/с. Задача пилотов МиГ-31БМ облегчалась и тем, что «баллистический/высотный» вариант «Армавира» неспособен осуществлять противозенитные манёвры и является отличной «добычей» для неповоротливой, но высокоскоростной ракеты воздушного боя Р-37.
Тем не менее, обладая подробной информацией об основных ТТХ бортовой РЛС «Заслон-АМ» благодаря таблице «allocer_tab», созданной ныне «замороженным» ресурсом paralay.com («Стелс-машины»), можно легко определить, что цели с ЭОП в 0,1 кв. м обнаруживаются данным радаром на дистанции в 120 км и «захватываются» на расстоянии 95 км. Из этого нетрудно сделать вывод, что пилоты МиГ-31БМ смогут уничтожать новейшие американские противорадиолокационные ракеты AGM-88E AARGM и даже противоракеты SM-3 на эндоатмосферном отрезке восходящей ветви траектории. Также в список целей модернизированных МиГ-31 попадут перспективные американские тактические ракеты малой дальности (100 км) SLAARGM («Surface-Launched AARGM»), разработанные на базе AGM-88E Block I и запускаемые с мобильных наземных пусковых установок. На сегодняшний день известно, что работы по проекту SLAARGM, курируемые Яковом Кримбергом от «Northrop Grumman», входят в завершающую стадию.
На перспективную ракету, оснащённую многочастотной активно-пассивной радиолокационной ГСН, делают большие ставки в КМП и ССО США, так как при минимальных затратах на обслуживание, лёгкости применения и мобильности боевых машин-ПУ, SLAARGM должна обеспечивать атаку как радиоизлучающих объектов (РЛС ДРЛО и радаров наведения ЗРК), так и любых подвижных поверхностных целей (с использованием активного миллиметрового канала РЛ-наведения Ka-диапазона). Возможность перехвата данных ракет с помощью российских МиГ-31БМ ставит под жирный вопрос одну из наиболее амбициозных программ «Нортропа». Следовательно, сентябрьская новость об уникальных тактико-технических параметрах МиГ-31БМ, озвученная телеканалом «Звезда», абсолютно не является каким-либо преувеличением, либо ура-патриотическим искажением реального положения дел.
Другое дело, более свежая новость той же «Звезды» об участии многофункциональных истребителей МиГ-29СМТ в контрольной проверке за 2018 год в Астраханском авиацентре Воздушно-космических сил РФ. В соответствии с опубликованными 18 октября данными, экипажи нескольких многоцелевых истребителей перехватили групповую воздушную цель, имитирующую полёт нескольких БПЛА. Но самое главное заключается в том, что компетентный источник поведал журналистам о том, что «50-сантиметровые дроны условного противника были самостоятельно обнаружены современными бортовыми радарами МиГов на удалении более 100 км». Вот это потенциал! Кто бы мог подумать! Давайте представим себе малоразмерный дрон с длиной и размахом крыла порядка 0,5 м.
Учитывая, что 2,9-метровый БПЛА-мишень Е95М имеет естественную ЭПР в 0,15 кв. м, то полуметровое изделие имеет отражающую поверхность не более 0,02 кв. Основным компонентом комплекса управления вооружением многоцелевого истребителя МиГ-29СМТ продолжает оставаться устаревшая (источник по непонятным соображениям называет её «современной») бортовая РЛС Н019МП «Топаз», и это несмотря на наличие у истребителя мультиплексного канала информационного обмена (МКИО) MIL-STD-1553B. «Топаз» имеет низкую помехозащищённость и способен обнаружить цель с ЭПР в 5 кв. м на расстоянии в 90 км, а это значит, что БПЛА с ЭПР в 0,02—0,05 кв. м может быть обнаружен на удалении 20—35 км. Ни о каких «более 100 км» не может быть и речи.
Очевидно, что в данном случае загвоздка вновь заключается в размещении на беспилотниках-мишенях линз Люнеберга, которые и увеличили их отражающую поверхность до необходимых 7—7,5 кв. м, которые фиксируются «Топазом» на удалении 110—115 км (линзы с данной ЭОП устанавливаются и на мишени Е95М). Вывод здесь прост: источники традиционно продолжают завышать параметры устаревших типов бортовых радаров, выдавая желаемое за действительное, в то время как будущее новейших РЛС с активными ФАР «Жук-АЭ/МАЭ», способных обнаружить цели с ЭОП 0,02 кв. м на расстоянии 50—60 км, по сей день висит в воздухе. На этом нездоровом фоне, наблюдаемом у нас, в США серийные F-16C уже активно получают новые станции AN/APG-83 SABR, и это очередной тревожный знак.
Источники информации:
https://altyn73.livejournal.com/1055185.html
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201810180001-mil-ru-6d5cm.html
http://bastion-karpenko.narod.ru/MiG-29SMT.html
Столь высокий результат стал возможен в первую очередь благодаря тому, что процедура перехвата осуществлялась с расстояния всего в 30 км, что обеспечивало минимальную вероятность погрешности бортовой ПФАР-РЛС «Заслон-АМ» при целеуказании ракетам Р-37, а также позволяло поразить «Армавир» всего за считанные секунды, поскольку суммарная скорость сближения Р-37 с РМ-75В на встречно-пересекающемся курсе доходила 2,65 км/с. Задача пилотов МиГ-31БМ облегчалась и тем, что «баллистический/высотный» вариант «Армавира» неспособен осуществлять противозенитные манёвры и является отличной «добычей» для неповоротливой, но высокоскоростной ракеты воздушного боя Р-37.
Тем не менее, обладая подробной информацией об основных ТТХ бортовой РЛС «Заслон-АМ» благодаря таблице «allocer_tab», созданной ныне «замороженным» ресурсом paralay.com («Стелс-машины»), можно легко определить, что цели с ЭОП в 0,1 кв. м обнаруживаются данным радаром на дистанции в 120 км и «захватываются» на расстоянии 95 км. Из этого нетрудно сделать вывод, что пилоты МиГ-31БМ смогут уничтожать новейшие американские противорадиолокационные ракеты AGM-88E AARGM и даже противоракеты SM-3 на эндоатмосферном отрезке восходящей ветви траектории. Также в список целей модернизированных МиГ-31 попадут перспективные американские тактические ракеты малой дальности (100 км) SLAARGM («Surface-Launched AARGM»), разработанные на базе AGM-88E Block I и запускаемые с мобильных наземных пусковых установок. На сегодняшний день известно, что работы по проекту SLAARGM, курируемые Яковом Кримбергом от «Northrop Grumman», входят в завершающую стадию.
На перспективную ракету, оснащённую многочастотной активно-пассивной радиолокационной ГСН, делают большие ставки в КМП и ССО США, так как при минимальных затратах на обслуживание, лёгкости применения и мобильности боевых машин-ПУ, SLAARGM должна обеспечивать атаку как радиоизлучающих объектов (РЛС ДРЛО и радаров наведения ЗРК), так и любых подвижных поверхностных целей (с использованием активного миллиметрового канала РЛ-наведения Ka-диапазона). Возможность перехвата данных ракет с помощью российских МиГ-31БМ ставит под жирный вопрос одну из наиболее амбициозных программ «Нортропа». Следовательно, сентябрьская новость об уникальных тактико-технических параметрах МиГ-31БМ, озвученная телеканалом «Звезда», абсолютно не является каким-либо преувеличением, либо ура-патриотическим искажением реального положения дел.
Другое дело, более свежая новость той же «Звезды» об участии многофункциональных истребителей МиГ-29СМТ в контрольной проверке за 2018 год в Астраханском авиацентре Воздушно-космических сил РФ. В соответствии с опубликованными 18 октября данными, экипажи нескольких многоцелевых истребителей перехватили групповую воздушную цель, имитирующую полёт нескольких БПЛА. Но самое главное заключается в том, что компетентный источник поведал журналистам о том, что «50-сантиметровые дроны условного противника были самостоятельно обнаружены современными бортовыми радарами МиГов на удалении более 100 км». Вот это потенциал! Кто бы мог подумать! Давайте представим себе малоразмерный дрон с длиной и размахом крыла порядка 0,5 м.
Учитывая, что 2,9-метровый БПЛА-мишень Е95М имеет естественную ЭПР в 0,15 кв. м, то полуметровое изделие имеет отражающую поверхность не более 0,02 кв. Основным компонентом комплекса управления вооружением многоцелевого истребителя МиГ-29СМТ продолжает оставаться устаревшая (источник по непонятным соображениям называет её «современной») бортовая РЛС Н019МП «Топаз», и это несмотря на наличие у истребителя мультиплексного канала информационного обмена (МКИО) MIL-STD-1553B. «Топаз» имеет низкую помехозащищённость и способен обнаружить цель с ЭПР в 5 кв. м на расстоянии в 90 км, а это значит, что БПЛА с ЭПР в 0,02—0,05 кв. м может быть обнаружен на удалении 20—35 км. Ни о каких «более 100 км» не может быть и речи.
Очевидно, что в данном случае загвоздка вновь заключается в размещении на беспилотниках-мишенях линз Люнеберга, которые и увеличили их отражающую поверхность до необходимых 7—7,5 кв. м, которые фиксируются «Топазом» на удалении 110—115 км (линзы с данной ЭОП устанавливаются и на мишени Е95М). Вывод здесь прост: источники традиционно продолжают завышать параметры устаревших типов бортовых радаров, выдавая желаемое за действительное, в то время как будущее новейших РЛС с активными ФАР «Жук-АЭ/МАЭ», способных обнаружить цели с ЭОП 0,02 кв. м на расстоянии 50—60 км, по сей день висит в воздухе. На этом нездоровом фоне, наблюдаемом у нас, в США серийные F-16C уже активно получают новые станции AN/APG-83 SABR, и это очередной тревожный знак.
Источники информации:
https://altyn73.livejournal.com/1055185.html
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201810180001-mil-ru-6d5cm.html
http://bastion-karpenko.narod.ru/MiG-29SMT.html
- Автор:
- Евгений Даманцев