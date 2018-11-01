Америка накануне вторжения

Многие члены преступных группировок и очень плохие люди находятся в караване, который приближается к нашей южной границе. Пожалуйста, возвращайтесь назад, вас не пустят в США, если вы не воспользуетесь официальными процедурами. Это вторжение в нашу страну, и наши военные ждут вас.

На Соединенные Штаты Америки движется колонна страшных захватчиков! Она уже достигла Мексики и скоро будет у южных границ США! Вооруженные силы Америки уже перебросили в район возможного столкновения пять тысяч военных, и это ещё не окончательная цифра!Это не отрывок из нового фантастического блокбастера. Это американские новости в несколько упрощенном изложении. Колонна «страшных захватчиков» действительно есть, и в ней насчитывается примерно семь с половиной тысяч мигрантов из стран Центральной Америки – Гондураса, Сальвадора, Панамы и т.д. И Пентагон действительно перебросил пять тысяч военных, чтобы как можно более плотно закрыть границу с Мексикой.Странность ситуации усугубляется тем, что в США, по некоторым оценкам, в данный момент находится более 11 миллионов нелегальных мигрантов. И такая нервная реакция на приближение ещё семи с половиной тысяч выглядит несколько запоздалой… Если, конечно, не принимать в расчет политический момент.Дональд Трамп, как известно, хочет «make America great again». А для этого он считает необходимым навести порядок в миграционной политике. О таком желании он открыто заявлял ещё на президентских выборах, и от намерений своих, несмотря на жесточайшее давление либерального миграционного лобби, не отказался до сих пор.Реализация этих обещаний Трампа именно сейчас вступила в достаточно сложную фазу: он решил покуситься на «священную корову» американской миграционной политики, а именно на поправку к американской Конституции, согласно которой гражданство США можно получиться автоматически по так называемому «праву почвы». То есть любой ребенок, родившийся на территории США, независимо от статуса его родителей, автоматически становится американским гражданином.Несознательные граждане всего мира пользовались этой особенностью американского законодательства: существует даже такое понятие, как «родовой туризм». Обеспеченные граждане многих не очень обеспеченных стран предпочитали родить своего ребенка в Америке, ведь таким образом не только сам ребенок получал американское гражданство, но и его родители могли рассчитывать на значительно упрощенный порядок получения виз или вида на жительство. И действительно: не откажешь же в визе матери несовершеннолетнего американца, желающего посетить свою родину?Но такое положение дел во многом устраивало США – родовой туризм могли себе позволить не все, это в абсолютном большинстве случаев относилось только к состоятельным иностранцам, а у них и без того были хорошие шансы обосноваться в США на постоянной основе. Собственно, эта страна, построенная мигрантами, никогда и не скрывала своего желания снимать «миграционные сливки» в виде ученых, высококвалифицированных специалистов или просто успешных предпринимателей.Однако ситуация сильно изменилась с наплывом нелегальных мигрантов. Миллионы необразованных, малообеспеченных выходцев из Латинской Америки ещё как-то могут быть востребованы американской промышленностью в качестве недорогих рабочих рук. Но что делать уже даже не с тысячами, а по меньшей мере сотнями тысяч новых граждан, появляющихся в семьях нелегалов? Америке совсем не так комфортно обеспечивать их социальные потребности, медицинскую страховку (а она там дорогая), на которую ещё не заработали их родители, образование (бесплатное среднее) и так далее.И Трамп решил посягнуть на эту поправку, заявив, что готов подписать указ, отменяющий право на автоматическое предоставление гражданства детям нелегалов и неграждан. А поскольку подобные посягательства на либеральные святыни требуют там серьезной медийной артподготовки, администрация США и устроила шоу из достаточно рядового для Америки события. А началось все, как это теперь принято, в «Твиттере» Трампа:Тут вам не просто мигранты, а члены преступных группировок и просто «очень плохие люди». Все по законам жанра. Но иначе ведь действительно нельзя – противодействие подобным инициативам в США сильнейшее.Нужно понимать, что демократы не просто так защищают права «латинос» и других мигрантов – для них это важный аспект политической борьбы. «Цветные» мигранты и их подросшие дети традиционно голосуют именно за демократов, и сейчас, когда речь идет уже о десятках миллионов таких избирателей, вопрос становится действительно принципиальным. Трудно говорить однозначно, не имея на руках данных соответствующих исследований (а они просто под запретом в силу своей неполиткорректности), но Трамп пытается вскочить в последний вагон уходящего поезда. И если у него это не получится, через пару десятилетий республиканскую партию США можно будет просто распускать за ненадобностью – все равно у неё не будет шансов на президентских выборах.В общем, схватка предстоит серьезная. И пока трудно сказать, получится ли у действующего президента США обойти Конституцию. Но шансов протащить через Конгресс соответствующую поправку у него пока совсем мало. Поэтому и зашла речь об указе, который вроде как не отменяет саму поправку, а всего лишь пытается «расшифровать» её, отменяя гражданство по праву почвы для детей некоторых категорий гостей Америки.Примечательно, что в это же время и президент России подписал новую миграционную стратегию. Увы, никакого ужесточения миграционной политики в ней не наблюдается. Наше традиционное мигрантолюбие всё так же доминирует над здравым смыслом, но есть, правда, один положительный сдвиг: теперь оно распространяется и на русских, желающих вернуться в Россию из стран ближнего и дальнего зарубежья. Что ж, как говорится, и то хлеб.А американцам остается только позавидовать. У них есть президент, несмотря ни на что выполняющий предвыборные обещания! Это ли не повод для зависти?Хотя он обещал и отношения с Россией наладить. Эх, Дональд, а вот тут у вас прокол…