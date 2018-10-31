Лукашенко: Мы обеспечим контроль на украинско-российской границе

Тлеющий конфликт, а по сути, непрекращающаяся война на Донбассе - это война здесь, в нашей с вами Европе. В нашем общем доме.

Прошло более трёх с половиной лет с момента принятия согласованных "Нормандской четвёркой" Минских соглашений. Однако полностью ни один из их пунктов так и не реализован. Хотя это не значит, что соглашения плохие. Их безальтернативность как единственного пути украинского урегулирования признается и в России‚ и в Европе, и в США. Идёт нагнетание ситуации. Поставки в регион противотанкового, зенитного и иного летального оружия лишь приближают радикальный сценарий. По нашим данным, завозят современное оружие, которое способно вести радиоэлектронную борьбу не только на земле, но и в космосе. Что тогда осталось - ядерное оружие туда завезти, и война обеспечена.

Если нам не удастся привлечь за этот стол США, вряд ли мы достигнем цели.

Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины.