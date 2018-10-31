Лукашенко: Мы обеспечим контроль на украинско-российской границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможности урегулирования конфликта на Донбассе. Белорусский лидер предположил, что урегулирование конфликта, продолжающегося на Донбассе уже пятый год, принципиально невозможно без участия в переговорном процессе США. Такое заявление Лукашенко сделал во время открытия встречи так называемой основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.
Белорусский президент отметил, что сегодня конфронтация стала чуть ли не основным определяющим звеном в международных отношениях, включая отношения в восточно-европейском регионе.
БелТА цитирует главу Белорусского государства:
Лукашенко отметил то, что растёт пропасть между Западом и Россией. Это и санкции, и взаимное недоверие, и информационные войны.
Эскалацию в регионе президент Белоруссии назвал политическим и экономическим заказом. При этом в заявлении отмечено, что с задачей по разрешению конфликта на Донбассе никто не справляется: ни Нормандская четвёрка, ни контактная группа ОБСЕ, ни СММ ОБСЕ, действующая непосредственно в регионе. Также неудовлетворительной Лукашенко назвал работу в формате «Волкер-Сурков».
Президент РБ:
Лукашенко отметил, что война фактически идёт у порога Белоруссии, которая уже приняла более 160 тысяч беженцев.
Александр Лукашенко:
Одним из путей разрешения военного кризиса на Донбассе Лукашенко назвал поиск компромиссного решения по вводу миротворческой миссии.
Лукашенко:
При этом белорусский лидер добавил, что не нужно торопиться отвергать его предложение. Глава РБ констатировал, что от войны устали люди на Украине, и что эта война точно не нужна ни Белоруссии, ни России.
Белорусский президент отметил, что сегодня конфронтация стала чуть ли не основным определяющим звеном в международных отношениях, включая отношения в восточно-европейском регионе.
БелТА цитирует главу Белорусского государства:
Тлеющий конфликт, а по сути, непрекращающаяся война на Донбассе - это война здесь, в нашей с вами Европе. В нашем общем доме.
Лукашенко отметил то, что растёт пропасть между Западом и Россией. Это и санкции, и взаимное недоверие, и информационные войны.
Эскалацию в регионе президент Белоруссии назвал политическим и экономическим заказом. При этом в заявлении отмечено, что с задачей по разрешению конфликта на Донбассе никто не справляется: ни Нормандская четвёрка, ни контактная группа ОБСЕ, ни СММ ОБСЕ, действующая непосредственно в регионе. Также неудовлетворительной Лукашенко назвал работу в формате «Волкер-Сурков».
Президент РБ:
Прошло более трёх с половиной лет с момента принятия согласованных "Нормандской четвёркой" Минских соглашений. Однако полностью ни один из их пунктов так и не реализован. Хотя это не значит, что соглашения плохие. Их безальтернативность как единственного пути украинского урегулирования признается и в России‚ и в Европе, и в США. Идёт нагнетание ситуации. Поставки в регион противотанкового, зенитного и иного летального оружия лишь приближают радикальный сценарий. По нашим данным, завозят современное оружие, которое способно вести радиоэлектронную борьбу не только на земле, но и в космосе. Что тогда осталось - ядерное оружие туда завезти, и война обеспечена.
Лукашенко отметил, что война фактически идёт у порога Белоруссии, которая уже приняла более 160 тысяч беженцев.
Александр Лукашенко:
Если нам не удастся привлечь за этот стол США, вряд ли мы достигнем цели.
Одним из путей разрешения военного кризиса на Донбассе Лукашенко назвал поиск компромиссного решения по вводу миротворческой миссии.
Лукашенко:
Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины.
При этом белорусский лидер добавил, что не нужно торопиться отвергать его предложение. Глава РБ констатировал, что от войны устали люди на Украине, и что эта война точно не нужна ни Белоруссии, ни России.
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