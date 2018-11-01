Русские стратеги в Сирии







Незаконные боевые формирования на территории Сирии создали целое государства с массой укреплённых и замаскированных объектов — от оперативных командных пунктов глубоко под землёй до складов и мастерских по изготовлению взрывчатки. Многие тактические приёмы фортификации боевики переняли у палестинцев, славящихся своей способностью воевать с современной и хорошо обученной армией.Поначалу фронтовой авиации в составе СУ-24М, Су-34, Су-25СМ и истребителей вполне хватало. Тем более что поддержку оказывали армейские винтокрылые боевые птички. Однако с развитием наступления наземных войск бомбардировщикам и штурмовикам становилось всё сложнее достигать центральных и восточных районов Сирии. При максимальной боевой нагрузке машины были вынуждены после работы садиться на «аэродромы подскока» Шайрат и Аль-Тайар. Атака американской своры на один из этих аэродромов была нацелена в том числе на выведение из строя столь важного для ВКС объекта. Все это вкупе создавало сложности боевого применения тактической авиации в небе Сирии: увеличивалось время выполнения заданий и снижалась эффективность. Также сказалась ограниченная мощь фронтовой авиации при нанесении ударов по особо укреплённым сооружениям противника, отличающимся повышенной живучестью.Поэтому вполне логичным стало введение в строй Дальней авиации ВКС России на сирийском театре военных действий. До Сирии российские стратегические бомбардировщики неоднократно применялись в боевой обстановке, но это были относительно небольшие Ту-16 и Ту-22М. Сейчас же в состав боевой группы ввели шесть сверхзвуковых Ту-160М, пять заслуженных старичков Ту-95М и двенадцать «средних» бомбардировщиков Ту-22М3. Летать такие гиганты в небе одни не могут, и для оперативного обеспечения им были приданы несколько истребителей Су-27СМ и фронтовых «бомберов» Су-34. Вся техника базировалась не в Сирии, а на территории России в Северной Осетии. Очень длинная ВВП моздокского аэродрома позволяла без проблем взлетать как гигантам Ту-95, так и скромным истребителям.Удары Дальняя авиации России наносила по боевикам с конца 2015 года. Первыми прошли боевое крещение в арабской республике Ту-22М3. Целями для них стали укрепления в восточных провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор, которые с трудом могли доставать фронтовые бомбардировщики. Каждый самолет нес на внутренней подвеске по 12 экземпляров ОФАБ-250-270, которые летели на головы боевиков преимущественно в светлое время суток и с больших высот. Ту-22М3 может взять и больше бомб на борт, но именно такая конфигурация была оптимальна с учетом дальности полета. В некоторых случаях Ту-22М3 несли гораздо более крупные боеприпасы калибром 3000 килограммов ФАБ-3000М54. Бомбы-гиганты калибром в 6000 и 9000 килограммов не применялись.Выход на цель осуществлялся по малогабаритной инерциальной системе МИС-45, а также по данным радиосистемы дальней навигации А711 «Кремний». Скорость бомбометания составляла порядка 900 км/ч и в условиях отличной видимости: бомбы отправлялись к целям по оптическому каналу прицеливания. Полет самолетов над территориями других государств не оглашается, но можно предположить, что бомбардировщики проходили над Азербайджаном и Ираком, о чем, естественно, была соответствующая договоренность. И, конечно, наши заклятые друзья из блока НАТО были оповещены о предстоящем ударе и реагировали на загруженные бомбами российские машины не так нервно. Представитель Госдепа США Марк Тонер в этой связи сказал: «Россия предупредила нас об этом через центр военно-воздушных операций в Катаре, действующий на базе ВВС Эль-Удейд, Коалиция знает о намерении использовать Россией крылатые ракеты... Соединенные Штаты при этом хотели бы, чтобы Россия наносила удары по позициям террористов и чтобы при этом не было потерь среди мирного населения...»Гораздо эффективнее выглядела бы стратегия США, в соответствии с которой они делились бы информацией о месторасположении террористов с Россией, а не действовали изолировано, попутно нанося удары по правительственным войскам. Но таких шагов не последовало, а вот бесспорное уважение перед Дальней авиацией Россией было налицо — никто громко не кричал о своих возражениях. Тем не менее, руководство приняло решение о сопровождении всех бомбардировщиков истребителями во избежание инцидентов, за которым придется дорого расплачиваться всем сторонам.Стоит отметить, что прикрытие идет не бок о бок с тяжёлыми машинами, как мы привыкли видеть на телевизионных кадрах, а на удалении, дабы иметь возможность для наблюдения и маневра атаки.Ту-95МС и Ту-160М вошли в бой 17 октября 2015 года и нанесли удары по точечным целям, в отличие от младших собратьев, работавших по рассредоточенным объектам. Турбовинтовые Ту-95МС несли крылатые ракеты Х-555, являющиеся глубокой модернизацией Х-55 еще 1980-х годов выпуска. Ракеты были оснащены дополнительно к классической инерциальной навигационной системе оборудованием спутниковой навигации, которая уменьшала вероятное круговое отклонение до 20 метров. Такая крылатая ракета может быть с ядерной БЧ, но в Сирии её заменили на фугасную и проникающую. Очевидно, что ВКС использовали также и вариант Х-555 с увеличенной дальностью, являющейся модификацией Х-55СМ с накладными баками и максимальной дальностью в 3500 километров.Дубненский машиностроительный завод «Радуга» поставил для Ту-160М ракеты последнего поколения Х-101, испробованные на сирийских террористах чисто в научных целях. Новая система инерциальной навигации с коррекцией по рельефу и оптическая автокорреляционная головка самонаведения с заранее заложенным образом цели позволяет наносить удары с точностью до 10 метров. Ракета крупнее и тяжелее предшественников, а также отличается повышенной дальностью полета до цели — неядерная модификация в состоянии пройти и 5000 километров. Интересно, что ракетоносцы Ту-160М шли к целям из Моздока по другим маршрутам, нежели младшие по классу и старшие по возрасту собратья. Цели для «Белых лебедей» находись в провинциях Идлиб и Алеппо на северо-востоке Сирии, что не далеко от Хмеймима. Очевидно, что из ударов таким хайтеком руководство ВКС делало прежде всего шоу и полноценные боевые испытания. Подавляющее большинство ударов наносилось по точечным целям в пустынной местности, крылатые ракеты для которых были излишни по своей стоимости. Командующий Дальней авиацией Жихарев доложил по итогам ударов Путину: «В ходе выполнения ударов самолеты Ту-22М3 за один вылет преодолели расстояние 4510 километров, а Ту-160М и Ту-95МС находились в воздухе 8 часов 20 минут».Главным бонусом ударов стратегами, кроме собственно апробации, стала возможность поражать объекты боевиков глубоко в тылу, чего они никак не ожидали. На период конца 2015 — начала 2016 годов у них не было возможности выводить свои подразделения в тыл для отдыха и пополнения — по ним нередко работали стратегические бомбардировщики. Били по Идлибу и его заводам по производству взрывчатки, командным пунктам и штаб-квартире ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) ракетами Х-555 с борта Ту-95МС «Севастополь». Ту-22М3 работали по нефтеперегонным заводам, станциям перекачки нефти, складам боеприпасам и мастерским в Ракке и Дейз-Эз-Зор. Причем, судя по кадрам хроники, на головы бородачам летели порой нехилые ФАБ-3000М54. Для полной оценки эффективности бомбометания многие удары фиксировались с разных ракурсов — с барражирующих вертолетов, БПЛА и собственных оптических систем самолетов. Пуски крылатых ракет также осуществлялись с акватории Средиземного моря, куда самолеты-носители Ту-95МС добирались через Иран, Индийский океан и Красное море.Ракеты Х-101 на револьверной пусковой установке в отсеке вооружения самолета Ту-160Конечно, переломить ход боевых действий удары наших стратегов не могли, да это и не было их целью. Гораздо важнее то, что мы лишний раз продемонстрировали, что при всех проблемах наша Дальняя авиация в тонусе и может нести в чреве не только фугасные боеголовки. Мало того, тонус в полной боевой исправности — только один Ту-95МС сел на домашний аэродром с незакрывшимися створками бомбоотсека. Война стратегов получилась короткой и во многом ненастоящей, но вполне угрожающей.