Так какой флот нужен России?
И вообще, давно уже пора определиться, мы (Россия) – это морская или континентальная держава?
Если по уму да по прошлым временам – вроде бы морская и даже океанская. По настоящему времени – все неоднозначно.
Хотя в принципе, неоднозначно было всегда. Россия вообще уникальная страна в плане флотоимения, поскольку, наверное, ни у одной страны в мире больше нет таких проблем с флотом. Точнее, с флотами.
Есть страны, которым приходится держать более одного флота. Те же США, там их вроде бы больше, но они все разделены на два сектора: тихоокеанский и атлантический. Но вот так, чтобы четыре, такого кошмара, по-моему, ни у кого в мире больше нет.
Тем не менее, выкручиваться как-то надо. И не ради откровенной глупости типа «демонстрации флага» или «присутствия». Флагом не напугать никого, а присутствие некоторых наших надводных кораблей вызывают оживление в иноСМИ исключительно в разделе «Юмор и сатира».
Есть более важная вещь, чем все эти парады и демонстрации всего и вся. Это защита объектов на наших рубежах и, собственно, самих рубежей.
Например, Северный морской путь. Или полуостров Камчатка. Или акватория от Камчатки до Сахалина. То есть такие места нашей территории, куда по воздуху не всегда можно попасть. Про путь по земле (где она есть) я вообще молчу.
Нет, конечно, можно утыкать все побережье стрелялками и бабахалками, вот только все связанное с личным составом и его жизнеобеспечением все равно ляжет на корабли. Да и потом, идем к карте, смотрим на наши северную и восточную прибрежную линию и понимаем, что ну его…
Так что как бы ни казалось, что флот – это роскошь, без ВМФ, увы, никак.
Да, дорого. Да, долго. Да, не все теперь можем. И что?
И ничего. Надо все равно смотреть в море. Оттуда исходила, исходит и будет исходить угроза. Пока не изобретут антигравитацию, и линкоры не начнут летать. Пока самый дешевый и эффективный транспорт на большие расстояния – морской.
К сожалению, наш флот уже далеко не тот, что раньше. Донашиваем корабли, которые унаследовали от СССР, сами что-то подобное пока построить не в состоянии. Даже не ведем речь о монстрах типа «Орланов», тут 1164 отремонтировать пока проблемно, не то что еще строить. Увы, но это так. Постройка больших надводных кораблей океанской зоны – это не для современной России.
А перетирать на выставках проекты-прожекты типа суперавианосца, эсминца и так далее можно до бесконечности. На то выставки и форумы и существуют, чтобы там концептами хвастаться. Никто проекты с выставок всерьез не воспринимает. Всем подавай в металле да во всеоружии и в море.
В итоге российский военный флот даже теоретически и в патриотическом угаре невозможно сравнить с американским. Это примерно так же уныло выглядит, как сравнение нашего Тихоокеанского флота и китайских ВМС НОАК. Причем догнать (хотя бы) китайцев на Тихом океане мы реально не в состоянии. А там, кроме китайцев, есть еще и японский флот, который тоже прогрессирует от года к году.
А вариант, способный если не уравнять шансы, то хотя бы нивелирующий превосходство наших потенциальных (а потенциальные там все), нужен как воздух.
И тут волей-неволей, но вспоминаешь, что не все потеряно в некоторых отраслях кораблестроения. Продвинутые мореманы уже понимают, куда я клоню. Да, уважаемые, именно туда. Под воду смотрю.
Мы пока еще не разучились строить подводные лодки. Это факт.
Мы строит лучшие атомные подлодки в мире. Это тоже факт.
Подводные лодки обладают такими качествами, как скрытность, автономность и повышенная боевая устойчивость. Последнее – я имел в виду, что в отличие от надводных кораблей, подлодки перемещаются в трехмерном пространстве, что дает им неоспоримое преимущество перед любым другим классом кораблей.
Даже не буду долго говорить о преимуществах, достаточно короткого экскурса в историю, когда в Первую (да и во Вторую тоже) мировую войну островная империя Великобритания была фактически поставлена на грань голода немецкими подводными лодками, топившими все торговые суда без разбора.
Очень эффективно и в день сегодняшний, особенно если вспомнить, сколько всего морем получают все, от США до той же Великобритании. Про Японию вообще молчу, для них морская блокада самое то даже сегодня будет.
Кстати, сразу же стоит сказать, что нам море – не доставка всего, а чисто рыбки половить. Да и то, даже с таким флотом кто бы рискнул запретить? Берег рядом, а на берегу… Вот. Есть разница, правда?
Да, подлодки весьма эффективны в борьбе с надводными кораблями, и я считаю, что в этом даже превосходят авиацию. Вот с авиацией не могут воевать, но с современной рабочей глубиной нормальной ПЛ, самолет не так страшен. А уж атомным так и вообще.
И потом, подводную лодку еще найти надо. С самолетом проще.
Сейчас некоторые вспомнят Стругацких и их «Обитаемый остров». Жуткая Островная империя и ее стаи белых подводных лодок.
А почему нет?
Атомные ПЛ из-за значительных размеров, высокой скорости, глубины погружения и автономности, но и большей шумности нет смысла использовать в закрытых морях типа Черного и Балтийского. Но там и воевать с их помощью не с кем, все решают прибрежные ракетные комплексы и москитный флот малых кораблей с теми же «Калибрами».
И, уверен, решат как надо.
А вот реально океанские флоты, Северный и Тихоокеанский… Вот тут есть о чем подумать. Оно и сейчас АПЛ имеются только в составе этих флотов, дальше только наращивание количества и качества.
Ведь атомные подводные лодки, пожалуй, это единственные крупные корабли, которые мы не разучились строить.
Если мы не в состоянии строить ракетные крейсеры и эсминцы, то может, выход в ракетных подводных крейсерах? Да, ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (РПК СН) в оперативном отношении относятся не столько к ВМФ, сколько к средствам ядерного сдерживания (СЯС), тем не менее это боевые корабли. И залп такого корабля ничуть не слабее, чем у надводного коллеги. О скрытности даже не говорим.
Основными РПК СН в составе отечественного флота являются лодки проекта 667БДРМ, несущие по 16 баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) Р-29РМ различных модификаций.
К-51 «Верхотурье»
К-84 «Екатеринбург»
К-18 «Карелия»
К-407 «Новомосковск»
К-114 «Тула»
Находятся в строю, в составе Северного флота. Одна лодка (К-117 «Брянск») – в ремонте.
Предшественниками этих лодок были корабли проекта 667БДР. Каждая лодка несет такое же количество ракет Р-29Р – 16 единиц.
Но от 14 лодок проекта на плаву сегодня только три, тихоокеанские К-223 «Подольск», К-433 «Св. Георгий Победоносец» и К-44 «Рязань». И да, первые две скорее всего, будут утилизированы, о чем мы с свое время писали с огромным сожалением.
Из семи крейсеров проекта 941 остался в строю на Северном флоте только ТК-208 «Дмитрий Донской», который используется для испытаний БРПЛ Р-30 «Булава».
Но именно под «Булаву» строятся корабли, которые считаются вершиной совершенства для подводных крейсеров. Это проект 955, каждая субмарина которого будет нести 16 ракет Р-30.
К-535 «Юрий Долгорукий», первый крейсер проекта 955, находится в составе Северного флота. К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах» определены служить на Тихом океане.
Дальнейшее развитие проекта – более усовершенствованные корабли с индексом 955А в настоящее время находятся на разной степени готовности и постройки. «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский».
В целом по количеству РПК СН Россия если и отстает от США, то это отставание не такое критичное. А вот Китай, Великобританию и Францию мы обходим. Правда, по отдельности, а не всех сразу. Но вообще сомнительно, что все вышеперечисленные державы вдруг решат с нами повоевать. Тем не менее, хрупкий паритет имеет место быть, пусть даже у англичан и французов почти все средства ядерного сдерживания морского базирования, чего не сказать о нас.
Но ведь не крейсерами стратегического назначения живы ВМС, правильно? Как я уже выше заметил, РПК СН – боевой корабль, но действительно, ограниченный по применению. «Весь мир в труху» — это как раз по их части.
Но есть же просто АПЛ, возможности которых поскромнее, но ведь и не каждый день надо уничтожать страны и континенты, не так ли?
На Северном флоте несут (точнее, доживают) службу ветераны проекта 671РТМК.
В старые добрые советские времена этих лодок построили 26 единиц. Сегодня осталось всего три ветерана: Б-138 «Обнинск» в строю, Б-414 «Даниил Московский» и Б-448 «Тамбов» в ремонте. Б-414 скорее всего из ремонта отправится на списание и утилизацию, печально, но с другой стороны, столько и не живут вообще. Скорее всего и Б-138 с Б-448 ждет та же участь, лодки устарели по всем показателям.
Далее у нас АПЛ проекта 971.
Хорошие лодки, в свое время они по уровню шумности догнали американские АПЛ типа «Лос-Анджелес» и вообще лодки были весьма прорывные по многим составляющим.
Из 14 АПЛ проекта 971, попавших в состав наших ВМФ (пятнадцатую по счету лодку сразу отдали Индии), сегодня осталось 11.
Северный флот:
К-317 «Пантера»
К-335 «Гепард» — в строю
К-154 «Тигр»
К-157 «Вепрь»
К-328 «Леопард»
К-461 «Волк» — в ремонте
Тихоокеанский флот:
К-419 «Кузбасс» — в строю
К-295 «Самара»
К-322 «Кашалот» (есть информация, что после ремонта уйдет в Индию)
К-331 «Магадан» (есть информация о том, что скорее всего спишут)
К-391 «Братск» — в ремонте
Если так посмотреть, картина вроде бы печальная, но тут есть нюанс. Основное вооружение АПЛ данного типа, ракетный комплекс «Гранат» мягко говоря (очень мягко), устарел. Появилась возможность переоборудовать лодки под более новые комплексы «Оникс» и «Калибр», что однозначно положительно скажется на возможностях лодок.
АПЛ проекта 945.
Эти лодки есть и их нет одновременно. Титановый корпус лодок делал их меньше в плане размеров, но значительно увеличивал стоимость. Всего было изготовлено 4 лодки, две по проекту 945, Б-239 «Карп» и Б-276 «Кострома», обе числятся в ремонте из которого скорее всего пойдут в утилизацию, и две лодки проекта 945А, Б-336 «Псков» и Б-534 «Нижний Новгород», которые все еще стоят в строю Северного флота.
АПЛ проекта 949А.
«Антеи» — это вообще отдельная тема. Последние представители семейства «убийц авианосцев» внезапно обретают второе дыхание.
Речь идет опять о модернизационной замене ПКР П-700 «Гранит» на П-800 «Оникс» или на все тот же «Калибр». Глобальная переделка пусковых контейнеров не потребуется, соответственно, 24 ракеты – это приятно. Не всем, но тем не менее.
На сегодняшний день из 11 «Антеев» осталось 8. Но бывшие довольно узкоспециализированные «убийцы авианосцев» станут более разносторонними и универсальными кораблями.
Северный флот:
К-119 «Воронеж»
К-410 «Смоленск»
К-266 «Орел» — в строю
Тихоокеанский флот:
К-150 «Томск»
К-456 «Тверь» — в строю
К-132 «Иркутск»
К-186 «Омск»
К-442 «Челябинск» — в ремонте
Одна АПЛ (К-329 «Белгород») перестраивается в лодку специального назначения.
Ну и вишенка на торте, АПЛ проекта 885.
Пока одна, К-560 «Северодвинск». Малошумная, новейшая, способная за один залп выстрелить 32 «Калибра», лодка. Но уже строятся, причем, уже в рамках усовершенствованного проекта 08851 еще 6 АПЛ: К-561 «Казань» (уже спущена на воду), К-573 «Новосибирск», К-571 «Красноярск», К-564 «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск».
Что в итоге, в котором мы даже не берем в расчет дизель-электрические подводные лодки? О ДЭПЛ надо говорить отдельно, потому что все-таки это оружие совсем уж ближнего боя, более подходящее как раз для внутренних морей типа Черного и Балтийского.
Можно ли считать достаточным то количество АПЛ, которое было приведено выше?
Если просто оперировать цифрами двух флотов, то вроде бы ничего все.
27 многоцелевых АПЛ, из которых в строю находится 12, остальные 15 – в ремонте, кто на модернизации, а кто-то уже в строй не вернется. И количество планируемых к утилизации АПЛ колеблется от 4 до 6 по разным источникам.
Конечно, это количество ни в коем случае нельзя считать достаточным. Ни при каком раскладе. Да. По количеству мы занимаем второе место в мире после США, превосходя всех остальных, но не стоит забывать, что в случае открытого противостояния НАТО к подводным лодкам США присоединятся АПЛ Франции и Великобритании.
Даже если строительство «Ясеней» проекта 08851 будет идти по плану, без «сдвигов вправо», это только лишь компенсирует списание возрастных лодок советской постройки.
Понятно, что лодки проектов 671РТМК, 945 и 971 рано или поздно уйдут в историю, и их необходимо будет заменить. Будут это «Ясени» или некая лодка следующего поколения «Хаски», пока вопрос.
Радикально улучшить сегодня ситуацию с обновлением российского флота сложно. Сложно хотя бы потому, что флот – это очень дорогостоящее, а самое главное – небыстрое детище для любой страны. Даже для США. Что уж тут говорить о более чем скромных российских возможностях.
Так стоит ли тратить время, деньги и мозги конструкторов на создание пустых прожектов типа авианосца «Шторм» или эсминца «Лидер», если мы сегодня просто не в состоянии наладить выпуск элементарных двигательных установок для эсминцев и фрегатов? Если наши корабли ходят на китайских дизелях?
К чему тогда все это, не проще ли сконцентрировать усилия как людские, так и финансовые (а денег снова перестало хватать) на том, в чем мы пока еще сильны?
И кто сказал, что мощный атомный подводный флот не сможет стать надежным щитом для страны с такой огромной береговой линией?
Если по уму да по прошлым временам – вроде бы морская и даже океанская. По настоящему времени – все неоднозначно.
Хотя в принципе, неоднозначно было всегда. Россия вообще уникальная страна в плане флотоимения, поскольку, наверное, ни у одной страны в мире больше нет таких проблем с флотом. Точнее, с флотами.
Есть страны, которым приходится держать более одного флота. Те же США, там их вроде бы больше, но они все разделены на два сектора: тихоокеанский и атлантический. Но вот так, чтобы четыре, такого кошмара, по-моему, ни у кого в мире больше нет.
Тем не менее, выкручиваться как-то надо. И не ради откровенной глупости типа «демонстрации флага» или «присутствия». Флагом не напугать никого, а присутствие некоторых наших надводных кораблей вызывают оживление в иноСМИ исключительно в разделе «Юмор и сатира».
Есть более важная вещь, чем все эти парады и демонстрации всего и вся. Это защита объектов на наших рубежах и, собственно, самих рубежей.
Например, Северный морской путь. Или полуостров Камчатка. Или акватория от Камчатки до Сахалина. То есть такие места нашей территории, куда по воздуху не всегда можно попасть. Про путь по земле (где она есть) я вообще молчу.
Нет, конечно, можно утыкать все побережье стрелялками и бабахалками, вот только все связанное с личным составом и его жизнеобеспечением все равно ляжет на корабли. Да и потом, идем к карте, смотрим на наши северную и восточную прибрежную линию и понимаем, что ну его…
Так что как бы ни казалось, что флот – это роскошь, без ВМФ, увы, никак.
Да, дорого. Да, долго. Да, не все теперь можем. И что?
И ничего. Надо все равно смотреть в море. Оттуда исходила, исходит и будет исходить угроза. Пока не изобретут антигравитацию, и линкоры не начнут летать. Пока самый дешевый и эффективный транспорт на большие расстояния – морской.
К сожалению, наш флот уже далеко не тот, что раньше. Донашиваем корабли, которые унаследовали от СССР, сами что-то подобное пока построить не в состоянии. Даже не ведем речь о монстрах типа «Орланов», тут 1164 отремонтировать пока проблемно, не то что еще строить. Увы, но это так. Постройка больших надводных кораблей океанской зоны – это не для современной России.
А перетирать на выставках проекты-прожекты типа суперавианосца, эсминца и так далее можно до бесконечности. На то выставки и форумы и существуют, чтобы там концептами хвастаться. Никто проекты с выставок всерьез не воспринимает. Всем подавай в металле да во всеоружии и в море.
В итоге российский военный флот даже теоретически и в патриотическом угаре невозможно сравнить с американским. Это примерно так же уныло выглядит, как сравнение нашего Тихоокеанского флота и китайских ВМС НОАК. Причем догнать (хотя бы) китайцев на Тихом океане мы реально не в состоянии. А там, кроме китайцев, есть еще и японский флот, который тоже прогрессирует от года к году.
А вариант, способный если не уравнять шансы, то хотя бы нивелирующий превосходство наших потенциальных (а потенциальные там все), нужен как воздух.
И тут волей-неволей, но вспоминаешь, что не все потеряно в некоторых отраслях кораблестроения. Продвинутые мореманы уже понимают, куда я клоню. Да, уважаемые, именно туда. Под воду смотрю.
Мы пока еще не разучились строить подводные лодки. Это факт.
Мы строит лучшие атомные подлодки в мире. Это тоже факт.
Подводные лодки обладают такими качествами, как скрытность, автономность и повышенная боевая устойчивость. Последнее – я имел в виду, что в отличие от надводных кораблей, подлодки перемещаются в трехмерном пространстве, что дает им неоспоримое преимущество перед любым другим классом кораблей.
Даже не буду долго говорить о преимуществах, достаточно короткого экскурса в историю, когда в Первую (да и во Вторую тоже) мировую войну островная империя Великобритания была фактически поставлена на грань голода немецкими подводными лодками, топившими все торговые суда без разбора.
Очень эффективно и в день сегодняшний, особенно если вспомнить, сколько всего морем получают все, от США до той же Великобритании. Про Японию вообще молчу, для них морская блокада самое то даже сегодня будет.
Кстати, сразу же стоит сказать, что нам море – не доставка всего, а чисто рыбки половить. Да и то, даже с таким флотом кто бы рискнул запретить? Берег рядом, а на берегу… Вот. Есть разница, правда?
Да, подлодки весьма эффективны в борьбе с надводными кораблями, и я считаю, что в этом даже превосходят авиацию. Вот с авиацией не могут воевать, но с современной рабочей глубиной нормальной ПЛ, самолет не так страшен. А уж атомным так и вообще.
И потом, подводную лодку еще найти надо. С самолетом проще.
Сейчас некоторые вспомнят Стругацких и их «Обитаемый остров». Жуткая Островная империя и ее стаи белых подводных лодок.
А почему нет?
Атомные ПЛ из-за значительных размеров, высокой скорости, глубины погружения и автономности, но и большей шумности нет смысла использовать в закрытых морях типа Черного и Балтийского. Но там и воевать с их помощью не с кем, все решают прибрежные ракетные комплексы и москитный флот малых кораблей с теми же «Калибрами».
И, уверен, решат как надо.
А вот реально океанские флоты, Северный и Тихоокеанский… Вот тут есть о чем подумать. Оно и сейчас АПЛ имеются только в составе этих флотов, дальше только наращивание количества и качества.
Ведь атомные подводные лодки, пожалуй, это единственные крупные корабли, которые мы не разучились строить.
Если мы не в состоянии строить ракетные крейсеры и эсминцы, то может, выход в ракетных подводных крейсерах? Да, ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (РПК СН) в оперативном отношении относятся не столько к ВМФ, сколько к средствам ядерного сдерживания (СЯС), тем не менее это боевые корабли. И залп такого корабля ничуть не слабее, чем у надводного коллеги. О скрытности даже не говорим.
Основными РПК СН в составе отечественного флота являются лодки проекта 667БДРМ, несущие по 16 баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) Р-29РМ различных модификаций.
К-51 «Верхотурье»
К-84 «Екатеринбург»
К-18 «Карелия»
К-407 «Новомосковск»
К-114 «Тула»
Находятся в строю, в составе Северного флота. Одна лодка (К-117 «Брянск») – в ремонте.
Предшественниками этих лодок были корабли проекта 667БДР. Каждая лодка несет такое же количество ракет Р-29Р – 16 единиц.
Но от 14 лодок проекта на плаву сегодня только три, тихоокеанские К-223 «Подольск», К-433 «Св. Георгий Победоносец» и К-44 «Рязань». И да, первые две скорее всего, будут утилизированы, о чем мы с свое время писали с огромным сожалением.
Из семи крейсеров проекта 941 остался в строю на Северном флоте только ТК-208 «Дмитрий Донской», который используется для испытаний БРПЛ Р-30 «Булава».
Но именно под «Булаву» строятся корабли, которые считаются вершиной совершенства для подводных крейсеров. Это проект 955, каждая субмарина которого будет нести 16 ракет Р-30.
К-535 «Юрий Долгорукий», первый крейсер проекта 955, находится в составе Северного флота. К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах» определены служить на Тихом океане.
Дальнейшее развитие проекта – более усовершенствованные корабли с индексом 955А в настоящее время находятся на разной степени готовности и постройки. «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский».
В целом по количеству РПК СН Россия если и отстает от США, то это отставание не такое критичное. А вот Китай, Великобританию и Францию мы обходим. Правда, по отдельности, а не всех сразу. Но вообще сомнительно, что все вышеперечисленные державы вдруг решат с нами повоевать. Тем не менее, хрупкий паритет имеет место быть, пусть даже у англичан и французов почти все средства ядерного сдерживания морского базирования, чего не сказать о нас.
Но ведь не крейсерами стратегического назначения живы ВМС, правильно? Как я уже выше заметил, РПК СН – боевой корабль, но действительно, ограниченный по применению. «Весь мир в труху» — это как раз по их части.
Но есть же просто АПЛ, возможности которых поскромнее, но ведь и не каждый день надо уничтожать страны и континенты, не так ли?
На Северном флоте несут (точнее, доживают) службу ветераны проекта 671РТМК.
В старые добрые советские времена этих лодок построили 26 единиц. Сегодня осталось всего три ветерана: Б-138 «Обнинск» в строю, Б-414 «Даниил Московский» и Б-448 «Тамбов» в ремонте. Б-414 скорее всего из ремонта отправится на списание и утилизацию, печально, но с другой стороны, столько и не живут вообще. Скорее всего и Б-138 с Б-448 ждет та же участь, лодки устарели по всем показателям.
Далее у нас АПЛ проекта 971.
Хорошие лодки, в свое время они по уровню шумности догнали американские АПЛ типа «Лос-Анджелес» и вообще лодки были весьма прорывные по многим составляющим.
Из 14 АПЛ проекта 971, попавших в состав наших ВМФ (пятнадцатую по счету лодку сразу отдали Индии), сегодня осталось 11.
Северный флот:
К-317 «Пантера»
К-335 «Гепард» — в строю
К-154 «Тигр»
К-157 «Вепрь»
К-328 «Леопард»
К-461 «Волк» — в ремонте
Тихоокеанский флот:
К-419 «Кузбасс» — в строю
К-295 «Самара»
К-322 «Кашалот» (есть информация, что после ремонта уйдет в Индию)
К-331 «Магадан» (есть информация о том, что скорее всего спишут)
К-391 «Братск» — в ремонте
Если так посмотреть, картина вроде бы печальная, но тут есть нюанс. Основное вооружение АПЛ данного типа, ракетный комплекс «Гранат» мягко говоря (очень мягко), устарел. Появилась возможность переоборудовать лодки под более новые комплексы «Оникс» и «Калибр», что однозначно положительно скажется на возможностях лодок.
АПЛ проекта 945.
Эти лодки есть и их нет одновременно. Титановый корпус лодок делал их меньше в плане размеров, но значительно увеличивал стоимость. Всего было изготовлено 4 лодки, две по проекту 945, Б-239 «Карп» и Б-276 «Кострома», обе числятся в ремонте из которого скорее всего пойдут в утилизацию, и две лодки проекта 945А, Б-336 «Псков» и Б-534 «Нижний Новгород», которые все еще стоят в строю Северного флота.
АПЛ проекта 949А.
«Антеи» — это вообще отдельная тема. Последние представители семейства «убийц авианосцев» внезапно обретают второе дыхание.
Речь идет опять о модернизационной замене ПКР П-700 «Гранит» на П-800 «Оникс» или на все тот же «Калибр». Глобальная переделка пусковых контейнеров не потребуется, соответственно, 24 ракеты – это приятно. Не всем, но тем не менее.
На сегодняшний день из 11 «Антеев» осталось 8. Но бывшие довольно узкоспециализированные «убийцы авианосцев» станут более разносторонними и универсальными кораблями.
Северный флот:
К-119 «Воронеж»
К-410 «Смоленск»
К-266 «Орел» — в строю
Тихоокеанский флот:
К-150 «Томск»
К-456 «Тверь» — в строю
К-132 «Иркутск»
К-186 «Омск»
К-442 «Челябинск» — в ремонте
Одна АПЛ (К-329 «Белгород») перестраивается в лодку специального назначения.
Ну и вишенка на торте, АПЛ проекта 885.
Пока одна, К-560 «Северодвинск». Малошумная, новейшая, способная за один залп выстрелить 32 «Калибра», лодка. Но уже строятся, причем, уже в рамках усовершенствованного проекта 08851 еще 6 АПЛ: К-561 «Казань» (уже спущена на воду), К-573 «Новосибирск», К-571 «Красноярск», К-564 «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск».
Что в итоге, в котором мы даже не берем в расчет дизель-электрические подводные лодки? О ДЭПЛ надо говорить отдельно, потому что все-таки это оружие совсем уж ближнего боя, более подходящее как раз для внутренних морей типа Черного и Балтийского.
Можно ли считать достаточным то количество АПЛ, которое было приведено выше?
Если просто оперировать цифрами двух флотов, то вроде бы ничего все.
27 многоцелевых АПЛ, из которых в строю находится 12, остальные 15 – в ремонте, кто на модернизации, а кто-то уже в строй не вернется. И количество планируемых к утилизации АПЛ колеблется от 4 до 6 по разным источникам.
Конечно, это количество ни в коем случае нельзя считать достаточным. Ни при каком раскладе. Да. По количеству мы занимаем второе место в мире после США, превосходя всех остальных, но не стоит забывать, что в случае открытого противостояния НАТО к подводным лодкам США присоединятся АПЛ Франции и Великобритании.
Даже если строительство «Ясеней» проекта 08851 будет идти по плану, без «сдвигов вправо», это только лишь компенсирует списание возрастных лодок советской постройки.
Понятно, что лодки проектов 671РТМК, 945 и 971 рано или поздно уйдут в историю, и их необходимо будет заменить. Будут это «Ясени» или некая лодка следующего поколения «Хаски», пока вопрос.
Радикально улучшить сегодня ситуацию с обновлением российского флота сложно. Сложно хотя бы потому, что флот – это очень дорогостоящее, а самое главное – небыстрое детище для любой страны. Даже для США. Что уж тут говорить о более чем скромных российских возможностях.
Так стоит ли тратить время, деньги и мозги конструкторов на создание пустых прожектов типа авианосца «Шторм» или эсминца «Лидер», если мы сегодня просто не в состоянии наладить выпуск элементарных двигательных установок для эсминцев и фрегатов? Если наши корабли ходят на китайских дизелях?
К чему тогда все это, не проще ли сконцентрировать усилия как людские, так и финансовые (а денег снова перестало хватать) на том, в чем мы пока еще сильны?
И кто сказал, что мощный атомный подводный флот не сможет стать надежным щитом для страны с такой огромной береговой линией?
- Автор:
- Роман Скоморохов