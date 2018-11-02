Разведка, Скрипали и расследования Ходорковского

Странный мы, россияне, народ. Любим копаться в себе, да не просто так, а с изрядной долей этакого мазохизма. Зачем-то пытаемся объяснить то, что совсем не обязаны объяснять. Не хуже того знаменитого петуха ищем в окружающем нас жемчужины для того, чтобы потом сказать всем, что навоз — это и есть место складирования этих самых жемчужин.Прошло не так много времени с того момента, как Великобритания в очередной раз показала страшное российское ГРУ в лице российских шпионов-отравителей. Всё как обычно.Много слов, много обещаний представить кучу доказательств, много обещаний "ударить в ответ". И как обычно, обычное ничего. Как страшные монстры в ночном лесу, шпионы с наступлением рассвета превратились в кусты, коряги и прочие обычные для леса вещи.Тема испарилась. Вроде бы. Куда-то пропали с глаз все Скрипали, свидетели, отравленные полицейские и подопытные мыши. Тишина. Спокойствие. Все исчислено, взвешено, распределено.Но не для всех. Десятки, а может, сотни блогеров, журналистов, просто интернетовских "исследователей" роют информационную кучу в надежде доказать причастность этого самого пресловутого ГРУ к отравлению Скрипалей.Им глубоко наплевать на этих самых Скрипалей. Нет их — и не надо. Спецслужбы молчат – и ничего. Сами управимся вполне нормально. Нет доказательств? Ничего, придумаем.Зачем? Для жителей Туманного Альбиона все ясно. Да и скучно читать ежедневно про одно и то же. Им главное "выдать сенсацию", а значит, заработать очередную пару сотен. И это нормально.Ненормально другое. Когда из темы начинают уже выжимать хоть чего-то, несмотря на то, что это чего-то на вид не очень, и запах соответствующий.Кто ищет, тот всегда найдет. Особенно если это крайне оппозиционные интернет-ресурсы. Расследование канонически всегда проводится так, чтобы доказательства выглядели насколько возможно глупо. Тогда им веры больше будет.Вспомните громкие сообщения о московском ведомственном общежитии сверхсекретных сотрудников ГРУ. Нет, мы согласны, что если существует ведомство, то должны быть и сотрудники. И они где-то должны жить. Естественно, такие дома есть. И адреса их известны.Из интернетовских источников становится понятно, что в структуру ГУ ГШ ВС РФ специально отбирали людей недалеких и не очень умных. Скажем больше, если внимательно изучить то, что представили в качестве материалов «специалисты» Центра управления расследованиями (ЦУР) Ходорковского, то многое становится ясным и понятным."Специалисты" настолько профессиональны, что вскрывают российскую шпионскую сеть без всяких киношных спецэффектов. Вполне достаточно открытых источников. Начитавшись научно-фантастических романов и оттолкнув себя от российской действительности (видимо, с помощью крепких, креплёных и слегка разбавленных напитков), следователи намалевали жизнь западного обывателя в российском пейзаже.Интересно читать о новом методе работы контрразведки. Только вот ещё из фильмов раннего СССР эти методы известны всем. Помните старый анекдот именно о таком методе? Нужно всего-то подойти к подъезду и старушке на лавочке сказать, что она дура (варианты как обозвать оставим на выбор читателям). В ответ вы услышите все о себе и вашей семье...А если сказать старушке, что Вася Иванов из ... квартиры сказал, что-то лишнее про нее… Ну, понимаете, Васю вам не просто вывернут наизнанку, но и завернут в бумажку, чтобы легче было нести.Спецы Ходорковского, правда, более продвинутые личности, чем чекисты из 20-х годов прошлого века. Используют вместо бабушек пенсионные фонды, ЖЭКи, школы, детские сады и даже суды. А главное, русские никогда не уходят далеко от банка, в котором у них открыт счет.А что, приходит человек с ребенком в школу и докладывает директору: капитан Петров, сотрудник ГРУ (КГБ, СВР, НКВД, АБВГД и прочего набора букв). А в суде вообще врать нельзя. Тут хочешь не хочешь, скажешь всё.Для людей, даже в малой степени интересующихся происходящим, все эти расследования ЦУРа, Bellingcat и Insider, да и других таких групп, интересны только в плане исследования дебилизации современного общества. Некоторые изучают с точки зрения психиатрии. Допускаем.Не менее интересна и история с многочисленными интервью родственников и знакомых "шпионов". Почитайте эти интервью внимательно. Человека, который когда-то "учился в соседнем классе", "приезжал ребенком с родителями", "ваш троюродный племянник от первого брака вашего папы", короче, вашему забору двоюродный плетень, предлагают опознать фото.И ответы там соответствующие. "Точно он! На все 100% он. Нос, глаза, уши, рот... А может, не он... А вы как думаете?" Может, для кого-то и очевидна точность опознания воспитательницей детского сада своего питомца в 40-летнем возрасте, но мы люди почти адекватные. Потому особо в эти неумные сказочки почему-то не верим.Странно, правда?Наверное, нужно окончить какую-то там спецшколу или спецкурсы, или что там у шпионов из образовательных учреждений есть, чтобы просто взять два фото и сделать простейшие измерения, о которых написано множество книг. Или просто включить простенькую программу опознавания, скачанную из интернета на свой смартфон.И самое непонятное в этой круговерти глупости — это возникающая у множества образованных и неглупых людей иллюзия существования Всевидящего Ока! "В наш век человек не может исчезнуть. В жизни столько "крючков", за которые его можно "вытащить из лунки". Интернет наше всё".Да, блаженны верящие, ибо их есть…Читатели, в круг общения которых входит хоть один сотрудник соответствующих учреждений и ведомств, прекрасно знают, что в большинстве своем эти ребята "бумажки перебирали" в соседнем НИИ. Очень-очень секретном. На котором "радио делали для самолетов". Только "в тот цех у меня допуска не было".А исчезали они периодически "в отпуск". Либо "переезжали в другой город" со словами "адрес сообщу, как устроюсь". И найти там их почему-то было невозможно. Плохо работали "открытые источники". А потом опять объявлялись. "Не понравилось там. Не тот климат, да и домой тянет"...Подготовленный человек, особенно при наличии хороших документов и достаточной суммы денег, исчезнет. Исчезнет так, что система его действительно потеряет. Иначе не находили бы наши правоохранители преступников через десятки лет. И не на Луне, а рядом.В частности, если возвращаться к делу Скрипалей.Великобритания, сколько бы кулаков ни разбили о собственную грудь тамошние чиновники, рассказывая о мощи собственных спецслужб, — проходной двор для тех, кто не хочет быть замеченным. А "много-много камер видеонаблюдения" говорит только о хорошей работе рекламных отделов фирм, которые производят эти самые камеры.Но самое противное, что произошло в нашем обществе: достаточно много пользователей интернета под напором потока явно туповатых расследований уже поверило в то, что британцы действительно раскрыли супершпионов. Такой послужной список, который благодаря интернету имеют эти "агенты", может иметь действительно только суперразведчик.Кстати, интересная деталь для размышлений.Почему-то при расследовании у Ходорковского и К никак не складывается с конкретными фамилиями сотрудников. Даже с учетом того, что "следователи" за пределами России обитают.Что это? Хорошее знание российских законов и нежелание попасть на южный берег Северного Ледовитого океана в составе обитателей специальной зоны? Или изобретать фейки с конкретными людьми сложно?Так что, западные спецы добились своего? Россияне поверили в эту сказочную историю? Общество перестало думать и стало верить всему, что печатают в интернете? Кто-то внедрил в сознание части народа неверие в честность собственного государства?Наверное, что-то из перечисленного и правда произошло.Да, зато найден "универсальный прокурор" для Главного Управления — отсутствие реакции на обвинения. Как молчание – знак согласия, только с обратным эффектом.Найден не у нас, найден там, у "следователей Ходорковского". Будет управление рассказывать о "я не я" – значит, рыльце в пушку. Дыма без огня не бывает. Будет отмалчиваться – значит, "здорово мы их прижали, даже ответить нечем".Логика, кстати, железная. Интернетовская. Главное – вбросить информацию, а там посмотрим, как кто выкручиваться будет.Когда-то давно, во времена Советского Союза, «следователей» Ходорковского и их работу, уже разбирали бы по косточкам журналисты западных СМИ. Причем копали бы очень глубоко. Это отбило бы охоту на расследования надолго. Увы, сегодня (непонятно почему) этого не происходит.В целом же, если сложить картинку в единое целое, вырисовывается интересный расклад.В западных СМИ идет планомерная работа по дискредитации российской военной разведки. Причем работа, явно нацеленная на западного потребителя. Либо на вконец упоротого либероида из числа профессиональных борцов с режимом в России.Своеобразный маркер такой, кстати.Да, мир понемногу тупеет, и все меньше усилий надо прилагать для того, чтобы откровенная дурь пустила корни и проросла в головах.Но простите, кто сказал, что этому обязательно должны следовать в нашей разведке?