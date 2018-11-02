Разведка, Скрипали и расследования Ходорковского
Странный мы, россияне, народ. Любим копаться в себе, да не просто так, а с изрядной долей этакого мазохизма. Зачем-то пытаемся объяснить то, что совсем не обязаны объяснять. Не хуже того знаменитого петуха ищем в окружающем нас жемчужины для того, чтобы потом сказать всем, что навоз — это и есть место складирования этих самых жемчужин.
Прошло не так много времени с того момента, как Великобритания в очередной раз показала страшное российское ГРУ в лице российских шпионов-отравителей. Всё как обычно.
Много слов, много обещаний представить кучу доказательств, много обещаний "ударить в ответ". И как обычно, обычное ничего. Как страшные монстры в ночном лесу, шпионы с наступлением рассвета превратились в кусты, коряги и прочие обычные для леса вещи.
Тема испарилась. Вроде бы. Куда-то пропали с глаз все Скрипали, свидетели, отравленные полицейские и подопытные мыши. Тишина. Спокойствие. Все исчислено, взвешено, распределено.
Но не для всех. Десятки, а может, сотни блогеров, журналистов, просто интернетовских "исследователей" роют информационную кучу в надежде доказать причастность этого самого пресловутого ГРУ к отравлению Скрипалей.
Им глубоко наплевать на этих самых Скрипалей. Нет их — и не надо. Спецслужбы молчат – и ничего. Сами управимся вполне нормально. Нет доказательств? Ничего, придумаем.
Зачем? Для жителей Туманного Альбиона все ясно. Да и скучно читать ежедневно про одно и то же. Им главное "выдать сенсацию", а значит, заработать очередную пару сотен. И это нормально.
Ненормально другое. Когда из темы начинают уже выжимать хоть чего-то, несмотря на то, что это чего-то на вид не очень, и запах соответствующий.
Кто ищет, тот всегда найдет. Особенно если это крайне оппозиционные интернет-ресурсы. Расследование канонически всегда проводится так, чтобы доказательства выглядели насколько возможно глупо. Тогда им веры больше будет.
Вспомните громкие сообщения о московском ведомственном общежитии сверхсекретных сотрудников ГРУ. Нет, мы согласны, что если существует ведомство, то должны быть и сотрудники. И они где-то должны жить. Естественно, такие дома есть. И адреса их известны.
Из интернетовских источников становится понятно, что в структуру ГУ ГШ ВС РФ специально отбирали людей недалеких и не очень умных. Скажем больше, если внимательно изучить то, что представили в качестве материалов «специалисты» Центра управления расследованиями (ЦУР) Ходорковского, то многое становится ясным и понятным.
"Специалисты" настолько профессиональны, что вскрывают российскую шпионскую сеть без всяких киношных спецэффектов. Вполне достаточно открытых источников. Начитавшись научно-фантастических романов и оттолкнув себя от российской действительности (видимо, с помощью крепких, креплёных и слегка разбавленных напитков), следователи намалевали жизнь западного обывателя в российском пейзаже.
Интересно читать о новом методе работы контрразведки. Только вот ещё из фильмов раннего СССР эти методы известны всем. Помните старый анекдот именно о таком методе? Нужно всего-то подойти к подъезду и старушке на лавочке сказать, что она дура (варианты как обозвать оставим на выбор читателям). В ответ вы услышите все о себе и вашей семье...
А если сказать старушке, что Вася Иванов из ... квартиры сказал, что-то лишнее про нее… Ну, понимаете, Васю вам не просто вывернут наизнанку, но и завернут в бумажку, чтобы легче было нести.
Спецы Ходорковского, правда, более продвинутые личности, чем чекисты из 20-х годов прошлого века. Используют вместо бабушек пенсионные фонды, ЖЭКи, школы, детские сады и даже суды. А главное, русские никогда не уходят далеко от банка, в котором у них открыт счет.
А что, приходит человек с ребенком в школу и докладывает директору: капитан Петров, сотрудник ГРУ (КГБ, СВР, НКВД, АБВГД и прочего набора букв). А в суде вообще врать нельзя. Тут хочешь не хочешь, скажешь всё.
Для людей, даже в малой степени интересующихся происходящим, все эти расследования ЦУРа, Bellingcat и Insider, да и других таких групп, интересны только в плане исследования дебилизации современного общества. Некоторые изучают с точки зрения психиатрии. Допускаем.
Не менее интересна и история с многочисленными интервью родственников и знакомых "шпионов". Почитайте эти интервью внимательно. Человека, который когда-то "учился в соседнем классе", "приезжал ребенком с родителями", "ваш троюродный племянник от первого брака вашего папы", короче, вашему забору двоюродный плетень, предлагают опознать фото.
И ответы там соответствующие. "Точно он! На все 100% он. Нос, глаза, уши, рот... А может, не он... А вы как думаете?" Может, для кого-то и очевидна точность опознания воспитательницей детского сада своего питомца в 40-летнем возрасте, но мы люди почти адекватные. Потому особо в эти неумные сказочки почему-то не верим.
Странно, правда?
Наверное, нужно окончить какую-то там спецшколу или спецкурсы, или что там у шпионов из образовательных учреждений есть, чтобы просто взять два фото и сделать простейшие измерения, о которых написано множество книг. Или просто включить простенькую программу опознавания, скачанную из интернета на свой смартфон.
И самое непонятное в этой круговерти глупости — это возникающая у множества образованных и неглупых людей иллюзия существования Всевидящего Ока! "В наш век человек не может исчезнуть. В жизни столько "крючков", за которые его можно "вытащить из лунки". Интернет наше всё".
Да, блаженны верящие, ибо их есть…
Читатели, в круг общения которых входит хоть один сотрудник соответствующих учреждений и ведомств, прекрасно знают, что в большинстве своем эти ребята "бумажки перебирали" в соседнем НИИ. Очень-очень секретном. На котором "радио делали для самолетов". Только "в тот цех у меня допуска не было".
А исчезали они периодически "в отпуск". Либо "переезжали в другой город" со словами "адрес сообщу, как устроюсь". И найти там их почему-то было невозможно. Плохо работали "открытые источники". А потом опять объявлялись. "Не понравилось там. Не тот климат, да и домой тянет"...
Подготовленный человек, особенно при наличии хороших документов и достаточной суммы денег, исчезнет. Исчезнет так, что система его действительно потеряет. Иначе не находили бы наши правоохранители преступников через десятки лет. И не на Луне, а рядом.
В частности, если возвращаться к делу Скрипалей.
Великобритания, сколько бы кулаков ни разбили о собственную грудь тамошние чиновники, рассказывая о мощи собственных спецслужб, — проходной двор для тех, кто не хочет быть замеченным. А "много-много камер видеонаблюдения" говорит только о хорошей работе рекламных отделов фирм, которые производят эти самые камеры.
Но самое противное, что произошло в нашем обществе: достаточно много пользователей интернета под напором потока явно туповатых расследований уже поверило в то, что британцы действительно раскрыли супершпионов. Такой послужной список, который благодаря интернету имеют эти "агенты", может иметь действительно только суперразведчик.
Кстати, интересная деталь для размышлений.
Почему-то при расследовании у Ходорковского и К никак не складывается с конкретными фамилиями сотрудников. Даже с учетом того, что "следователи" за пределами России обитают.
Что это? Хорошее знание российских законов и нежелание попасть на южный берег Северного Ледовитого океана в составе обитателей специальной зоны? Или изобретать фейки с конкретными людьми сложно?
Так что, западные спецы добились своего? Россияне поверили в эту сказочную историю? Общество перестало думать и стало верить всему, что печатают в интернете? Кто-то внедрил в сознание части народа неверие в честность собственного государства?
Наверное, что-то из перечисленного и правда произошло.
Да, зато найден "универсальный прокурор" для Главного Управления — отсутствие реакции на обвинения. Как молчание – знак согласия, только с обратным эффектом.
Найден не у нас, найден там, у "следователей Ходорковского". Будет управление рассказывать о "я не я" – значит, рыльце в пушку. Дыма без огня не бывает. Будет отмалчиваться – значит, "здорово мы их прижали, даже ответить нечем".
Логика, кстати, железная. Интернетовская. Главное – вбросить информацию, а там посмотрим, как кто выкручиваться будет.
Когда-то давно, во времена Советского Союза, «следователей» Ходорковского и их работу, уже разбирали бы по косточкам журналисты западных СМИ. Причем копали бы очень глубоко. Это отбило бы охоту на расследования надолго. Увы, сегодня (непонятно почему) этого не происходит.
В целом же, если сложить картинку в единое целое, вырисовывается интересный расклад.
В западных СМИ идет планомерная работа по дискредитации российской военной разведки. Причем работа, явно нацеленная на западного потребителя. Либо на вконец упоротого либероида из числа профессиональных борцов с режимом в России.
Своеобразный маркер такой, кстати.
Да, мир понемногу тупеет, и все меньше усилий надо прилагать для того, чтобы откровенная дурь пустила корни и проросла в головах.
Но простите, кто сказал, что этому обязательно должны следовать в нашей разведке?
Прошло не так много времени с того момента, как Великобритания в очередной раз показала страшное российское ГРУ в лице российских шпионов-отравителей. Всё как обычно.
Много слов, много обещаний представить кучу доказательств, много обещаний "ударить в ответ". И как обычно, обычное ничего. Как страшные монстры в ночном лесу, шпионы с наступлением рассвета превратились в кусты, коряги и прочие обычные для леса вещи.
Тема испарилась. Вроде бы. Куда-то пропали с глаз все Скрипали, свидетели, отравленные полицейские и подопытные мыши. Тишина. Спокойствие. Все исчислено, взвешено, распределено.
Но не для всех. Десятки, а может, сотни блогеров, журналистов, просто интернетовских "исследователей" роют информационную кучу в надежде доказать причастность этого самого пресловутого ГРУ к отравлению Скрипалей.
Им глубоко наплевать на этих самых Скрипалей. Нет их — и не надо. Спецслужбы молчат – и ничего. Сами управимся вполне нормально. Нет доказательств? Ничего, придумаем.
Зачем? Для жителей Туманного Альбиона все ясно. Да и скучно читать ежедневно про одно и то же. Им главное "выдать сенсацию", а значит, заработать очередную пару сотен. И это нормально.
Ненормально другое. Когда из темы начинают уже выжимать хоть чего-то, несмотря на то, что это чего-то на вид не очень, и запах соответствующий.
Кто ищет, тот всегда найдет. Особенно если это крайне оппозиционные интернет-ресурсы. Расследование канонически всегда проводится так, чтобы доказательства выглядели насколько возможно глупо. Тогда им веры больше будет.
Вспомните громкие сообщения о московском ведомственном общежитии сверхсекретных сотрудников ГРУ. Нет, мы согласны, что если существует ведомство, то должны быть и сотрудники. И они где-то должны жить. Естественно, такие дома есть. И адреса их известны.
Из интернетовских источников становится понятно, что в структуру ГУ ГШ ВС РФ специально отбирали людей недалеких и не очень умных. Скажем больше, если внимательно изучить то, что представили в качестве материалов «специалисты» Центра управления расследованиями (ЦУР) Ходорковского, то многое становится ясным и понятным.
"Специалисты" настолько профессиональны, что вскрывают российскую шпионскую сеть без всяких киношных спецэффектов. Вполне достаточно открытых источников. Начитавшись научно-фантастических романов и оттолкнув себя от российской действительности (видимо, с помощью крепких, креплёных и слегка разбавленных напитков), следователи намалевали жизнь западного обывателя в российском пейзаже.
Интересно читать о новом методе работы контрразведки. Только вот ещё из фильмов раннего СССР эти методы известны всем. Помните старый анекдот именно о таком методе? Нужно всего-то подойти к подъезду и старушке на лавочке сказать, что она дура (варианты как обозвать оставим на выбор читателям). В ответ вы услышите все о себе и вашей семье...
А если сказать старушке, что Вася Иванов из ... квартиры сказал, что-то лишнее про нее… Ну, понимаете, Васю вам не просто вывернут наизнанку, но и завернут в бумажку, чтобы легче было нести.
Спецы Ходорковского, правда, более продвинутые личности, чем чекисты из 20-х годов прошлого века. Используют вместо бабушек пенсионные фонды, ЖЭКи, школы, детские сады и даже суды. А главное, русские никогда не уходят далеко от банка, в котором у них открыт счет.
А что, приходит человек с ребенком в школу и докладывает директору: капитан Петров, сотрудник ГРУ (КГБ, СВР, НКВД, АБВГД и прочего набора букв). А в суде вообще врать нельзя. Тут хочешь не хочешь, скажешь всё.
Для людей, даже в малой степени интересующихся происходящим, все эти расследования ЦУРа, Bellingcat и Insider, да и других таких групп, интересны только в плане исследования дебилизации современного общества. Некоторые изучают с точки зрения психиатрии. Допускаем.
Не менее интересна и история с многочисленными интервью родственников и знакомых "шпионов". Почитайте эти интервью внимательно. Человека, который когда-то "учился в соседнем классе", "приезжал ребенком с родителями", "ваш троюродный племянник от первого брака вашего папы", короче, вашему забору двоюродный плетень, предлагают опознать фото.
И ответы там соответствующие. "Точно он! На все 100% он. Нос, глаза, уши, рот... А может, не он... А вы как думаете?" Может, для кого-то и очевидна точность опознания воспитательницей детского сада своего питомца в 40-летнем возрасте, но мы люди почти адекватные. Потому особо в эти неумные сказочки почему-то не верим.
Странно, правда?
Наверное, нужно окончить какую-то там спецшколу или спецкурсы, или что там у шпионов из образовательных учреждений есть, чтобы просто взять два фото и сделать простейшие измерения, о которых написано множество книг. Или просто включить простенькую программу опознавания, скачанную из интернета на свой смартфон.
И самое непонятное в этой круговерти глупости — это возникающая у множества образованных и неглупых людей иллюзия существования Всевидящего Ока! "В наш век человек не может исчезнуть. В жизни столько "крючков", за которые его можно "вытащить из лунки". Интернет наше всё".
Да, блаженны верящие, ибо их есть…
Читатели, в круг общения которых входит хоть один сотрудник соответствующих учреждений и ведомств, прекрасно знают, что в большинстве своем эти ребята "бумажки перебирали" в соседнем НИИ. Очень-очень секретном. На котором "радио делали для самолетов". Только "в тот цех у меня допуска не было".
А исчезали они периодически "в отпуск". Либо "переезжали в другой город" со словами "адрес сообщу, как устроюсь". И найти там их почему-то было невозможно. Плохо работали "открытые источники". А потом опять объявлялись. "Не понравилось там. Не тот климат, да и домой тянет"...
Подготовленный человек, особенно при наличии хороших документов и достаточной суммы денег, исчезнет. Исчезнет так, что система его действительно потеряет. Иначе не находили бы наши правоохранители преступников через десятки лет. И не на Луне, а рядом.
В частности, если возвращаться к делу Скрипалей.
Великобритания, сколько бы кулаков ни разбили о собственную грудь тамошние чиновники, рассказывая о мощи собственных спецслужб, — проходной двор для тех, кто не хочет быть замеченным. А "много-много камер видеонаблюдения" говорит только о хорошей работе рекламных отделов фирм, которые производят эти самые камеры.
Но самое противное, что произошло в нашем обществе: достаточно много пользователей интернета под напором потока явно туповатых расследований уже поверило в то, что британцы действительно раскрыли супершпионов. Такой послужной список, который благодаря интернету имеют эти "агенты", может иметь действительно только суперразведчик.
Кстати, интересная деталь для размышлений.
Почему-то при расследовании у Ходорковского и К никак не складывается с конкретными фамилиями сотрудников. Даже с учетом того, что "следователи" за пределами России обитают.
Что это? Хорошее знание российских законов и нежелание попасть на южный берег Северного Ледовитого океана в составе обитателей специальной зоны? Или изобретать фейки с конкретными людьми сложно?
Так что, западные спецы добились своего? Россияне поверили в эту сказочную историю? Общество перестало думать и стало верить всему, что печатают в интернете? Кто-то внедрил в сознание части народа неверие в честность собственного государства?
Наверное, что-то из перечисленного и правда произошло.
Да, зато найден "универсальный прокурор" для Главного Управления — отсутствие реакции на обвинения. Как молчание – знак согласия, только с обратным эффектом.
Найден не у нас, найден там, у "следователей Ходорковского". Будет управление рассказывать о "я не я" – значит, рыльце в пушку. Дыма без огня не бывает. Будет отмалчиваться – значит, "здорово мы их прижали, даже ответить нечем".
Логика, кстати, железная. Интернетовская. Главное – вбросить информацию, а там посмотрим, как кто выкручиваться будет.
Когда-то давно, во времена Советского Союза, «следователей» Ходорковского и их работу, уже разбирали бы по косточкам журналисты западных СМИ. Причем копали бы очень глубоко. Это отбило бы охоту на расследования надолго. Увы, сегодня (непонятно почему) этого не происходит.
В целом же, если сложить картинку в единое целое, вырисовывается интересный расклад.
В западных СМИ идет планомерная работа по дискредитации российской военной разведки. Причем работа, явно нацеленная на западного потребителя. Либо на вконец упоротого либероида из числа профессиональных борцов с режимом в России.
Своеобразный маркер такой, кстати.
Да, мир понемногу тупеет, и все меньше усилий надо прилагать для того, чтобы откровенная дурь пустила корни и проросла в головах.
Но простите, кто сказал, что этому обязательно должны следовать в нашей разведке?
- Автор:
- Александр Ставер, Роман Скоморохов
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com