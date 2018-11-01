Осада снаружи, предатели внутри. НАТО нацелилась на Калининград
Решение Дональда Трампа о прекращении договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) моментально сфокусировало внимание европейских СМИ и экспертов на Калининградской области России. Это неслучайно: в случае выхода США из договоренностей по этим ракетам наша страна просто вынуждена будет принять ответные меры, и в этом смысле переоценить значение российского эксклава в качестве позиции для ракет, нацеленных на базы потенциального агрессора, сложно переоценить.
Именно в этом ключе стоит рассматривать недавнюю публикацию в литовской газете «Республика», автор которой предлагает оспорить суверенитет Российской Федерации над Калининградской областью. Все «обоснования» данного провокационного вброса он основывает на нелепом утверждении, что якобы на Потсдамской конференции Кёнигсберг был передан СССР на 50 лет, и этот срок истек в 1995 году. А значит, статус Калининградской области должен был быть пересмотрен еще тринадцать лет назад.
Как известно, в 1990 году объединённая Германия подписала с Советским Союзом Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, который окончательно зафиксировал послевоенные границы. В документе, в частности, сказано: «Объединённая Германия не имеет никаких территориальных претензий к другим государствам и не будет выдвигать таких претензий и в будущем».
Впрочем, литовского ревизиониста это нисколько не смущает, поскольку он утверждает, что речь идет не о немецких землях, а о… «литовских»! О чем сразу и однозначно сообщает заголовок статьи: «Литовский край в иностранных руках».
Но ключевым моментом статьи является очевидный посыл Западу в виде утверждения: «Милитаризированный Калининград сегодня представляет собой явную угрозу как для выживания Литвы, так и для безопасности всей Европы».
Можно, конечно отнести данную публикацию к очередному курьезу, столь характерному в последнее время для трех «маленьких, но гордых» республик.
Однако этот материал, как и многие другие события на этом направлении, ложатся в канву хорошо продуманной и долгосрочной программы, направленной против нашей страны. Нелепое утверждение литовского автора далеко не первый аналогичный пассаж.
Не так давно бывший посол США в России Майкл Макфол выступил со скандальным заявлением, в котором, комментируя вхождение Крыма в состав России, предложил Германии аннексировать Калининград. «Кенигсберг был немецким городом столетиями. Означает ли это, что Германия имеет право аннексировать Калининград сейчас?» — написал Макфол в своем Twitter.
Выступление бывшего посла по такому вопросу нельзя считать случайным. В традиции Вашингтона – использование отставных дипломатов и других государственных чиновников для озвучивания наиболее скользких идей и деклараций, от которых официальный Вашингтон в случае чего может дистанцироваться.
Калининградская область, являющаяся форпостом России на западном направлении, как кость в горле у НАТО. Мало того, что там находится мощная военно-морская база, позволяющая контролировать акваторию Балтийского моря, так еще и размещенные в области ракетные комплексы «Искандер» держат под прицелом значительную часть Центральной Европы.
И в этом смысле Калининградскую область действительно можно сравнить с Крымом: оба субъекта Федерации выполняют функцию передовой военной базы, обеспечивающей безопасность страны на дальних подступах. Можно не сомневаться, что Вашингтон и его сателлиты дорого бы заплатили за то, чтобы вытеснить Россию из этого эксклава или хотя бы добиться его «демилитаризации». Именно в контексте этих устремлений и необходимо рассматривать всю западную активность вокруг Калининграда.
Отметим, что за весь постсоветский период со стороны России не было предпринято ни одного такого шага, который можно было бы счесть агрессивным по отношению к странам Балтии.
Однако «защита Прибалтики от российской угрозы» является легендой чуть ли не всех учений НАТО, проходящих в последнее время, а также обоснованием военных приготовлений альянса.
Можно не сомневаться, что в случае уже практически неизбежного выхода США из ДРМСД они постараются разместить в Прибалтике ракеты, которые будут иметь минимальное подлетное время до важнейших российских центров и объектов, что крайне важно в контексте «молниеносного глобального удара».
Хотя сейчас разговоров о размещении там не то что ракет средней и меньшей дальности, но и систем ПРО пока нет, можно не сомневаться в существовании таких планов.
Однако это не единственная цель западного военного присутствия в Прибалтике. Российскую область буквально окружают оружием. В непосредственной близости от Калининграда, на территории Польши, американцы строят военную базу. В балтийских республиках на постоянной основе размещены натовские батальоны, или, вернее, батальонные тактические группы усиленного состава. Численность каждой БТГ будет превышает тысячу солдат, каждая из них имеет свою систему ПВО, артиллерию, в том числе гаубицы и РСЗО, отряд беспилотных летательных аппаратов, подразделение РЭБ, а также усиленную бронеразведывательную роту. То есть речь идет об ударных группах, способных самостоятельно решать задачи тактического уровня, в том числе и наступательного характера.
Внешнее военное давление западные стратеги сочетают с подрывной деятельностью «пятой колонны» в самой области.
Можно выделить как минимум два направления калининградских сепаратистов. Одно из них – маргинальное, склонное к экстремизму, связанное с неонацистами, симпатизирующее бандеровцам. В качестве его представителей можно назвать запрещенную в России «Балтийскую республиканскую партию», «Балтийский авангард русского сопротивления» (БАРС), «Комитет общественной самообороны» (КОС). Эти структуры находятся в контакте с ультраправыми за рубежом и склонны к радикальным действиям. Так, например, трое участников КОС (Михаил Фельдман, Олег Саввин и Дмитрий Фонарев) 1 марта 2014 вывесили на здании Калининградского управления ФСБ флаг Германии.
Одновременно участниками группы в Интернете была объявлена кампания за присоединение Калининградской области к Литве.
При обыске жилища одного из членов структуры, Романа Отис-Адрианова, были обнаружены массогабаритные макеты автоматов — 2 штуки, ручных гранат — 3 штуки, автоматные магазины с учебными патронами, стальной шлем и другие предметы военного снаряжения. Хотя владение данными предметами не противоречит закону, однако их наличие может свидетельствовать о том, что в данной группировке ведется боевая подготовка ее членов.
Известно также, что лидер БАРС Александр Оршулевич находится в контакте с немецким правым движением PEGIDA и националистическими группировками на Украине и в Прибалтике, а члены его группировки воюют на стороне карателей в Донбассе.
В случае возникновения необходимости эти и подобные им малочисленные и маргинальные структуры вполне могут быть использованы для кровавых провокаций.
Наряду с маргинальными экстремистскими группами в области действует множество вполне респектабельных групп, которые формально занимаются вопросами краеведения, изучением культурного наследия Восточной Пруссии, есть даже Общество охраны немецкой брусчатки. За всеми этими структурами, в своем большинстве действующими на западные гранты, отчетливо угадывается немецкая «мягкая сила».
Взять хотя бы организацию Русско-немецкий дом (РНД), активно действующую в области, где нет этнических немцев.
Для того чтобы стали ясны цели этой организации, приведу фрагмент выступления вице-консула по культуре Генконсульства ФРГ Даниэля Лисснера на традиционном мероприятии РНД в Калининграде в память о сталинском Указе о депортации российских немцев:
После этого выступления Лисснеру пришлось покинуть Россию, РНД получил статус «иностранного агента», но деятельности своей не прекратил. Все они работают над тем, чтобы убедить жителей области, что они принадлежат к новой «балтийской идентичности», имеющей мало чего общего с Россией и тяготеющей к свободной и просвещенной Европе.
Это цитата из книги под названием «ХХI век: Интеграция Калининградского субъекта Российской Федерации в Европейский союз», которую написал коллектив во главе с кандидатом юридических наук Анатолием Городиловым, который сегодня читает лекции в Калининградском государственном техническом университете.
«Огромная мечта была западных СМИ, когда они писали о калининградском регионе, что там сформируется какая-то новая идентичность россиян, какие-то балтийские русские. То есть они рассчитывали на меньшую лояльность к Москве, на большее чувство сопричастности к Германии, прибалтийским республикам. Меньшую сопричастность к России… Развивали таким образом некую региональную идентичность. Это и до сих пор продолжается», — считает журналист-международник, международный обозреватель Sputnik International Дмитрий Бабич.
Это может выглядеть смехотворным, однако надо учесть, что подобные мысли вбрасываются в сознание калининградцев уже больше двадцати лет, а также то, что то же самое происходило на Украине с начала 90-х.
Этой работе способствуют и некоторые местные СМИ, журналисты которых поучаствовали в западных семинарах и мастер-классах для «свободной прессы». Заметим также, что практически все региональные либералы придерживаются сепаратистских взглядов. Кроме того, ряд местных бизнесменов и даже должностных лиц экономически связаны с Польшей, Литвой и Германией.
Один из калининградских сепаратистов Семен Бессонов сообщил об алгоритме отторжения области от России. По его мнению, в области начнутся беспорядки, после чего НАТО закроет воздушное пространство для российских самолетов.
Затем областные власти, имеющие гарантии и интересы на Западе, поддержат требования участников митингов о независимости от России. Начнется «ползучая аннексия» края ЕС.
Подобная программа кажется бредовой, но планы Запада относительно российского эксклава во многом с ней сходны.
Так, например, в той же самой Литве всерьез обсуждают возможность полной блокады самой западной российской области. А ведь все основные коммуникации, связывающие Калининград с остальной территорией страны (ЛЭП, газопровод, железные и автомобильные дороги) проходят через ее территорию.
Антироссийскую истерию, охватившую Прибалтику, бесконечные сообщения о якобы совершенных российскими военными нарушениях воздушного и морского пространства республик можно рассматривать как подготовку для блокады Калининграда – полной или частичной.
О том, что это не просто фантазии лимитрофа, говорит и то, что в марте 2016 года во время встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте тогдашний заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу сказал: "А разве не вызывает сомнения нынешняя принадлежность так называемой Калининградской области?"
Тут нужно пояснить, что Калининградскую область определенные круги в этой прибалтийской республике именуют не иначе как Малой Литвой, Калининград — Караляучюсом (в Клайпеде есть даже музей «Малой Литвы») и выдвигают свои «исторические права» на эти земли.
Впрочем, Литва — не единственный претендент на российскую территорию. Помимо нее, на Калининградскую область посматривает и Польша, которая и так получила в 1945 году большой кусок Восточной Пруссии. Свои нынешние претензии поляки подкрепляют ссылкой на тот факт, что Тевтонский орден и немцев на земли Пруссии пригласил польский король (который ее не контролировал и надеялся с помощью тевтонцев найти управу на воинственных пруссов).
Кстати, в Варшаве с большим беспокойством относятся к возможности начала собирания Берлином «немецких земель». Ведь значительная часть западных территорий Польши до конца Второй мировой войны входила в состав Германии.
Бытует мнение, что Запад никогда не пойдет на инициацию пересмотра статуса Калининграда, поскольку это откроет ящик Пандоры и вызовет серьезные разногласия между членами ЕС и союзниками по НАТО.
Однако кто сказал, что такой расклад не в интересах Вашингтона? Грызущиеся между собой страны, для которых США выступает как третейский судья и высший авторитет, нравятся американцам куда больше, чем солидарный и сплоченный ЕС.
Собственно, столкнуть эти страны лбами можно и при сохранении Калининграда в составе России. Что, собственно, уже и происходит: Макфол обещал российские земли Германии, Вершобу – Литве.
Западный план выглядит таким образом: организация массовых беспорядков по типу «цветной революции»; введение блокады Калининградской области; провозглашение независимости. В этом сценарии «прибалтийские» батальоны НАТО нужны не для захвата российского эксклава, а для того, чтобы не допустить попыток прорыва блокады. В плане могут быть коррективы – например, блокада предшествует выступлениям сепаратистов, а не наоборот.
Шансы на выполнение этого плана, к счастью, невелики. Несмотря на все усилия «пятой колонны», абсолютное большинство калининградцев — патриоты своей страны и ни о какой «балтийской идентичности» и знать ничего не хотят. Область за последние годы превращена в настоящую крепость, которую голыми руками не возьмешь.
Впрочем, любые более или менее резонансные проявления сепаратизма будут означать большой успех Запада. Поскольку дадут массу возможностей для организации информационной кампании по обвинению России в подавлении «выбравших свободу» представителей «новой региональной идентичности» и даже «основания» для очередных санкций.
Позволять это нашим противникам не стоит. Иными словами, пришло время для серьезного противодействия западной «мягкой силе». И если с экстремистскими группировками понятно, что делать, то не меньшего внимания требуют и вполне себе «гуманитарные» организации, занятые продвижением «балтийской идентичности».
Именно в этом ключе стоит рассматривать недавнюю публикацию в литовской газете «Республика», автор которой предлагает оспорить суверенитет Российской Федерации над Калининградской областью. Все «обоснования» данного провокационного вброса он основывает на нелепом утверждении, что якобы на Потсдамской конференции Кёнигсберг был передан СССР на 50 лет, и этот срок истек в 1995 году. А значит, статус Калининградской области должен был быть пересмотрен еще тринадцать лет назад.
Как известно, в 1990 году объединённая Германия подписала с Советским Союзом Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, который окончательно зафиксировал послевоенные границы. В документе, в частности, сказано: «Объединённая Германия не имеет никаких территориальных претензий к другим государствам и не будет выдвигать таких претензий и в будущем».
Впрочем, литовского ревизиониста это нисколько не смущает, поскольку он утверждает, что речь идет не о немецких землях, а о… «литовских»! О чем сразу и однозначно сообщает заголовок статьи: «Литовский край в иностранных руках».
Но ключевым моментом статьи является очевидный посыл Западу в виде утверждения: «Милитаризированный Калининград сегодня представляет собой явную угрозу как для выживания Литвы, так и для безопасности всей Европы».
Можно, конечно отнести данную публикацию к очередному курьезу, столь характерному в последнее время для трех «маленьких, но гордых» республик.
Однако этот материал, как и многие другие события на этом направлении, ложатся в канву хорошо продуманной и долгосрочной программы, направленной против нашей страны. Нелепое утверждение литовского автора далеко не первый аналогичный пассаж.
Не так давно бывший посол США в России Майкл Макфол выступил со скандальным заявлением, в котором, комментируя вхождение Крыма в состав России, предложил Германии аннексировать Калининград. «Кенигсберг был немецким городом столетиями. Означает ли это, что Германия имеет право аннексировать Калининград сейчас?» — написал Макфол в своем Twitter.
Выступление бывшего посла по такому вопросу нельзя считать случайным. В традиции Вашингтона – использование отставных дипломатов и других государственных чиновников для озвучивания наиболее скользких идей и деклараций, от которых официальный Вашингтон в случае чего может дистанцироваться.
Калининградская область, являющаяся форпостом России на западном направлении, как кость в горле у НАТО. Мало того, что там находится мощная военно-морская база, позволяющая контролировать акваторию Балтийского моря, так еще и размещенные в области ракетные комплексы «Искандер» держат под прицелом значительную часть Центральной Европы.
И в этом смысле Калининградскую область действительно можно сравнить с Крымом: оба субъекта Федерации выполняют функцию передовой военной базы, обеспечивающей безопасность страны на дальних подступах. Можно не сомневаться, что Вашингтон и его сателлиты дорого бы заплатили за то, чтобы вытеснить Россию из этого эксклава или хотя бы добиться его «демилитаризации». Именно в контексте этих устремлений и необходимо рассматривать всю западную активность вокруг Калининграда.
Отметим, что за весь постсоветский период со стороны России не было предпринято ни одного такого шага, который можно было бы счесть агрессивным по отношению к странам Балтии.
Однако «защита Прибалтики от российской угрозы» является легендой чуть ли не всех учений НАТО, проходящих в последнее время, а также обоснованием военных приготовлений альянса.
Можно не сомневаться, что в случае уже практически неизбежного выхода США из ДРМСД они постараются разместить в Прибалтике ракеты, которые будут иметь минимальное подлетное время до важнейших российских центров и объектов, что крайне важно в контексте «молниеносного глобального удара».
Хотя сейчас разговоров о размещении там не то что ракет средней и меньшей дальности, но и систем ПРО пока нет, можно не сомневаться в существовании таких планов.
Однако это не единственная цель западного военного присутствия в Прибалтике. Российскую область буквально окружают оружием. В непосредственной близости от Калининграда, на территории Польши, американцы строят военную базу. В балтийских республиках на постоянной основе размещены натовские батальоны, или, вернее, батальонные тактические группы усиленного состава. Численность каждой БТГ будет превышает тысячу солдат, каждая из них имеет свою систему ПВО, артиллерию, в том числе гаубицы и РСЗО, отряд беспилотных летательных аппаратов, подразделение РЭБ, а также усиленную бронеразведывательную роту. То есть речь идет об ударных группах, способных самостоятельно решать задачи тактического уровня, в том числе и наступательного характера.
Внешнее военное давление западные стратеги сочетают с подрывной деятельностью «пятой колонны» в самой области.
Можно выделить как минимум два направления калининградских сепаратистов. Одно из них – маргинальное, склонное к экстремизму, связанное с неонацистами, симпатизирующее бандеровцам. В качестве его представителей можно назвать запрещенную в России «Балтийскую республиканскую партию», «Балтийский авангард русского сопротивления» (БАРС), «Комитет общественной самообороны» (КОС). Эти структуры находятся в контакте с ультраправыми за рубежом и склонны к радикальным действиям. Так, например, трое участников КОС (Михаил Фельдман, Олег Саввин и Дмитрий Фонарев) 1 марта 2014 вывесили на здании Калининградского управления ФСБ флаг Германии.
Одновременно участниками группы в Интернете была объявлена кампания за присоединение Калининградской области к Литве.
При обыске жилища одного из членов структуры, Романа Отис-Адрианова, были обнаружены массогабаритные макеты автоматов — 2 штуки, ручных гранат — 3 штуки, автоматные магазины с учебными патронами, стальной шлем и другие предметы военного снаряжения. Хотя владение данными предметами не противоречит закону, однако их наличие может свидетельствовать о том, что в данной группировке ведется боевая подготовка ее членов.
Известно также, что лидер БАРС Александр Оршулевич находится в контакте с немецким правым движением PEGIDA и националистическими группировками на Украине и в Прибалтике, а члены его группировки воюют на стороне карателей в Донбассе.
В случае возникновения необходимости эти и подобные им малочисленные и маргинальные структуры вполне могут быть использованы для кровавых провокаций.
Наряду с маргинальными экстремистскими группами в области действует множество вполне респектабельных групп, которые формально занимаются вопросами краеведения, изучением культурного наследия Восточной Пруссии, есть даже Общество охраны немецкой брусчатки. За всеми этими структурами, в своем большинстве действующими на западные гранты, отчетливо угадывается немецкая «мягкая сила».
Взять хотя бы организацию Русско-немецкий дом (РНД), активно действующую в области, где нет этнических немцев.
Для того чтобы стали ясны цели этой организации, приведу фрагмент выступления вице-консула по культуре Генконсульства ФРГ Даниэля Лисснера на традиционном мероприятии РНД в Калининграде в память о сталинском Указе о депортации российских немцев:
«Сегодняшнее руководство в Кремле отвернулось от Европы. Новые партнеры, прежде всего это, кроме Белоруссии и Казахстана, центрально-азиатские государства и Китай. В международном плане Россия все больше подвергает себя изоляции. Внутри страны ожидается еще большее ущемление прав отдельного человека. Кто хочет уйти от этого, может это сделать только посредством эмиграции. Десятки тысяч российских немцев и других меньшинств воспользовались этим. Депортации в настоящее время не ожидаются, но в эти недели и месяцы создаются для этого духовные предпосылки…
Аннексия Крыма Россией — кричащий пример нарушения международного права, которое мы крайне резко осуждаем. Нападение России на Восточную Украину стоило уничтожения материальных ценностей, человеческих жизней и доверия, которое строилось десятилетиями».
Аннексия Крыма Россией — кричащий пример нарушения международного права, которое мы крайне резко осуждаем. Нападение России на Восточную Украину стоило уничтожения материальных ценностей, человеческих жизней и доверия, которое строилось десятилетиями».
После этого выступления Лисснеру пришлось покинуть Россию, РНД получил статус «иностранного агента», но деятельности своей не прекратил. Все они работают над тем, чтобы убедить жителей области, что они принадлежат к новой «балтийской идентичности», имеющей мало чего общего с Россией и тяготеющей к свободной и просвещенной Европе.
«Калининградский этнос, борющийся за свою состоятельность в Европе, имеет право выражать и отстаивать свою волю».
Это цитата из книги под названием «ХХI век: Интеграция Калининградского субъекта Российской Федерации в Европейский союз», которую написал коллектив во главе с кандидатом юридических наук Анатолием Городиловым, который сегодня читает лекции в Калининградском государственном техническом университете.
«Огромная мечта была западных СМИ, когда они писали о калининградском регионе, что там сформируется какая-то новая идентичность россиян, какие-то балтийские русские. То есть они рассчитывали на меньшую лояльность к Москве, на большее чувство сопричастности к Германии, прибалтийским республикам. Меньшую сопричастность к России… Развивали таким образом некую региональную идентичность. Это и до сих пор продолжается», — считает журналист-международник, международный обозреватель Sputnik International Дмитрий Бабич.
Это может выглядеть смехотворным, однако надо учесть, что подобные мысли вбрасываются в сознание калининградцев уже больше двадцати лет, а также то, что то же самое происходило на Украине с начала 90-х.
Этой работе способствуют и некоторые местные СМИ, журналисты которых поучаствовали в западных семинарах и мастер-классах для «свободной прессы». Заметим также, что практически все региональные либералы придерживаются сепаратистских взглядов. Кроме того, ряд местных бизнесменов и даже должностных лиц экономически связаны с Польшей, Литвой и Германией.
Один из калининградских сепаратистов Семен Бессонов сообщил об алгоритме отторжения области от России. По его мнению, в области начнутся беспорядки, после чего НАТО закроет воздушное пространство для российских самолетов.
Затем областные власти, имеющие гарантии и интересы на Западе, поддержат требования участников митингов о независимости от России. Начнется «ползучая аннексия» края ЕС.
Подобная программа кажется бредовой, но планы Запада относительно российского эксклава во многом с ней сходны.
Так, например, в той же самой Литве всерьез обсуждают возможность полной блокады самой западной российской области. А ведь все основные коммуникации, связывающие Калининград с остальной территорией страны (ЛЭП, газопровод, железные и автомобильные дороги) проходят через ее территорию.
Антироссийскую истерию, охватившую Прибалтику, бесконечные сообщения о якобы совершенных российскими военными нарушениях воздушного и морского пространства республик можно рассматривать как подготовку для блокады Калининграда – полной или частичной.
О том, что это не просто фантазии лимитрофа, говорит и то, что в марте 2016 года во время встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте тогдашний заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу сказал: "А разве не вызывает сомнения нынешняя принадлежность так называемой Калининградской области?"
Тут нужно пояснить, что Калининградскую область определенные круги в этой прибалтийской республике именуют не иначе как Малой Литвой, Калининград — Караляучюсом (в Клайпеде есть даже музей «Малой Литвы») и выдвигают свои «исторические права» на эти земли.
Впрочем, Литва — не единственный претендент на российскую территорию. Помимо нее, на Калининградскую область посматривает и Польша, которая и так получила в 1945 году большой кусок Восточной Пруссии. Свои нынешние претензии поляки подкрепляют ссылкой на тот факт, что Тевтонский орден и немцев на земли Пруссии пригласил польский король (который ее не контролировал и надеялся с помощью тевтонцев найти управу на воинственных пруссов).
Кстати, в Варшаве с большим беспокойством относятся к возможности начала собирания Берлином «немецких земель». Ведь значительная часть западных территорий Польши до конца Второй мировой войны входила в состав Германии.
Бытует мнение, что Запад никогда не пойдет на инициацию пересмотра статуса Калининграда, поскольку это откроет ящик Пандоры и вызовет серьезные разногласия между членами ЕС и союзниками по НАТО.
Однако кто сказал, что такой расклад не в интересах Вашингтона? Грызущиеся между собой страны, для которых США выступает как третейский судья и высший авторитет, нравятся американцам куда больше, чем солидарный и сплоченный ЕС.
Собственно, столкнуть эти страны лбами можно и при сохранении Калининграда в составе России. Что, собственно, уже и происходит: Макфол обещал российские земли Германии, Вершобу – Литве.
Западный план выглядит таким образом: организация массовых беспорядков по типу «цветной революции»; введение блокады Калининградской области; провозглашение независимости. В этом сценарии «прибалтийские» батальоны НАТО нужны не для захвата российского эксклава, а для того, чтобы не допустить попыток прорыва блокады. В плане могут быть коррективы – например, блокада предшествует выступлениям сепаратистов, а не наоборот.
Шансы на выполнение этого плана, к счастью, невелики. Несмотря на все усилия «пятой колонны», абсолютное большинство калининградцев — патриоты своей страны и ни о какой «балтийской идентичности» и знать ничего не хотят. Область за последние годы превращена в настоящую крепость, которую голыми руками не возьмешь.
Впрочем, любые более или менее резонансные проявления сепаратизма будут означать большой успех Запада. Поскольку дадут массу возможностей для организации информационной кампании по обвинению России в подавлении «выбравших свободу» представителей «новой региональной идентичности» и даже «основания» для очередных санкций.
Позволять это нашим противникам не стоит. Иными словами, пришло время для серьезного противодействия западной «мягкой силе». И если с экстремистскими группировками понятно, что делать, то не меньшего внимания требуют и вполне себе «гуманитарные» организации, занятые продвижением «балтийской идентичности».
- Автор:
- Борис Джерелиевский