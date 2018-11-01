Осада снаружи, предатели внутри. НАТО нацелилась на Калининград

«Сегодняшнее руководство в Кремле отвернулось от Европы. Новые партнеры, прежде всего это, кроме Белоруссии и Казахстана, центрально-азиатские государства и Китай. В международном плане Россия все больше подвергает себя изоляции. Внутри страны ожидается еще большее ущемление прав отдельного человека. Кто хочет уйти от этого, может это сделать только посредством эмиграции. Десятки тысяч российских немцев и других меньшинств воспользовались этим. Депортации в настоящее время не ожидаются, но в эти недели и месяцы создаются для этого духовные предпосылки…

Аннексия Крыма Россией — кричащий пример нарушения международного права, которое мы крайне резко осуждаем. Нападение России на Восточную Украину стоило уничтожения материальных ценностей, человеческих жизней и доверия, которое строилось десятилетиями».

«Калининградский этнос, борющийся за свою состоятельность в Европе, имеет право выражать и отстаивать свою волю».