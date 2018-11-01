Польская прокуратура ведёт дело по украинской игре об Освенциме
Польские СМИ сообщают о том, что прокуратура страны начала расследование дела в отношении компании Aliens Games, зарегистрированной на Украине. Интерес польских прокуроров к этой фирме возник в связи с тем, что её разработчики создали компьютерную игру, сюжет которой развивается в нацистском лагере смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау).
Контент весьма специфический. Игра позволяет пользователю «попробовать себя» не только в роли узника лагеря, но и, например, в качестве надзирателя. Пытки и убийства заключённых оказались одним из атрибутов этой украинской игры. Не обошли создатели контента и тему газовых камер, куда в игре, как выяснила польская прокуратура, предлагается отправлять узников. И даже возможность «поиграть» в массовые казни также предоставлена украинскими разработчиками.
Обратила внимание на эту игру прокуратура Польши после того, как получила материалы о контенте от специалистов Института национальной памяти. Глава этого института написал заявление, в котором рассказал о пропаганде нацизма и оскорблении польской нации создателями этой гнусной компьютерной игры об Освенциме.
Возможно, польский Институт национальной памяти и оставил бы эту игру без внимания, если бы не один нюанс. В презентационном ролике разработчики сообщили, что игра посвящёна выживанию в «польском лагере смерти». Также в ролике задаётся вопрос о том, «почему польская нация потеряла свою честь?»
Между тем, в Польше нашлись лица, заявившие, что игра об Освенциме имеет «русский след». Человеком, оставившим этот след, назвали одессита по имени Дмитрий Дыбин. Для Варшавы и Киева именно «русский след» может позволить найти консенсус и в этом гнусном случае.
Контент весьма специфический. Игра позволяет пользователю «попробовать себя» не только в роли узника лагеря, но и, например, в качестве надзирателя. Пытки и убийства заключённых оказались одним из атрибутов этой украинской игры. Не обошли создатели контента и тему газовых камер, куда в игре, как выяснила польская прокуратура, предлагается отправлять узников. И даже возможность «поиграть» в массовые казни также предоставлена украинскими разработчиками.
Обратила внимание на эту игру прокуратура Польши после того, как получила материалы о контенте от специалистов Института национальной памяти. Глава этого института написал заявление, в котором рассказал о пропаганде нацизма и оскорблении польской нации создателями этой гнусной компьютерной игры об Освенциме.
Возможно, польский Институт национальной памяти и оставил бы эту игру без внимания, если бы не один нюанс. В презентационном ролике разработчики сообщили, что игра посвящёна выживанию в «польском лагере смерти». Также в ролике задаётся вопрос о том, «почему польская нация потеряла свою честь?»
Между тем, в Польше нашлись лица, заявившие, что игра об Освенциме имеет «русский след». Человеком, оставившим этот след, назвали одессита по имени Дмитрий Дыбин. Для Варшавы и Киева именно «русский след» может позволить найти консенсус и в этом гнусном случае.
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