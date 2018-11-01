В СМИ США рассказали, куда двинется ИГ после Ирака и Сирии
В американском издание The National Interest приводятся доводы по поводу того, какая страна Ближнего Востока может оказаться во власти так называемого «Исламского государства» (*запрещено в России) следующей. В материале заявлено, что такой страной может стать королевство Иордания, в которое за последние годы перебрались сотни тысяч беженцев из Сирии и Ирака, среди которых есть и представители террористической группировки.
В материале Эмили Пжиборовски сообщается о террористическом акте в Иордании в отношении сотрудников службы безопасности. Теракт был осуществлён в августе этого года. Тогда четыре человека погибли и 16 получили ранения.
Пжиборовски напоминает, что по числу «представительства» в рядах ИГИЛ* иорданские подданные занимают третье место. При этом в СМИ в таких случаях ссылаются на озвученные данные разведок тех государств, граждане (подданные) которых оказываются в составе террористических группировок. Если верить этим данным, то в составе псевдохалифата воевали около 3 тыс. подданных королевства Иордания. Отмечено, что существенную роль в вербовке в ряды ИГИЛ* играет религиозность общества, основывающаяся на религиозном образовании. В образовательных центрах занятия могут вести и лица, которые симпатизируют псевдохалифату.
В материале NI говорится, что на иорданскую территорию из Сирии и Ирака перебрались как минимум 250 боевиков ИГИЛ*, которые пока находятся в режиме «спящих ячеек». Но эти ячейки, как и в других странах, могут себя проявить по команде. А вот откуда такого рода команды поступают, в американском СМИ почему-то не сообщается.
Добавляется, что оказавшиеся в Иордании террористы могут вести «тихую» пропагандистскую работу среди членов семей, своих знакомых – с целью роста влияния в королевстве той самой группировки, в которой ранее оказались сами.
В материале Эмили Пжиборовски сообщается о террористическом акте в Иордании в отношении сотрудников службы безопасности. Теракт был осуществлён в августе этого года. Тогда четыре человека погибли и 16 получили ранения.
Пжиборовски напоминает, что по числу «представительства» в рядах ИГИЛ* иорданские подданные занимают третье место. При этом в СМИ в таких случаях ссылаются на озвученные данные разведок тех государств, граждане (подданные) которых оказываются в составе террористических группировок. Если верить этим данным, то в составе псевдохалифата воевали около 3 тыс. подданных королевства Иордания. Отмечено, что существенную роль в вербовке в ряды ИГИЛ* играет религиозность общества, основывающаяся на религиозном образовании. В образовательных центрах занятия могут вести и лица, которые симпатизируют псевдохалифату.
В материале NI говорится, что на иорданскую территорию из Сирии и Ирака перебрались как минимум 250 боевиков ИГИЛ*, которые пока находятся в режиме «спящих ячеек». Но эти ячейки, как и в других странах, могут себя проявить по команде. А вот откуда такого рода команды поступают, в американском СМИ почему-то не сообщается.
Добавляется, что оказавшиеся в Иордании террористы могут вести «тихую» пропагандистскую работу среди членов семей, своих знакомых – с целью роста влияния в королевстве той самой группировки, в которой ранее оказались сами.