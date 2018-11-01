ВКС РФ нашли уязвимость при проведении операций коалицией США в Сирии. Какую?

Самолёты ВКС РФ в Сирии поднимались в воздух для перехвата французских истребителей и американского воздушного танкера. На Инстаграм-канале fighter_bomber появились детали перехвата самолётов Rafale ВВС Франции и американского KC-10. О том, когда этот перехват был осуществлён, не сообщается.На представленном видео не представлена запись переговоров, хотя утверждается, что российский лётчик якобы сообщил французам и американцам о перехвате. Какой именно самолёт ВКС РФ использовался для проведения операции, так же не сообщается.Ранее в средствах массовой информации появлялись заявления о том, что российские самолёты осуществляли перехват американского топливозаправщика в мае прошлого года. По некоторым данным, вследствие этого американская воздушная операция, проводимая в тот момент, была свёрнута, так как воздушному танкеру так и не удалось выполнить дозаправку истребителей. Однако тогда сообщалось, что в прицел российского истребителя попали не Rafale, а F-15 ВВС США - в момент пристыковки к воздушному танкеру для пополнения запасов топлива.В США уже заявили, что российская авиация пользуется уязвимостью боевых самолётов коалиции в небе над Сирией. Одной из таких уязвимостей является их дозаправка в воздухе. Возможно, именно с этим связано существенное сокращение числа длительных операций над Сирией с участием американских самолётов, которые поднимаются в воздух с палубы авианосцев или с военных баз США в странах Персидского залива. Акцент делается на операциях, для выполнения которого дозаправка в воздухе не требуется.Напомним, что самолёты ВВС Франции входят в так называемую американскую антиигиловскую коалицию. В своё время они активно привлекались к ковровым бомбардировкам сирийской Ракки, приведшим к появлению тысяч жертв среди мирных жителей.