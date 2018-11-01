Будем воровать. Об американской любви к "Калашу" и не только
Интерес американцев к российскому вооружению по-прежнему остаётся огромным, даже после того как они ввели запрет на его покупку, и оборонно-промышленный комплекс РФ оказался под санкциями.
Об этом свидетельствуют наделавшие много шума публикации в СМИ, в которых обсуждается желание США активно заниматься производством копий стрелкового оружия, выпускаемого известными российскими концернами. Копии АКМ - главное направление прямого воровства российских технологий американскими компаниями, как и направление недобросовестной конкуренции на рынке вооружений. Что позволено Юпитеру.
Такой интерес американцев во многом объясняется надёжностью и простотой в обслуживании российского стрелкового оружия, которое себя зарекомендовало в условиях реальной войны, например, на Ближнем Востоке. Песок, пыль, температура за 40 по Цельсию...
Известный оружейный эксперт Ларри Викерс, который много раз бывал в России и знаком с новейшими разработками российских оружейников, опубликовал очередной видеоролик о российских автоматах на своём YouTube-канале. В зрелищном видео он тестирует такие модели оружия, как АК-12, АН-94, АК-74, ПП-19-01 «Витязь» (пистолет-пулемёт) и др. Стрельба из автоматов ведётся в режиме длинных очередей, а эффект замедленной съёмки позволяет оценить по достоинству характеристики тестируемого оружия.
Об этом свидетельствуют наделавшие много шума публикации в СМИ, в которых обсуждается желание США активно заниматься производством копий стрелкового оружия, выпускаемого известными российскими концернами. Копии АКМ - главное направление прямого воровства российских технологий американскими компаниями, как и направление недобросовестной конкуренции на рынке вооружений. Что позволено Юпитеру.
Такой интерес американцев во многом объясняется надёжностью и простотой в обслуживании российского стрелкового оружия, которое себя зарекомендовало в условиях реальной войны, например, на Ближнем Востоке. Песок, пыль, температура за 40 по Цельсию...
Известный оружейный эксперт Ларри Викерс, который много раз бывал в России и знаком с новейшими разработками российских оружейников, опубликовал очередной видеоролик о российских автоматах на своём YouTube-канале. В зрелищном видео он тестирует такие модели оружия, как АК-12, АН-94, АК-74, ПП-19-01 «Витязь» (пистолет-пулемёт) и др. Стрельба из автоматов ведётся в режиме длинных очередей, а эффект замедленной съёмки позволяет оценить по достоинству характеристики тестируемого оружия.
- Использованы фотографии:
- ru.depositphotos.com