Из парламента Армении: Южный Кавказ не представляет ценности для США

Военнослужащий ВС Армении

Регион Южного Кавказа не представляет для США большой ценности. Вашингтоном и Москвой регион рассматривается в первую очередь с точки зрения его географической близости к Передней Азии (Ближнему Востоку) – к Ирану и Сирии.