Из парламента Армении: Южный Кавказ не представляет ценности для США
Председатель постоянной парламентской комиссии по внешним связям Армении Армен Ашотян прокомментировал визит американской делегации во главе с Джоном Болтоном в Ереван. По словам Ашотяна, из риторики советника американского президента по вопросам нацбезопасности стало ясно (кому?), что Южный Кавказ для США не играет важной роли.
Ашотян:
Армянский парламентарий заявил, что Россия и США стараются консолидировать свои политические капиталы на Южном Кавказе, усиливая влияния для реализации своих целей на Ближнем Востоке.
Заявления о том, что Южный Кавказ не имеет большого значения для США, сделанные армянским депутатом, заставляют, разве что, пожать плечами.
Слова Болтона о том, что Армении пора переходить на закупки американского оружия, откровенное желание США «прочертить» линию влияния от грузинских портов на Чёрном море до побережья Каспийского моря, наличие в Армении одного из крупнейших посольств США среди всех стран мира - всё это говорит о том, что для Вашингтона Кавказ имеет стратегически важное значение.
Закавказье Вашингтону видится как ключ сразу от двух дверей – от российской (с юга), и к иранской (с севера). Мало того, США усилением своего влияния в Закавказье явно постараются добраться до прикаспийских ресурсов, на которые давно положили глаз, и которые де-юре стали недосягаемыми после заключения договоров в формате исторического Каспийского саммита.
Заявления же о том, что Южный Кавказ как таковой «не интересен США» в большей степени льют воду именно на американскую мельницу.
Военнослужащий ВС Армении
Ашотян:
Регион Южного Кавказа не представляет для США большой ценности. Вашингтоном и Москвой регион рассматривается в первую очередь с точки зрения его географической близости к Передней Азии (Ближнему Востоку) – к Ирану и Сирии.
Армянский парламентарий заявил, что Россия и США стараются консолидировать свои политические капиталы на Южном Кавказе, усиливая влияния для реализации своих целей на Ближнем Востоке.
Заявления о том, что Южный Кавказ не имеет большого значения для США, сделанные армянским депутатом, заставляют, разве что, пожать плечами.
Слова Болтона о том, что Армении пора переходить на закупки американского оружия, откровенное желание США «прочертить» линию влияния от грузинских портов на Чёрном море до побережья Каспийского моря, наличие в Армении одного из крупнейших посольств США среди всех стран мира - всё это говорит о том, что для Вашингтона Кавказ имеет стратегически важное значение.
Закавказье Вашингтону видится как ключ сразу от двух дверей – от российской (с юга), и к иранской (с севера). Мало того, США усилением своего влияния в Закавказье явно постараются добраться до прикаспийских ресурсов, на которые давно положили глаз, и которые де-юре стали недосягаемыми после заключения договоров в формате исторического Каспийского саммита.
Заявления же о том, что Южный Кавказ как таковой «не интересен США» в большей степени льют воду именно на американскую мельницу.
- Использованы фотографии:
- Минобороны Армении