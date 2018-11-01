Украина закрыла небо над Чёрным морем. Что запускать будут?
С первого ноября Украина закрыла воздушное пространство над Черным морем для полетных испытаний «управляемых ракет к зенитным ракетным комплексам», передает агентство Украинские новости.
Об этом журналистам сообщил представитель командования ВВС Украины Дмитрий Струтинский.
По его словам, «летно-испытательное учение» пройдет в Херсонской области, оно продлится по 4 ноября включительно.
Последний раз украинские военные перекрывали небо над акваторией Черного мора в декабре прошлого года, когда проводили испытательные пуски ракет комплекса зенитного комплекса С-300.
Ситуацию для РИА Новости прокомментировал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Российский эксперт отметил, что объявленные Украиной учения создают «опасную провокационную ситуацию», потому что украинские средства ПВО имеют «истекшие сроки испытания, они не модернизируются».
По словам Коротченко, результатом таких мероприятий могут быть сбитые самолеты.
Он добавил, что закрытие воздушного пространства над Черным морем – провокационный шаг, поскольку там проходит воздушная граница России.
Эксперт напомнил, что в 2004 году украинские ПВО во время учений сбили пассажирский Ту-154, следовавший из Тель-Авива в Новосибирск, а в 2014 году они сбили малазийский «Боинг» MH17.
Такие испытания представляют риск для всех самолетов, которые следуют в воздушном пространстве Украины, добавил он.
Об этом журналистам сообщил представитель командования ВВС Украины Дмитрий Струтинский.
По его словам, «летно-испытательное учение» пройдет в Херсонской области, оно продлится по 4 ноября включительно.
Последний раз украинские военные перекрывали небо над акваторией Черного мора в декабре прошлого года, когда проводили испытательные пуски ракет комплекса зенитного комплекса С-300.
Ситуацию для РИА Новости прокомментировал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Российский эксперт отметил, что объявленные Украиной учения создают «опасную провокационную ситуацию», потому что украинские средства ПВО имеют «истекшие сроки испытания, они не модернизируются».
По словам Коротченко, результатом таких мероприятий могут быть сбитые самолеты.
Он добавил, что закрытие воздушного пространства над Черным морем – провокационный шаг, поскольку там проходит воздушная граница России.
Эксперт напомнил, что в 2004 году украинские ПВО во время учений сбили пассажирский Ту-154, следовавший из Тель-Авива в Новосибирск, а в 2014 году они сбили малазийский «Боинг» MH17.
Такие испытания представляют риск для всех самолетов, которые следуют в воздушном пространстве Украины, добавил он.
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