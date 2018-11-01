Угрожающий британский МИД: Россия заплатит высокую цену
Российские власти не собираются останавливаться в стремлении «дестабилизировать международный порядок», передает РИА Новости заявление министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта.
Выступая в парламенте, Хант в очередной раз раскритиковал Россию за отравление Скрипалей, а затем заявил, что британское правительство «пугает» тот факт, что Москва не хочет вернуться к выполнению международных договоров и норм международного права.
По его словам, если на карту Европы нанести все точки, где Москва провела кибератаки, вмешиваясь в предвыборные кампании, то получится очень много таких точек. Поэтому трудно понять, что заставит российские власти изменить позицию.
Он отметил, что до недавнего времени действия России выглядели так, будто бы она хочет стать частью международной правовой системы… Но потом (в 2008 году) было вторжение в Грузию, а в 2014-ом – в Крым. Затем начались кибератаки и «применение химического оружия в Солсбери (2018 год)».
Британия очень бы хотела вернуть Россию в правовое пространство. Вместе с тем российское руководство должно понять, что если подобные действия продолжатся, то «цена для России будет очень высока», подчеркнул глава МИД.
Он также высоко оценил «реакцию мирового сообщества» на инцидент с отравлением в Солсбери Скрипалей, когда большинство западных стран выслали российских дипломатов.
В скорjм времени правители в Кремле оглянутся на этот год и зададут себе вопрос, стоило ли вообще осуществлять нападение на Скрипалей, поскольку за это заплачена уж слишком большая дипломатическая цена, заявил Хант.
Выступая в парламенте, Хант в очередной раз раскритиковал Россию за отравление Скрипалей, а затем заявил, что британское правительство «пугает» тот факт, что Москва не хочет вернуться к выполнению международных договоров и норм международного права.
По его словам, если на карту Европы нанести все точки, где Москва провела кибератаки, вмешиваясь в предвыборные кампании, то получится очень много таких точек. Поэтому трудно понять, что заставит российские власти изменить позицию.
Москва стремится дестабилизировать мировой порядок, и не намерена останавливаться,заявил министр.
Он отметил, что до недавнего времени действия России выглядели так, будто бы она хочет стать частью международной правовой системы… Но потом (в 2008 году) было вторжение в Грузию, а в 2014-ом – в Крым. Затем начались кибератаки и «применение химического оружия в Солсбери (2018 год)».
Британия очень бы хотела вернуть Россию в правовое пространство. Вместе с тем российское руководство должно понять, что если подобные действия продолжатся, то «цена для России будет очень высока», подчеркнул глава МИД.
Он также высоко оценил «реакцию мирового сообщества» на инцидент с отравлением в Солсбери Скрипалей, когда большинство западных стран выслали российских дипломатов.
В скорjм времени правители в Кремле оглянутся на этот год и зададут себе вопрос, стоило ли вообще осуществлять нападение на Скрипалей, поскольку за это заплачена уж слишком большая дипломатическая цена, заявил Хант.
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