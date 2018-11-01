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Угрожающий британский МИД: Россия заплатит высокую цену

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Российские власти не собираются останавливаться в стремлении «дестабилизировать международный порядок», передает РИА Новости заявление министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта.




Выступая в парламенте, Хант в очередной раз раскритиковал Россию за отравление Скрипалей, а затем заявил, что британское правительство «пугает» тот факт, что Москва не хочет вернуться к выполнению международных договоров и норм международного права.

По его словам, если на карту Европы нанести все точки, где Москва провела кибератаки, вмешиваясь в предвыборные кампании, то получится очень много таких точек. Поэтому трудно понять, что заставит российские власти изменить позицию.

Москва стремится дестабилизировать мировой порядок, и не намерена останавливаться,
заявил министр.

Он отметил, что до недавнего времени действия России выглядели так, будто бы она хочет стать частью международной правовой системы… Но потом (в 2008 году) было вторжение в Грузию, а в 2014-ом – в Крым. Затем начались кибератаки и «применение химического оружия в Солсбери (2018 год)».

Британия очень бы хотела вернуть Россию в правовое пространство. Вместе с тем российское руководство должно понять, что если подобные действия продолжатся, то «цена для России будет очень высока», подчеркнул глава МИД.

Он также высоко оценил «реакцию мирового сообщества» на инцидент с отравлением в Солсбери Скрипалей, когда большинство западных стран выслали российских дипломатов.

В скорjм времени правители в Кремле оглянутся на этот год и зададут себе вопрос, стоило ли вообще осуществлять нападение на Скрипалей, поскольку за это заплачена уж слишком большая дипломатическая цена, заявил Хант.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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