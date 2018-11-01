Калымить в Гондурасе. Будет ли армия США стрелять по пешеходам?

До промежуточных выборов в США остаётся всего пять суток, и так случилось, что именно к этому дню пешие потоки жителей Гондураса и других стран Центральной Америки должны подойти к мексикано-американской границе. Людская река, в которой уже свыше 12 тысяч человек, движется по территории Мексики к заветной цели, где её уже ожидают сотни отлично экипированных и вооружённых военнослужащих американской армии.Первоначально говорилось о том, что военнослужащие для мигрантов, желающих стать жителями США, готовы разбить палатки, дабы те «отдохнули» после изнурительного перехода через границы, джунгли, реки и пустыни. Но теперь риторика американского президента становится всё более жёсткой, и он заявил, что к границе направлены десантники, которые должны «защитить Америку». Ведь если открыть границу для этой «партии», то завтра в США пешком пойдут и другие. На этом фоне Трамп, кстати, отменил законодательную норму о предоставлении американского гражданства по факту рождения. А ведь многие начали свой поход, понимая, что, родив ребёнка за пограничным забором, можно его сделать американским гражданином.Главный вопрос здесь уже не в том, остановят или не остановят поток, а в том, кто наберёт больше политических очков на этом шествии. При этом немалое число экспертов выдвигает гипотезу о том, что «калымить в Гондурасе», а точнее – «из Гондураса», эти многие тысячи людей решили вовсе не самостоятельно, собрав детей и нехитрый скарб. Речь может идти о настоящей операции, в которой сошлись противники и сторонники действующего президента США.Для Демпартии США незадолго до выборов провокация важна с той точки зрения, что войска по приказу Трампа могут применить силу. Это позволит демократам добиться получения дополнительных голосов в свою пользу на выборах 6 ноября. На пацифизме и лояльности к мигрантам.Для республиканцев будет крайне важно объявить, что мигранты остановлены «без единого выстрела», и «американская демократия спасена».При этом республиканцы пытаются убить одним выстрелом ещё и второго зайца, объявляя, что поток мигрантов – это провокация Китая, который заявил о готовности реализовать проект-альтернативу Панамскому каналу – канал через территорию Никарагуа. А так как никарагуанцы тоже присоединились к пешим гондурасцам, то Трамп вместе с Республиканской партией перед выборами вполне может объявить, что спас США ещё и от китайской угрозы. Тогда уже дополнительные голоса получат именно республиканцы, что пойдёт на укрепление президентской власти самого Трампа.