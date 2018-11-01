СМИ Турции рассказали, чем расплачивались игиловцы за американское оружие
Боевики группировки ИГ (запрещена в РФ) расплачивались с американцами за поставленное оружие золотом и артефактами, пишет турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на источник в Рабочей партии Курдистана.
По словам источника, он сам присутствовал при передаче американского оружия боевикам. Основным местом для сбыта оружия был сирийский населенный пункт Эль-Мансура к юго-востоку от Ракки. Ряд сделок прошел близ американской базы Эт-Танф, находящейся на границе Сирии с Ираком и Иорданией.
Собеседник утверждает, что террористам по ночам передавались «тонны боеприпасов и оружия». В качестве доказательства издание приводит документ, который игиловцы подписывали после получения товара. На нем стоит печать ИГ. При этом источник пояснил, что указанные в расписке о получении оружия суммы были заниженными, и брались «с потолка». На самом деле суммы измерялись миллионами долларов.
Именно в этих пунктах американцы получали от террористов золото и ценные артефакты. По утверждению источника, в сделках участвовали представители Пентагона, правда, ему так и не удалось понять, были ли они из числа военного командования или гражданским персоналом.
По данным Минобороны РФ, в настоящее время обстановка заметно стабилизировалась. В ведомстве также оценили усилия Турции для выполнения договоренностей по Идлибской зоне деэскалации. В последнее время количество случаев нарушения режима там снизилось в 4 раза – с 773 в сентябре до 197 в октябре.
Между тем Госдеп США готовит заключение о том, соблюдает ли Россия положения американского закона о химическом оружии. Данный документ должен быть передан в Конгресс до 6 ноября. Если заключение будет отрицательным, то Госдеп после консультаций с законодателями будет обязан ввести новые санкции (санкции второго этапа) в связи с делом Скрипалей.
Представитель Госдепа Роберт Палладино напомнил, что среди условий после введения первого этапа санкций было требование в течение трех месяцев дать обещание больше не использовать химоружие, а также предоставить группе международных экспертов доступ на (российские) химические объекты для проведения инспекций.
По словам источника, он сам присутствовал при передаче американского оружия боевикам. Основным местом для сбыта оружия был сирийский населенный пункт Эль-Мансура к юго-востоку от Ракки. Ряд сделок прошел близ американской базы Эт-Танф, находящейся на границе Сирии с Ираком и Иорданией.
Собеседник утверждает, что террористам по ночам передавались «тонны боеприпасов и оружия». В качестве доказательства издание приводит документ, который игиловцы подписывали после получения товара. На нем стоит печать ИГ. При этом источник пояснил, что указанные в расписке о получении оружия суммы были заниженными, и брались «с потолка». На самом деле суммы измерялись миллионами долларов.
Именно в этих пунктах американцы получали от террористов золото и ценные артефакты. По утверждению источника, в сделках участвовали представители Пентагона, правда, ему так и не удалось понять, были ли они из числа военного командования или гражданским персоналом.
По данным Минобороны РФ, в настоящее время обстановка заметно стабилизировалась. В ведомстве также оценили усилия Турции для выполнения договоренностей по Идлибской зоне деэскалации. В последнее время количество случаев нарушения режима там снизилось в 4 раза – с 773 в сентябре до 197 в октябре.
Между тем Госдеп США готовит заключение о том, соблюдает ли Россия положения американского закона о химическом оружии. Данный документ должен быть передан в Конгресс до 6 ноября. Если заключение будет отрицательным, то Госдеп после консультаций с законодателями будет обязан ввести новые санкции (санкции второго этапа) в связи с делом Скрипалей.
Представитель Госдепа Роберт Палладино напомнил, что среди условий после введения первого этапа санкций было требование в течение трех месяцев дать обещание больше не использовать химоружие, а также предоставить группе международных экспертов доступ на (российские) химические объекты для проведения инспекций.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com, www.yenisafak.co