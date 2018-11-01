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СМИ Турции рассказали, чем расплачивались игиловцы за американское оружие

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Боевики группировки ИГ (запрещена в РФ) расплачивались с американцами за поставленное оружие золотом и артефактами, пишет турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на источник в Рабочей партии Курдистана.




По словам источника, он сам присутствовал при передаче американского оружия боевикам. Основным местом для сбыта оружия был сирийский населенный пункт Эль-Мансура к юго-востоку от Ракки. Ряд сделок прошел близ американской базы Эт-Танф, находящейся на границе Сирии с Ираком и Иорданией.

Собеседник утверждает, что террористам по ночам передавались «тонны боеприпасов и оружия». В качестве доказательства издание приводит документ, который игиловцы подписывали после получения товара. На нем стоит печать ИГ. При этом источник пояснил, что указанные в расписке о получении оружия суммы были заниженными, и брались «с потолка». На самом деле суммы измерялись миллионами долларов.



Именно в этих пунктах американцы получали от террористов золото и ценные артефакты. По утверждению источника, в сделках участвовали представители Пентагона, правда, ему так и не удалось понять, были ли они из числа военного командования или гражданским персоналом.

По данным Минобороны РФ, в настоящее время обстановка заметно стабилизировалась. В ведомстве также оценили усилия Турции для выполнения договоренностей по Идлибской зоне деэскалации. В последнее время количество случаев нарушения режима там снизилось в 4 раза – с 773 в сентябре до 197 в октябре.

Между тем Госдеп США готовит заключение о том, соблюдает ли Россия положения американского закона о химическом оружии. Данный документ должен быть передан в Конгресс до 6 ноября. Если заключение будет отрицательным, то Госдеп после консультаций с законодателями будет обязан ввести новые санкции (санкции второго этапа) в связи с делом Скрипалей.

Представитель Госдепа Роберт Палладино напомнил, что среди условий после введения первого этапа санкций было требование в течение трех месяцев дать обещание больше не использовать химоружие, а также предоставить группе международных экспертов доступ на (российские) химические объекты для проведения инспекций.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com, www.yenisafak.co
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