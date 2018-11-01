Военнослужащих будут воспитывать на советских фильмах
Минобороны РФ составляет фильмотеку, основой которой станут художественные ленты из российской и советской классики, сообщают Известия.
С этой целью в военном ведомстве составлен список «100 кинофильмов российского кинематографа для военнослужащих армии и флота». Его составлением занимался общественные совет Минобороны.
В «Список патриота» вошли, в том числе фильмы «А зори здесь тихие», «Белорусский вокзал», «Летят журавли», «Грозовые ворота» и др. Не остались без внимания и классические комедии, такие как «Собачье сердце», «Двенадцать стульев», «Формула любви» и другие.
Всего будет несколько разделов. Среди них «История государства российского», «Великая отечественная война», а также подборка комедий, детективов (например, «Место встречи изменить нельзя») и кинолент, отснятых уже после 2000 года (например, «Девятая рота», «Турецкий гамбит»).
Список фильмов доведен до сведения заместителей командиров по работе с личным составом. В методическом пособии указывается, что киноленты должны способствовать формированию патриотизма и духовно-нравственных качеств среди военнослужащих.
По мнению экспертов, советский репертуар более безопасный, проверенный временем. Фильмы интересны и в то же время идеологически выдержаны. Большинство же современных картин – сомнительного качества. Им не хватает духовности и внутреннего стержня.
В современных фильмах положительные герои зачастую совершают такие поступки, которые нельзя назвать честными и совестливыми, считает председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами Сергий Привалов.
По его словам, эта тенденция пришла в Россию из американского кинематографа. На таких фильмах нельзя воспитывать молодежь. Зато советские режиссеры были настоящими профессионалами: их герои могли ошибаться, совершать дурные поступки, но в конечном итоге они поступали так, как это сделали бы совестливые люди.
Недаром же эти ленты с удовольствием смотрят до сих пор. И их показ в воинских коллективах будет только полезен, заключил Привалов.
С этой целью в военном ведомстве составлен список «100 кинофильмов российского кинематографа для военнослужащих армии и флота». Его составлением занимался общественные совет Минобороны.
В «Список патриота» вошли, в том числе фильмы «А зори здесь тихие», «Белорусский вокзал», «Летят журавли», «Грозовые ворота» и др. Не остались без внимания и классические комедии, такие как «Собачье сердце», «Двенадцать стульев», «Формула любви» и другие.
Всего будет несколько разделов. Среди них «История государства российского», «Великая отечественная война», а также подборка комедий, детективов (например, «Место встречи изменить нельзя») и кинолент, отснятых уже после 2000 года (например, «Девятая рота», «Турецкий гамбит»).
Список фильмов доведен до сведения заместителей командиров по работе с личным составом. В методическом пособии указывается, что киноленты должны способствовать формированию патриотизма и духовно-нравственных качеств среди военнослужащих.
По мнению экспертов, советский репертуар более безопасный, проверенный временем. Фильмы интересны и в то же время идеологически выдержаны. Большинство же современных картин – сомнительного качества. Им не хватает духовности и внутреннего стержня.
В современных фильмах положительные герои зачастую совершают такие поступки, которые нельзя назвать честными и совестливыми, считает председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами Сергий Привалов.
По его словам, эта тенденция пришла в Россию из американского кинематографа. На таких фильмах нельзя воспитывать молодежь. Зато советские режиссеры были настоящими профессионалами: их герои могли ошибаться, совершать дурные поступки, но в конечном итоге они поступали так, как это сделали бы совестливые люди.
Недаром же эти ленты с удовольствием смотрят до сих пор. И их показ в воинских коллективах будет только полезен, заключил Привалов.
- Использованы фотографии:
- Афиша фильма "9 рота", ru.wikipedia.org