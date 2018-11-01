Зажечь в заливе. Как Пятый флот США оказался в заложниках у Ирана
На фоне выхода США из так называемой иранской ядерной сделки всё чаще доносятся угрозы в адрес Ирана. Основной посыл угроз заключается в следующем: все санкции в отношении Ирана нужно не только вернуть, но и ещё больше углубить. Нередко звучат и заявления откровенно милитаристского характера, на что Иран вынужден реагировать. Одна из реакций – развитие ракетной программы. И на сегодняшний день эта программа достигла такого уровня, что тем же Соединённым Штатам было бы гораздо более выгодно не бряцать оружием и угрожать санкциями, а с Ираном говорить за одним столом.
Для США проблема состоит в том, что Пятый флот страны фактически окончательно попал «в заложники» к Ирану. Напомним, что главной базой этого флота ВМС США является крохотное государство Бахрейн в Персидском заливе с глубоководной гаванью Халифа бен Салман. Эта гавань позволяет принимать корабли с осадкой до 12-ти с лишним метров, что для США – очень удобный вариант.
Во время протестных акций 2012 года в Бахрейне, когда произошли столкновения между шиитами (их в стране большинство) с суннитами, американские эксперты отмечали, что базу Пятого флота необходимо перебазировать. В качестве главной причины называлась следующая: Тегеран может поддержать бахрейнских шиитов, чтобы те осуществляли диверсии против береговых и морских комплексов (включая штабные) Пятого флота ВМС США. Тогда же, на волне антииранских заявлений в Вашингтоне, Тегеран заявил, что при увеличении военной активности США он перекроет Ормузский пролив. Перекрытие Ормузского пролива – это не только удар по трафику углеводородов и по карману американских союзников из ОАЭ, Кувейта и других стран региона, но и превращение Пятого флота США в «заливной» вариант. «Заливной» в том смысле, что находящимся на базе в Манаме (Бахрейн) американским военным кораблям попросту некуда будет деться из Персидского залива.
Но протесты в Бахрейне утихли, и в плане базирования флота американцы ничего менять не стали.
На сегодняшний день, когда заговорили о необходимости усиления антииранского давления, вдруг вспомнили, что у Ирана помимо возможности закрыть Ормузский пролив появились ещё и возможности сжечь Пятый флот США непосредственно на его базе в Бахрейне. Иранские ракеты имеют ТТХ, позволяющие им без особого труда доставать до американской инфраструктуры.
С санкциями тоже проблема. Индийские партнёры вдруг заявили, что намерены продолжать покупать нефть у Ирана, причём не за доллары, а за национальную валюту. Министр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан заявил о готовности подписать соглашение с коллегами из Тегерана, и это соглашение будет предусматривать оплату поставок нефти индийскими рупиями.
Для США проблема состоит в том, что Пятый флот страны фактически окончательно попал «в заложники» к Ирану. Напомним, что главной базой этого флота ВМС США является крохотное государство Бахрейн в Персидском заливе с глубоководной гаванью Халифа бен Салман. Эта гавань позволяет принимать корабли с осадкой до 12-ти с лишним метров, что для США – очень удобный вариант.
Во время протестных акций 2012 года в Бахрейне, когда произошли столкновения между шиитами (их в стране большинство) с суннитами, американские эксперты отмечали, что базу Пятого флота необходимо перебазировать. В качестве главной причины называлась следующая: Тегеран может поддержать бахрейнских шиитов, чтобы те осуществляли диверсии против береговых и морских комплексов (включая штабные) Пятого флота ВМС США. Тогда же, на волне антииранских заявлений в Вашингтоне, Тегеран заявил, что при увеличении военной активности США он перекроет Ормузский пролив. Перекрытие Ормузского пролива – это не только удар по трафику углеводородов и по карману американских союзников из ОАЭ, Кувейта и других стран региона, но и превращение Пятого флота США в «заливной» вариант. «Заливной» в том смысле, что находящимся на базе в Манаме (Бахрейн) американским военным кораблям попросту некуда будет деться из Персидского залива.
На одном из объектов Пятого флота в Персидском заливе
Но протесты в Бахрейне утихли, и в плане базирования флота американцы ничего менять не стали.
На сегодняшний день, когда заговорили о необходимости усиления антииранского давления, вдруг вспомнили, что у Ирана помимо возможности закрыть Ормузский пролив появились ещё и возможности сжечь Пятый флот США непосредственно на его базе в Бахрейне. Иранские ракеты имеют ТТХ, позволяющие им без особого труда доставать до американской инфраструктуры.
С санкциями тоже проблема. Индийские партнёры вдруг заявили, что намерены продолжать покупать нефть у Ирана, причём не за доллары, а за национальную валюту. Министр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан заявил о готовности подписать соглашение с коллегами из Тегерана, и это соглашение будет предусматривать оплату поставок нефти индийскими рупиями.