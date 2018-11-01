Мирные зоны вдоль границы: Сеул и Пхеньян устали воевать?

Сеул и Пхеньян с 1 ноября полностью прекратили все враждебные действия против друг друга вдоль всей границы между государствами, включая не только землю, но и море и воздух. Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи Пак Хан Ки.По словам генерала, ранее посетившего остров Енпхендо к югу от границы между двумя Кореями в Желтом море, данное соглашение стало "первым шагом на новом пути к миру и процветанию на Корейском полуострове". Южнокорейское министерство национальной безопасности распространило заявление, в котором подтвердило, что КНДР приняла ряд мер, направленных на прекращение враждебных действий в соответствии с военным соглашением, подписанным 19 сентября во время последнего межкорейского саммита в Пхеньяне министрами обороны двух стран в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.Между тем южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин призвал парламент страны поддержать ядерное разоружение Корейского полуострова и нормализацию отношений с Пхеньяном. Он напомнил, что скоро состоится вторая американо-северокорейская встреча, а также визит Ким Чен Ына в Россию. Кроме того ожидается визит китайского лидера Си Цзиньпина в Северную Корею. По мнению президента Южной Кореи все эти встречи будут способствовать дальнейшей денуклеаризации полуострова.