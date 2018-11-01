Весь "цвет" Украины. Россия ввела санкции, постановление подписано
Россия официально ввела санкции в отношении Украины. Соответствующее постановление 1 ноября подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства РФ.
Согласно подписанному документу, Российская Федерация вводит ограничительные меры против 322 украинских граждан и 68 компаний, в ответ на недружественные действия Киева в отношении российских граждан и компаний. Введенные Россией ограничения предусматривают блокировку (замораживание) безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.
Среди известных граждан Украины, попавших в санкционный список России, такие как: сын президента Украины Петра Порошенко Алексей, Секретарь СНБО Александр Турчинов, глава СБУ Василий Грицак, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, а также радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко. Не обошли "вниманием" российские власти главу МВД Украины Арсена Авакова, спикера Верховной рады Андрея Парубия, экс-премьера Арсения Яценюка и Юлию Тимошенко. Под ограничительные меры попала также почти вся "верхушка" Минобороны Украины, включая Полторака, Петренко, Муженко и командира добробата "Донбасс" Семенченко.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев также попал в санкционный список. Кроме вышеперечисленных лиц, санкции распространяются на судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной Рады, крупных предпринимателей, чиновников, руководителей органов исполнительной власти.
22 октября Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян. При этом подчеркивается, что меры не коснутся украинского народа в целом.
В Москве заявили, что ограничительные меры в отношении Украины могут быть сняты в случае, если Украина полностью откажется от антироссийских санкций.
Согласно подписанному документу, Российская Федерация вводит ограничительные меры против 322 украинских граждан и 68 компаний, в ответ на недружественные действия Киева в отношении российских граждан и компаний. Введенные Россией ограничения предусматривают блокировку (замораживание) безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.
Среди известных граждан Украины, попавших в санкционный список России, такие как: сын президента Украины Петра Порошенко Алексей, Секретарь СНБО Александр Турчинов, глава СБУ Василий Грицак, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, а также радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко. Не обошли "вниманием" российские власти главу МВД Украины Арсена Авакова, спикера Верховной рады Андрея Парубия, экс-премьера Арсения Яценюка и Юлию Тимошенко. Под ограничительные меры попала также почти вся "верхушка" Минобороны Украины, включая Полторака, Петренко, Муженко и командира добробата "Донбасс" Семенченко.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев также попал в санкционный список. Кроме вышеперечисленных лиц, санкции распространяются на судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной Рады, крупных предпринимателей, чиновников, руководителей органов исполнительной власти.
22 октября Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян. При этом подчеркивается, что меры не коснутся украинского народа в целом.
В Москве заявили, что ограничительные меры в отношении Украины могут быть сняты в случае, если Украина полностью откажется от антироссийских санкций.
- Использованы фотографии:
- https://www.obozrevatel.com/