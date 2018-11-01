За $18 в день: в украинском детском лагере готовят «железных националистов»
В бывшем советском спортивном лагере «Лидер» под Киевом украинских детей обучают военной подготовке, делая из них по сути ультранационалистов, пишет журналистка испанского издания El Confidencial Этель Бонет.
Бонет побывала в этом лагере. В нем проходят подготовку до 200 детей не старше 16 лет. Длительность пребывания – 20 дней. Стоимость обучения –18 долларов в день. У лагеря нет своего сайта, зато его рекламу можно найти в «Фейсбуке». Распространяется информация и через знакомых
Инструкторы в военной форме совмещают теоретические занятия с практической военной подготовкой. Дети упражняются в стрельбе из помповых ружей, в разборке и сборке автоматов Калашникова, легкой атлетике и плавании. Из музыки – националистические гимны и украинский панк-рок. Строевая подготовка проходит под «аккомпанемент» националистических лозунгов.
Вечерами – дети в униформе с зажженными факелами, с балаклавами на лицах и поднятой правой рукой с распрямленной ладонью. Вокруг развеваются красно-черные полотнища ультраправых, пишет журналистка.
По ее словам, директор этого заведения Иван Гранаткин считается героем Евромайдана. В 2014 году он находился в первых рядах митингующих. С ног до головы он покрыт татуировками, на бритой голове – клок волос, заплетенный в косичку.
Гранаткин считает, что дает детям патриотическое воспитание в условиях продолжающейся в Донбассе войны.
Заместитель Гранаткина Алексей Заболотный в свою очередь заявил, что украинские дети должны быть готовы противостоять «российскому агрессору», с которым рано или поздно придется вступить в бой.
Журналистка отмечает, что этот не единственный подобный лагерь на Украине. И уже четвертый год в них проходят подготовку дети. При этом какими-либо воспитательными элементами в этих заведениях и не пахнет.
Даже если конфликт на востоке Украины будет урегулирован мирным путем, угроза его повторения останется, поскольку молодое поколение воспитано в духе ненависти к тем, кто находится за линией соприкосновения. Эта военная накачка детей является миной с часовым механизмом под будущее всей Украины, заключает Бонет.
Бонет побывала в этом лагере. В нем проходят подготовку до 200 детей не старше 16 лет. Длительность пребывания – 20 дней. Стоимость обучения –18 долларов в день. У лагеря нет своего сайта, зато его рекламу можно найти в «Фейсбуке». Распространяется информация и через знакомых
Инструкторы в военной форме совмещают теоретические занятия с практической военной подготовкой. Дети упражняются в стрельбе из помповых ружей, в разборке и сборке автоматов Калашникова, легкой атлетике и плавании. Из музыки – националистические гимны и украинский панк-рок. Строевая подготовка проходит под «аккомпанемент» националистических лозунгов.
Вечерами – дети в униформе с зажженными факелами, с балаклавами на лицах и поднятой правой рукой с распрямленной ладонью. Вокруг развеваются красно-черные полотнища ультраправых, пишет журналистка.
По ее словам, директор этого заведения Иван Гранаткин считается героем Евромайдана. В 2014 году он находился в первых рядах митингующих. С ног до головы он покрыт татуировками, на бритой голове – клок волос, заплетенный в косичку.
Гранаткин считает, что дает детям патриотическое воспитание в условиях продолжающейся в Донбассе войны.
Заместитель Гранаткина Алексей Заболотный в свою очередь заявил, что украинские дети должны быть готовы противостоять «российскому агрессору», с которым рано или поздно придется вступить в бой.
Журналистка отмечает, что этот не единственный подобный лагерь на Украине. И уже четвертый год в них проходят подготовку дети. При этом какими-либо воспитательными элементами в этих заведениях и не пахнет.
Даже если конфликт на востоке Украины будет урегулирован мирным путем, угроза его повторения останется, поскольку молодое поколение воспитано в духе ненависти к тем, кто находится за линией соприкосновения. Эта военная накачка детей является миной с часовым механизмом под будущее всей Украины, заключает Бонет.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com